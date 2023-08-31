FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11992 поста • 1265 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
10 лучших фильмов с Кэмерон Диаз, которая не снимается в кино с 2014, но все до сих пор помнят её улыбку

10 лучших фильмов с Кэмерон Диаз, которая не снимается в кино с 2014, но все до сих пор помнят её улыбку

Автор:
31 августа 2023 11:15
Сообщество : Кино
Метки: Улыбка   актриса   кино   кэмерон диаз   роль   съемка   фильм   
1599
11

Предлагаю вам ознакомиться со списком — может, вы захотите срочно что-нибудь посмотреть. Или пересмотреть.

Калифорнийская актриса Кэмерон Диаз уже почти 10 лет не снимается в кино — последние фильмы с ней вышли аж в 2014. Но при этом она всё ещё остаётся звездой Голливуда, так как за её плечами десятки фильмов и четыре номинации на «Золотой Глобус». Модель, которая прославилась на весь мир благодаря фильму «Маска» ещё в 1994 году, навсегда запомнилась зрителям своими далеко не однообразными ролями и неповторимой улыбкой.

В честь дня рождения актрисы мы постарались собрать самые высоко оценённые фильмы Кэмерон Диаз, не включив в список несколько хитов, которые хоть и знамениты, но имеют куда более скромные оценки.


Маска (1994)

×
×

Кинодебют актрисы. Фильм сделал звёздами и её, и Джима Керри, который сыграл неудачливого сотрудника банка Стэнли Ипкиса, отыскавшего магическую маску, превращающую его в энергичного суперогероя. 22-летняя Диаз сыграла Тину — певицу и подругу главного злодея. Но останется ли она с ним, когда рядом появляется такой шикарный джентльмен с зелёным лицом?


Банды Нью-Йорка (2002)

Диаз в непривычной для себя роли в исторической драме Мартина Скорсезе. Актриса сыграла карманницу и мошенницу Дженни, которая занимается своим промыслом на опасных улицах Нью-Йорка второй половины 19 века и попадает в эпицентр разборок банд героев Леонардо ДиКаприо и Дэниела Дэй-Льюиса.

За эту роль Диаз номинировалась на «Золотой Глобус».


Каждое воскресенье (1999)

Кэмерон в роли молодой владелицы футбольного клуба «Акулы Майами» Кристины Пагначчи. Унаследовав его от отца, героиня воспринимает клуб исключительно как источник заработка, поэтому необдуманными со спортивной точки зрения решениями она приносит команде только вред. Особенно Кристине не нравится мыслящий совсем не как она тренер «Акул Майами» и друг её отца Тони Д’Амато в исполнении Аль Пачино.


Отпуск по обмену (2006)

Незнакомые друг с другом героини Кэмерон Диаз и Кейт Уинслет, разочарованные своей личной жизнью, одновременно решают, что им нужно отдохнуть от своего места жительства со всеми его рутинными заботами. Найдя друг друга в интернете, девушки договариваются на время поменяться жилищами: героиня Диаз, управляющая рекламным агентвом, отправляется в уютную и заснеженную английскую провинцию, а героиня Уинслет, журналистка «Daily Telegraph», отправляется в жаркую Калифорнию.


Последний ужин (1995)

Камерный фильм про группу молодых аспирантов либеральных взглядов, которые завели традицию приглашать на званный ужин тех, кто имеет противоположные им воззрения. Поспорив со своим визави, молодые люди обычно отравляют его цианистым калием. Но однажды на их застолье попал популярный телеведущий, который смог настолько уверенно повозить героев лицом по столу своей позицией, что те оставили его в живых. Вероятно, зря?


Подальше от тебя (2005)

Две взрослые сестры, очень отличающиеся друг от друга, живут без матери. Из-за легкомысленности младшей, Мэгги (Диаз), старшая, Роуз, вынуждена приютить сестру, но к добру это не приводит — Мэгги тут же оказывается в постели с парнем и одновременно начальником Роуз. Не самые лучшие отношения сестёр портятся окончательно. Может, бабушка сможет помочь им сблизиться, рассказав сёстрам о корнях их вражды?


Быть Джоном Малковичем (1999)

Тот самый удивительный фильм про комнатку, которая ведёт в голову актёра Джона Малковича, позволил Кэмерон Диаз сыграть ещё одну нетипичную для себя роль. Тут она играет жену главного героя Крега, который как раз отыскал вход в комнату/голову, и становится частью удивительного любовного треугольника.

Ещё одна номинация на «Золотой глобус» в карьере Диаз.


Ванильное небо (2001)

Двухчасовое балансирование Тома Круза между сном и явью, в котором он не понимает, что реально, а что нет, и путает Пенелопу Крус и Кэмерон Диаз. А всё из-за того, что героиня последней из ревности решает свести счёты с жизнью при помощи автокатастрофы. Разумеется, не высадив перед этим героя Круза.

