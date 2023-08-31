10 лучших фильмов с Кэмерон Диаз, которая не снимается в кино с 2014, но все до сих пор помнят её улыбку

Калифорнийская актриса Кэмерон Диаз уже почти 10 лет не снимается в кино — последние фильмы с ней вышли аж в 2014. Но при этом она всё ещё остаётся звездой Голливуда, так как за её плечами десятки фильмов и четыре номинации на «Золотой Глобус». Модель, которая прославилась на весь мир благодаря фильму «Маска» ещё в 1994 году, навсегда запомнилась зрителям своими далеко не однообразными ролями и неповторимой улыбкой.

В честь дня рождения актрисы мы постарались собрать самые высоко оценённые фильмы Кэмерон Диаз, не включив в список несколько хитов, которые хоть и знамениты, но имеют куда более скромные оценки.

Маска (1994)