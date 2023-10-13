Как менялась Зена на протяжении всего шоу о "Королеве воинов⁠⁠"

Чтобы достичь искупления, Зене понадобилось ни много ни мало 134 эпизода. Путь к нему был тернистый и в течение всего сериала матерь воинов претерпевала разные метаморфозы: была валькирией, гестианской жрицей, святой, демоном и многими другими.
Можно сбиться со счета насколько много было перевоплощений Зены за 6 сезонов. Мы вспомним о самых важных событиях и обликах, в которых довелось побывать героине.
Эпизоды «Вызов» и «Освобожденные сердца», завершающие первый сезон шоу с Кевином Сорбо, стали отправной точкой для создания спин-оффа о королеве воинов. О смене деятельности Зену заставили задуматься действия одного из командиров её армии — Дарфуса, поднявшего восстание против воительницы. Изгнанная собратьями по оружию Зена встречает Геракла, который делает ей внушение о том, что меняться никогда не поздно, чем подкрепляет ее желание избавиться от мрачного прошлого и начать жизнь с чистого листа. Следуя к этой цели королева воинов возвращается на родину в Амфиполис. Собственно, так и начинается первый сезон спин-оффа, который в последствии станет более успешным сериалом нежели «Удивительные странствия Геракла».
По пути в Амфиполис Зена сталкивается с разбойниками Дрейко докучающими мирным жителям. Решение избавиться от доспехов с оружием и начать жизнь без войны аннулируется, и Зена вступает в схватку с головорезами, чтобы помочь крестьянам. Одной из тех, кого воительница спасла от разбойников Дрейко оказалась юная и мечтательная Габриэль. Восхищенная храбростью Зены, девушка следует за ней в Амфиполис, чтобы научиться защищаться и защищать. Так у Зены появляется спутник. А с возложения на себя ответственности помогать невинным начинается путь искупления королевы воинов.
В эпизоде «Принцесса... воин», Зена на время занимает место Дианы, принцессы, похожей на воительницу как две капли воды. Конечно, это смена амплуа, а не полное перевоплощение, но все же. В серии «Зена... принцесса... бродяга» мы знакомимся с Мэг, и там всё та же история — смена амплуа. Так произойдет и в эпизоде о жрице девственниц Лее, роль которой исполнила Люси Лоулесс. Кроме Зены, в сериале три персонажа сыгранных Люси: Диана, Лея и Мэг. С этим разобрались, идем к более интересному и важному.
Первым значительным изменением Зены стало её обращение в своего врага — Каллисто. Заручившись поддержкой Ареса, Каллисто сбегает из Тартара поменявшись с Зеной телами. Габриэль вынуждена привыкать к новому облику подруги, ведь ей приходится видеть лицо убийцы возлюбленного. На её счастье, в теле Каллисто Зена провела всего лишь два эпизода.
В серии третьего сезона «Посланник», Зена и Габриэль знакомятся с Крафстаром, роль которого исполнил Мартон Чокаш, сыгравший в сериале Лорда Белаха и бывшую любовь Зены, отца Солана Бораяса. Он ищет соратников для противостояния Цезарю, одному из заклятых врагов королевы воинов. Исходя из принципа враг моего врага — мой друг, Зена решает помочь Крафстару в борьбе с римлянином. Единства в противостоянии Цезарю недостаточно, и Крафстар начинает оказывать влияние на Габриэль. Он впечатляет ее своими рассказами о едином Боге, Боге света, которому поклоняется. Уставшая от вечных сражений Габриэль внемлет каждому слову красавца мужчины. Любовь и доброта во всем мире — слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но Габби решает довериться Крафстару, что в последствии приводит её к жертвенному алтарю Дахака, где она становится сосудом для дитя Бога Зла.
Спустя время у Габриэль родилась дочь, которую она назвала Надеждой. Зена пытается убедить подругу, что это не невинное дитя, а зло, способное погубить целый мир. Она предлагает Габби избавиться от Надежды, чтобы гарантированно закрыть путь Дахаку на Землю и та соглашается.
Соглашается, передумывает и сохраняет дочери жизнь, обманув Зену. Позже подросшая Надежда убивает сына воительницы Солана. Посчитав, что убив дочь можно все исправить, Габриэль опаивает Надежду ядом. Очевидно, что без злости и серьезного разлада между героинями не обошлось, но в конечном счете они восстановили дружбу.
