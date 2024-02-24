FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12572 поста • 1287 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
10 ярких детских ролей Дакоты Фаннинг, которую брали во все голливудские фильмы, где был нужен ребёнок

10 ярких детских ролей Дакоты Фаннинг, которую брали во все голливудские фильмы, где был нужен ребёнок

Автор:
24 февраля 2024 09:47
Сообщество : Кино
Метки: актриса   дакота фаннинг   кино   ребенок   роль   съемка   фильм   
4355
11

Начиная с 2001 года и приблизительно до «Сумерек», то есть с 7 до 15 лет, Дакота сыграла около двадцати ролей, уже в таком возрасте став крайне узнаваемой.

Отвечая на вопрос «кого можно назвать главным киноребёнком в истории?», можно набросать множество вариантов — Маколей Калкин, сёстры Олсен, Хэйли Джоэл Осмент или весь детский каст «Гарри Поттера». Но даже среди всех них особое место займёт Дакота Фаннинг, которую можно назвать «главной голливудской дочерью» 2000-х годов. В этом десятилетии её брали почти во все видные проекты, где была нужна девочка её возраста. Если по сюжету фильма у героев есть дочь, звонили родителям Дакоты. Таким образом она сыграла роль ребёнка множества звёздных актёров нулевых, собрав солидное портфолио из видных партнёров по площадке и режиссёров, с которыми она работала.

×
×

Дакота — дочь Шона Пенна. Главный герой Сэм — 40-летний мужчина с задержкой в развитии и отец 7-летней Люси, уже догнавшей его по интеллекту, которую у Сэма хотят отобрать работники социальной службы.

Дакота — дочь богатого бизнесмена, которую охраняет сам Дензел Вашингтон (при помощи Кристофера Уокена).

Дакота — похищенная дочь Шарлиз Терон и Стюарта Таунсенда (где был Дензел?!). Роли похитителей исполнили Кортни Лав и Кевин Бейкон.

Уже сейчас можно загибать пальцы, с каким количеством видных актёров играла Дакоты, когда ей не было ещё и 10 лет.

Дакота — дочь Роберта де Ниро, с которым что-то не так. Или ей так только кажется? На этот раз 11-летняя Дакота заглянула в триллер или даже ужастик.

Дакота — дочь Тома Круза. С ним всё в порядке, а вот с миром нет, так как Землю атаковали враждебно настроенные пришельцы.

Среди зрителей эта героиня Дакоты давно получила статус одного из самых раздражающих детей их фильмов. Тут она отошла от привычного амплуа «умного ребёнка». Но такой наверняка была режиссёрская установка, а режиссёр «Войны миров» не кто-то, а Стивен Спилберг.

Представляете, какая карьера уже была у 11-летней актрисы??

Дакота — малолетняя поклонница Элвиса Пресли из бедной семьи в США 1960-х годов.

Это, вероятно, самая скандальная роль актрисы, так как её героиня проходит через насилие, которое не осталось за кадром, как можно было ожидать — в этой жуткой сцене мы видим лишь её лицо, но всё же 13-летняя актриса отыгрывала реакцию на травмирующий акт. После выхода фильма многие зрители и критики недоумевали, как родители и создатели «Затравленной» позволили несовершеннолетней Дакоте участвовать в съёмках такой сцены.

После сама Дакота заявила, что это просто актёрская игра и она хотела исполнить подобную роль, где её героиня показывает, что возможно преодоление любых травм. В очередной раз можно поразиться тому, с каким запасом она опережала своих сверстников, ставя перед собой подобные задачи и сталкиваясь со скандалами такого рода. Правда сам фильм получился не особо удачным.

Дакота — дочь Курта Рассела. Она играет не по годам развитую дочь (совершенно неудивительно), которая по количеству отцовского внимания несколько проигрывает… лошадям.

На этот раз уже заметно повзрослевшая Дакота хоть и вновь сыграла дочь, но такую, которая убегает от своего отца со взрослой темнокожей подругой. А вокруг южные штаты США и всё ещё расистский 1964 год.

