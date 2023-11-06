В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка, распылившего перцовый баллон и сопротивлявшегося полиции

Некий Шамиль полюбил приходить на детскую площадку и показывать, как он крут. Пацан распылял газовый баллон и наслаждался эффектом. Но однажды он встретил сопротивление: женщина вызвала полицию, и Шамиль уехал в отдел.
Свидетельница происходящего сообщила, что пыталась вразумить малолетнего нарушителя порядка, напомнив ему о том, что всех абу-бандитов из "банды Турала" задержали и его ждёт та же участь. Шамиль проигнорировал предупреждение, и тогда Мария позвонила в полицию.
Стражам правопорядка упитанный подросток сначала пытался доказать, что ничего плохого не делал, а когда ему предложили проехать в отделение, стал брыкаться. Но с полицией не забалуешь - подростка скрутили и доставили в отдел.
Источник:
Выяснилось, что использование перцового баллончика на детской площадке - не единственный грех Шамиля. От него давно страдают маленькие жители окрестных домов, а мама подростка все эти выходки оправдывает, называя их защитной реакцией на травлю в школе.
Впрочем, теперь с "шалостями" малолетнего хулигана будут разбираться в полиции. «Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Несовершеннолетнему избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке», — сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Что касается "банды Турала", деятельность которого вызывала у Шамиля восторг, все её члены задержаны. Главарь - 18-летний Турал Мамедов - был взят в Азербайджане, куда улетел после интереса полиции к его персоне. Т.к. у Мамедова российское гражданство, он будет экстрадирован в РФ и ответит за все избиения случайных прохожих в метро и ТЦ.
Источник:
- «Горько!»: полицейские нагрянули на азербайджанскую свадьбу и задержали пятерых гостей торжества, чтобы отправить на родину
- Фотография с "императором" в Петербурге обошлась туристу в 4 тысячи рублей
- «Стоит найти одного, остальные подтянутся»: в Серпухове банда малолетних налетела на одного, потому что им не понравилась его одежда
- В Санкт-Петербурге задержан первый участник «азербайджанской мафии»
- Студент получил 15 тысяч рублей штрафа за гонки с полицейскими: с наездом на двух силовиков, стрельбой и жёстким задержанием
ПС. И да - пределы допустимой самообороны пора давно расширять, а понятие соразмерности вреда при гражданском аресте совсем убирать. Тогда можно спокойно ломать вот такого шамиля, не боясь отхватить сразу с двух сторон - нож в ребро от шамилей при слишком ласковом обращении или статью УКРФ за побои малолетнего - при нормальном обращении. Потому что сейчас у обычного гражданина нормальной весовой категории огромная вероятность огрести что-то из этих двух вариантов и исчезающе маленькая - получить ожидаемый эффект. Т.к. он не может как эти туралошамили "смазать лыжи" в родной аул.