Казалось бы, можно выдохнуть, ведь дочери Бога Зла больше нет. Но разве можно избавиться от полубога простым только ядом? Надежда возрождается и становится копией своей матери. Она и сама стала мамой благодаря Аресу. Её сын — разрушитель. Он наводил ужас на деревни до тех пор, пока не столкнулся с Зеной. Все закончилось хорошо, и на сей раз Зене с Габриэль удалось избавиться от Надежды и разрушителя окончательно.
Во время путешествия по Индии героини знакомятся с Илаем, будущим аватаром и основоположником пути любви и добра. Габриэль открывает в себе способности к исцелению, за что жители индийской деревни нарекают её «Дэви», и делают из девушки культ поклонения.
Зена замечает изменения в поведении подруги, и начинает догадываться, что в Габби вселился злой дух. Илай выступает в роли экзорциста и изгоняет демона.
После освобождения Габриэль из власти злого духа, героини прошли сквозь кармический туннель и, оказавшись в будущем столкнулись с новым воплощением Алти, колдуньи использующей магию крови. Если забыли, Алти отравила жизнь воительницы задолго до того, как она встала на путь исправления. Новые воплощения Зены и Габриэль показали им, какие решения в прошлом лучше исправить, чтобы в будущем обрести спокойную жизнь. С кознями Алти подруги, конечно же, справились.
На вселении злых духов и путешествии в будущем приключения по Индии не заканчиваются. Король Демонов по имени Индражит узнает о доброй миссии Илая, и о том, что он успешно набирает последователей. Чтобы спасти Илая и Габриэль, похищенных Королем Демонов, Зена обращается за помощью к Кришне.
Кришна приходит на зов королевы воинов и превращает её в существо с четырьмя руками, чтобы она смогла противостоять Индражиту. Очевидно, что против шестирукого демона, своих двоих будет недостаточно. Эта метаморфоза Зены, наверное, самая яркая.
Триумвирата нет: Марк Красс и Гней Помпей мертвы. Цезарь планирует провозгласить себя императором, и в этом ему помогает Каллисто. Ему необходимо избавиться от амазонок и, разумеется, от Зены, вечно вставляющей палки в колеса. Воительница видит лишь один способ остановить кровопролитие и диктатуру Цезаря — убить его.
Однако Зене неизвестно, что на стороне римлянина Каллисто, которая предупредила полководца об опасности. Герои попадают в ловушку, спастись удается Илаю, Джоксеру и амазонке Эмарис.
Зену и Габриэль распнули по приказу Цезаря, но императором он так и не стал. На его пути к провозглашению встал Брут, видите ли. Чем закончилось заседание сената известно и из учебников по истории.
Для справки: Цезарь в исполнении Карла Урбана — это четвертый персонаж за весь сериал. Кроме римского диктатора Урбан сыграл Купидона, Кора (первобытный человек) и сына заговорщика, пытающегося убить своего брата Айкуса (на коллаже ниже). Джереми Кэллаган, исполняющий роль Помпея, появлялся в эпизоде «Слепая вера», где сыграл разбойника Палемона (коллаж №2).
Джоксер и Эмарис снимают Зену и Габриэль с распятий и относят их в защищенное место, где Илай пытается вернуть их к жизни при помощи своих способностей аватара.
Пока Илай совершает попытки, нам показывают борьбу Ада и Рая. Под четким руководством Каллисто, душу Габриэль похищают и забирают в Ад, но вмешиваются архангелы и спасают её. Королева воинов решает спасти душу Каллисто и жертвует ради ее очищения собственную. Превратившись в демона Зена пытается затащить Габриэль в Ад. Архангелы задействуют все силы и им удается спасти как сказительницу так и душу воительницы.
За очищение Каллисто благодарит Зену особенным образом: волшебное прикосновение зарождает в чреве Зены новую жизнь. После суматохи по ту сторону, души героинь готовы вернуться на место и Илаю удается воскресить воина и сказительницу.
Путешествие в загробном мире оставило след: душа Зены очистилась, она стала святой и забеременела. От насыщенности событиями голова кругом: умереть и попасть в рай, превратиться в демона, вернуться в рай и воскреснуть беременной.
С рождением дочери Зены, судьбы предсказали наступление сумерек. Зевс и остальные Боги Олимпа объявили войну главным героям. Гераклу пришлось убить своего отца, чтобы позволить Еве появиться на свет. Озлобленные смертью отца Олимпийцы напали на Амфиполис, родную деревню Зены, в которой она надеялась найти защиту для себя и дочери. Арес предлагает королеве воинов помощь, признается ей в любви, но всё тщетно. Однако, черноволосый красавец предпочитает остаться в стороне, а не участвовать в убийстве новорожденной.