Одна из первых главных ролей Дакоты, где она вновь сыграла со звёздами — Джулией Робертс, Стивом Бушеми, Опрой Уинфри и Кэти Бейтс. Правда в этот раз все они озвучили говорящих друг с другом животных.

Дакота — спутница Криса Эванса, которых объединили сверхъестественные способности. У него — телекинетические, у неё — провидческие. Героиня видит будущее, в котором они вдвоём могут противостоять могущественной корпорации, которая использует людей с подобными способностями в коварных целях.

Видит ли героиня, что Крис станет Капитаном Америкой, а она вампиршей из «Сумерек» — в фильме не говорится.

Сейчас Дакота продолжает активно сниматься в кино — уже взрослой она поработала с Квентином Тарантино, засветившись в «Однажды в… Голливуде», а ещё скоро должен выйти фильм «Соловей», где она разделит главную роль со своей сестрой Эль Фаннинг.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актриса   дакота фаннинг   кино   ребенок   роль   съемка   фильм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
38k
Dobry vojak Svejk 10 часов назад
В "Войне миров" хотелось чтобы земляне поскорее победили, лишь бы эта перестала истерить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
1k
Olufsen 15 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
АнтонПолднев 4 часа назад
Молодцы они, что на кривую дорогу не съехали. А то примеров в Голливуде дофига и больше. В нежном возрасте выстреливают, но дальше пусто...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Владимир 7 часов назад
В войне миров её первой хотелось убить. Или из машины во время движения выкинуть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Overlord 7 часов назад
Преисподняя / Brimstone (2016)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
STRiX 7 часов назад
Наше время
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 9 часов назад
а сейчас как она выглядит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
460
blade3 10 часов назад
У нас есть своя такая девочка: Виталия Корниенко
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей 11 часов назад
В сериали "Малкольм в центре внимания" и в сериале "Друзья".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Твоя совесть

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

75045



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Собака годами смотрела, как люди проходят мимо её клетки
Собака годами смотрела, как люди проходят мимо её клетки
В Disney заявили, что в провале их новых фильмов виноваты зрители-сексисты
В Disney заявили, что в провале их новых фильмов виноваты зрители-сексисты
Набирающие популярность в сообществах
Как вам робокошки?⁠⁠
Как вам робокошки?⁠⁠
Мемы из соцсетей. Свежак за 23 февраля
Мемы из соцсетей. Свежак за 23 февраля
Бросай табак. Вся история употребления никотина
Бросай табак. Вся история употребления никотина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#забавно#в мире#кино#Прикол#съемка#драка#машина
#Юмор#кот#СССР#люди#фильм#США#фейл#кошка
#животные#история#факты#милота#роль#помощь#интересное
Бросай табак. Вся история употребления никотина Бросай табак. Вся история употребления никотина 10 лучших фильмов с Кэмерон Диаз, которая не снимается в кино с 2014, но все до сих пор помнят её улыбку 10 лучших фильмов с Кэмерон Диаз, которая не снимается в кино с 2014, но все до сих пор помнят... Как менялась Зена на протяжении всего шоу о "Королеве воинов⁠⁠" Как менялась Зена на протяжении всего шоу о "Королеве воинов⁠⁠" 12 известных актрис, блестяще сыгравших героинь, которые были старше их самих 12 известных актрис, блестяще сыгравших героинь, которые были старше их самих Восходящие звёзды: рейтинг 13 актрис, которым пророчат славу за роли в фильмах и сериалах 2022 и 2023 годов Восходящие звёзды: рейтинг 13 актрис, которым пророчат славу за роли в фильмах и сериалах 2022 и... 10 лучших фильмов Мэрил Стрип — актрисы с 21-й номинацией на «Оскар» 10 лучших фильмов Мэрил Стрип — актрисы с 21-й номинацией на «Оскар»

На что жалуетесь?

Вернуться