Третья номинация Диаз на «Золотой Глобус». Как и в двух предыдущих случаях, за роль второго плана.


Мой ангел-хранитель (2009)

11-летняя Энн подаёт в суд на собственных родителей за то, что те вырастили её исключительно для того, чтобы девочка стала донором своей сестры Кейт, болеющей лейкемией. Угадайте, кто сыграл роль матери года? Да-да, наша именинница.


Все без ума от Мэри (1998)

Главный герой Тед в исполнения Бена Стиллера пытается найти свою школьную любовь по имени Мэри. Отыскав её в Майами с помощью частного детектива, Тэд узнаёт, что все в окружении девушки влюблены в неё. Разносчик пиццы, друг Тэда Дом, да и нанятый им частный детектив уже тоже ей проникся. А тут ещё и её бывший жених появляется. Все без ума от Мэри, потому что все без ума от Кэмерон Диаз.

За эту роль актриса получила первую в карьере номинацию на «Золотой Глобус» и единственную из четырёх за роль первого плана.

От каких ещё фильмов Кэмерон Диаз вы без ума? «Ангелы Чарли»? «Очень плохая училка»? А ведь она ещё и Фиону в «Шреке» озвучивала!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Улыбка   актриса   кино   кэмерон диаз   роль   съемка   фильм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
satra 2 часа назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Сергей Шишкин 4 минуты назад
А эти где?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
neskaju20 6 минут назад
Диаз топовая. Жаль время не пощадило внешность(в 40 выглядела уже на 50), из-за этого наверное и не снимается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
757
Warlocktv 19 минут назад
Рыцарь дня (2010) - очень хороший дуэт Камерон Диас и Тома Круза.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Просто прохожий Полчаса назад
Рот что у неё что у Джулии Робертс-просто ужас. Сейчас их актерский талант я не рассматриваю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Мафусаил 43 минуты назад
Посылка (2009) там я её увидел с другой стороны....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Dabus 46 минут назад
Помню что когда мы с парнями смотрели этот фильм году в 1995ом, на одном из первых video-cd пришедшим к нам в страну, именно на этом моменте дышать переставали практически все :D
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
heta 59 минут назад
Поначалу Кемерон меня дико бесила своим видом, мимикой ужимками. Но сейчас всё поменялось с точностью до наоборот, таких жизнерадостных (по крайне мере внешне) людей вокруг и так дефицит. Теперь смотрю на её роли совсем другими глазами, несёт толику радости.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Bronetazik Час назад
а как же

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Сергей Семенов Час назад
Еще несколько отличных, которые все знают, но почему-то забыты.

Ну и конечно же.... ;)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
АнтонПолднев Час назад
Кэмерон Диаз, которая не снимается в кино с 2014, но все до сих пор помнят её улыбку(с)
Такое трудно забыть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Kucher 2 часа назад
Мне "Очень плохая училка" ещё понравился.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1161580



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Для спасения кота в Москве распилили памятник самолёту
Для спасения кота в Москве распилили памятник самолёту
В Ростове девушка, похожая на героиню из фильма "Звонок", в полном неадеквате ехала по встречке
В Ростове девушка, похожая на героиню из фильма "Звонок", в полном неадеквате ехала по...
Набирающие популярность в сообществах
В России вводят обязательную регистрацию собак
В России вводят обязательную регистрацию собак
Обзор игры Mindustry
Обзор игры Mindustry
Получи миллион на важные расходы, не выходя из дома
Получи миллион на важные расходы, не выходя из дома
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#интересное#новости#Еда#позитив#милота#кот#голливуд#наука
#люди#в мире#кино#история#забавно#шоу бизнес#сарказм#актеры#дети#обман
#животные#Прикол#интересно#фильм#знаменитости#Москва#США#геймер#Китай#СССР
Покори дорогу в новой ААА-игре Покори дорогу в новой ААА-игре «Не ходи в театральный, у тебя тяжелая внешность»: 10 фактов о Татьяне Догилевой «Не ходи в театральный, у тебя тяжелая внешность»: 10 фактов о Татьяне Догилевой 18 актёров, которые были номинированы на «Оскар» в четырёх разных десятилетиях 18 актёров, которые были номинированы на «Оскар» в четырёх разных десятилетиях Как изменились знаменитые испанские и итальянские актёры и актрисы с момента их первого появления в кино Как изменились знаменитые испанские и итальянские актёры и актрисы с момента их первого... Великолепная Дженнифер Коннелли. Актриса нарасхват Великолепная Дженнифер Коннелли. Актриса нарасхват Неженские трюки и мыльная каторга: 10 интересных фактов о сериале «Ее звали Никита» Неженские трюки и мыльная каторга: 10 интересных фактов о сериале «Ее звали Никита»

На что жалуетесь?

Вернуться