Воин и сказительница решают обмануть богов имитируя свою смерть. Они выпили слезы Селесты (Смерти), чтобы Олимпийцы убедились в их гибели. Ева была спасена и увезена Августом в Рим, а вот Зена и Габриэль не вернулись к жизни. По крайней мере не сразу. Арес похоронил их в пещере в ледяных гробах, где они проспали без малого 25 лет.
Пробуждение и новая охота Богов
Помочь героям осознать, что они проспали четверть века, помог старый и добрый Джоксер. Старый буквально. Они набрели на заведение под названием «Шакрам», в котором и встретили постаревшего Джоксера и его жену, внимание, Мэг. Джоксер познакомил их со своим сыном Верджилом и пообещал помочь отыскать Еву.
В компании старого друга и Верджила героини посещают Рим, чтобы найти Еву. Но по прибытии в славный город они встречают Ливию, жестокую воительницу Рима. Как оказалось, Ливия и есть Ева. Воспитанная Августом и обученная воинскому делу Аресом, дочь Зены повторяла путь матери, когда та не стояла на пути к искуплению.
В попытках вернуть дочь и направить её на путь истинный Зена раскрывает тайну и Боги Олимпа снова готовятся к нападению на их семью. Ведь если Ева жива, значит и наступление сумерек возможно. Прежде, чем Ливия станет Евой, от её рук погибнет Джоксер, в очередной раз доказавший свою преданность друзьям. Чтобы не выглядеть в глазах сына трусом и помочь Габриэль он бросился с мечом на Ливию, но та оказалась быстрее старика.
Илай, а точнее его дух, помог Еве осознать ошибки и встать на путь добра, попутно награждая Зену силами убивать Богов. В последней схватке с Олимпийцами сказительница и Ева погибают, но Арес, в доказательство своей любви к Зене, жертвует бессмертием, чтобы спасти их.
Путь Евы к искуплению будет не менее тернистым, чем у Зены. Ей неоднократно придется отвечать за грехи прошлого. Время от времени она будет путешествовать с матерью, а пока Евы нет рядом, воин и сказительница помогут Аресу, лишившемуся бессмертия научиться быть фермером.
Заключительный сезон порадовал зрителей трилогией о золотом кольце. Именно в этих эпизодах мы видим перевоплощение Зены в Валькирию. По просьбе Беовульфа она отправляется в Скандинавию, чтобы сразиться с чудовищем Гренделем и вернуть кольцо из золота рейна. Ей предстоит бороться с Валькириями, самим Одином и добиваться прощения от Грингильды, матери монстра, которого она убьет. Путешествие по Скандинавии не заканчивается на трилогии кольца. Королева воинов и сказительница отправятся туда, чтобы найти золотые яблоки, дарующие божественную силу. Благодаря им, единственные выжившие Олимпийцы Арес и Афродита снова станут богами.
В завершающих эпизодах сериала героини отправляются в Японию. Дух Акеми, давно умершей подруги воительницы, является к ней и взывает о помощи. Акеми просит спасти город Хигучи от пожирателя душ Йодоши. С силами такого масштаба Зене и Габриэль не доводилось сталкиваться прежде: армия из двадцати тысяч самураев во главе сверхъестественного существа.
Акеми объясняет Зене, что победить Йодоши можно только став призраком. Воительница скрывает эту деталь от Габриэль, предвкушая ее отговорки. Не с целью оказать серьезное сопротивление, а с намеренностью погибнуть и превратиться в призрака Зена в одиночку устраивает засаду для подступающей армии.
После трагической гибели, призрак королевы воинов является к сказительнице и успокаивает её, объясняя, что если она сожжет тело Зены, то высыпав прах в фонтан жизни воительница возродится.
Пока приведение Зены сражалось с Йодоши, Габби пыталась добраться до фонтана жизни. Обязательным условием было высыпать в него прах до заката. Зене удалось победить врага и освободить тысячи душ, которые были обречены на вечные скитания. Однако, она утаила от подруги тот факт, что если победивший Йодоши призрак воскреснет, освобожденные души не обретут покой.
В последние секунды финального эпизода мы видим Зену и Габриэль на корабле, строящих планы грядущих путешествий. В руках Габриэль урна с прахом Зены, призрак воительницы находится подле лучшей подруги, как это и было всегда.
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