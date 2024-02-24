10 ярких детских ролей Дакоты Фаннинг, которую брали во все голливудские фильмы, где был нужен ребёнок

Начиная с 2001 года и приблизительно до «Сумерек», то есть с 7 до 15 лет, Дакота сыграла около двадцати ролей, уже в таком возрасте став крайне узнаваемой.
Отвечая на вопрос «кого можно назвать главным киноребёнком в истории?», можно набросать множество вариантов — Маколей Калкин, сёстры Олсен, Хэйли Джоэл Осмент или весь детский каст «Гарри Поттера». Но даже среди всех них особое место займёт Дакота Фаннинг, которую можно назвать «главной голливудской дочерью» 2000-х годов. В этом десятилетии её брали почти во все видные проекты, где была нужна девочка её возраста. Если по сюжету фильма у героев есть дочь, звонили родителям Дакоты. Таким образом она сыграла роль ребёнка множества звёздных актёров нулевых, собрав солидное портфолио из видных партнёров по площадке и режиссёров, с которыми она работала.
Дакота — дочь Шона Пенна. Главный герой Сэм — 40-летний мужчина с задержкой в развитии и отец 7-летней Люси, уже догнавшей его по интеллекту, которую у Сэма хотят отобрать работники социальной службы.
Дакота — дочь богатого бизнесмена, которую охраняет сам Дензел Вашингтон (при помощи Кристофера Уокена).
Дакота — похищенная дочь Шарлиз Терон и Стюарта Таунсенда (где был Дензел?!). Роли похитителей исполнили Кортни Лав и Кевин Бейкон.
Уже сейчас можно загибать пальцы, с каким количеством видных актёров играла Дакоты, когда ей не было ещё и 10 лет.
Дакота — дочь Роберта де Ниро, с которым что-то не так. Или ей так только кажется? На этот раз 11-летняя Дакота заглянула в триллер или даже ужастик.
Дакота — дочь Тома Круза. С ним всё в порядке, а вот с миром нет, так как Землю атаковали враждебно настроенные пришельцы.
Среди зрителей эта героиня Дакоты давно получила статус одного из самых раздражающих детей их фильмов. Тут она отошла от привычного амплуа «умного ребёнка». Но такой наверняка была режиссёрская установка, а режиссёр «Войны миров» не кто-то, а Стивен Спилберг.
Представляете, какая карьера уже была у 11-летней актрисы??
Дакота — малолетняя поклонница Элвиса Пресли из бедной семьи в США 1960-х годов.
Это, вероятно, самая скандальная роль актрисы, так как её героиня проходит через насилие, которое не осталось за кадром, как можно было ожидать — в этой жуткой сцене мы видим лишь её лицо, но всё же 13-летняя актриса отыгрывала реакцию на травмирующий акт. После выхода фильма многие зрители и критики недоумевали, как родители и создатели «Затравленной» позволили несовершеннолетней Дакоте участвовать в съёмках такой сцены.
После сама Дакота заявила, что это просто актёрская игра и она хотела исполнить подобную роль, где её героиня показывает, что возможно преодоление любых травм. В очередной раз можно поразиться тому, с каким запасом она опережала своих сверстников, ставя перед собой подобные задачи и сталкиваясь со скандалами такого рода. Правда сам фильм получился не особо удачным.
Дакота — дочь Курта Рассела. Она играет не по годам развитую дочь (совершенно неудивительно), которая по количеству отцовского внимания несколько проигрывает… лошадям.
На этот раз уже заметно повзрослевшая Дакота хоть и вновь сыграла дочь, но такую, которая убегает от своего отца со взрослой темнокожей подругой. А вокруг южные штаты США и всё ещё расистский 1964 год.
Одна из первых главных ролей Дакоты, где она вновь сыграла со звёздами — Джулией Робертс, Стивом Бушеми, Опрой Уинфри и Кэти Бейтс. Правда в этот раз все они озвучили говорящих друг с другом животных.
Дакота — спутница Криса Эванса, которых объединили сверхъестественные способности. У него — телекинетические, у неё — провидческие. Героиня видит будущее, в котором они вдвоём могут противостоять могущественной корпорации, которая использует людей с подобными способностями в коварных целях.
Видит ли героиня, что Крис станет Капитаном Америкой, а она вампиршей из «Сумерек» — в фильме не говорится.
Сейчас Дакота продолжает активно сниматься в кино — уже взрослой она поработала с Квентином Тарантино, засветившись в «Однажды в… Голливуде», а ещё скоро должен выйти фильм «Соловей», где она разделит главную роль со своей сестрой Эль Фаннинг.
Источник:
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