Как менялась Зена на протяжении всего шоу о "Королеве воинов⁠⁠"

Эпизоды «Вызов» и «Освобожденные сердца», завершающие первый сезон шоу с Кевином Сорбо, стали отправной точкой для создания спин-оффа о королеве воинов. О смене деятельности Зену заставили задуматься действия одного из командиров её армии — Дарфуса, поднявшего восстание против воительницы. Изгнанная собратьями по оружию Зена встречает Геракла, который делает ей внушение о том, что меняться никогда не поздно, чем подкрепляет ее желание избавиться от мрачного прошлого и начать жизнь с чистого листа. Следуя к этой цели королева воинов возвращается на родину в Амфиполис. Собственно, так и начинается первый сезон спин-оффа, который в последствии станет более успешным сериалом нежели «Удивительные странствия Геракла».

По пути в Амфиполис Зена сталкивается с разбойниками Дрейко докучающими мирным жителям. Решение избавиться от доспехов с оружием и начать жизнь без войны аннулируется, и Зена вступает в схватку с головорезами, чтобы помочь крестьянам. Одной из тех, кого воительница спасла от разбойников Дрейко оказалась юная и мечтательная Габриэль. Восхищенная храбростью Зены, девушка следует за ней в Амфиполис, чтобы научиться защищаться и защищать. Так у Зены появляется спутник. А с возложения на себя ответственности помогать невинным начинается путь искупления королевы воинов.