10 ярких детских ролей Дакоты Фаннинг, которую брали во все голливудские фильмы, где был нужен ребёнок

Дакота — дочь Тома Круза. С ним всё в порядке, а вот с миром нет, так как Землю атаковали враждебно настроенные пришельцы.

Среди зрителей эта героиня Дакоты давно получила статус одного из самых раздражающих детей их фильмов. Тут она отошла от привычного амплуа «умного ребёнка». Но такой наверняка была режиссёрская установка, а режиссёр «Войны миров» не кто-то, а Стивен Спилберг.

Представляете, какая карьера уже была у 11-летней актрисы??