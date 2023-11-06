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В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка, распылившего перцовый баллон и сопротивлявшегося полиции

В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка, распылившего перцовый баллон и сопротивлявшегося полиции

Автор:
06 ноября 2023 10:44
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Санкт-Петербург   азербайджанская мафия   банда Турала   задержание   подростки   полиция   хулиганство   
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Некий Шамиль полюбил приходить на детскую площадку и показывать, как он крут. Пацан распылял газовый баллон и наслаждался эффектом. Но однажды он встретил сопротивление: женщина вызвала полицию, и Шамиль уехал в отдел.


Свидетельница происходящего сообщила, что пыталась вразумить малолетнего нарушителя порядка, напомнив ему о том, что всех абу-бандитов из "банды Турала" задержали и его ждёт та же участь. Шамиль проигнорировал предупреждение, и тогда Мария позвонила в полицию.


Стражам правопорядка упитанный подросток сначала пытался доказать, что ничего плохого не делал, а когда ему предложили проехать в отделение, стал брыкаться. Но с полицией не забалуешь - подростка скрутили и доставили в отдел.




Выяснилось, что использование перцового баллончика на детской площадке - не единственный грех Шамиля. От него давно страдают маленькие жители окрестных домов, а мама подростка все эти выходки оправдывает, называя их защитной реакцией на травлю в школе.



Впрочем, теперь с "шалостями" малолетнего хулигана будут разбираться в полиции. «Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Несовершеннолетнему избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке», — сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.


Что касается "банды Турала", деятельность которого вызывала у Шамиля восторг, все её члены задержаны. Главарь - 18-летний Турал Мамедов - был взят в Азербайджане, куда улетел после интереса полиции к его персоне. Т.к. у Мамедова российское гражданство, он будет экстрадирован в РФ и ответит за все избиения случайных прохожих в метро и ТЦ.

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   азербайджанская мафия   банда Турала   задержание   подростки   полиция   хулиганство   
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3  комментария
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28k
Matrosskin 11 минут назад
"а мама подростка все эти выходки оправдывает" - а маму вместе со всем кагалом отправить на тёплую родину. И этого полудурка тоже ( после того как отсидит в детской колонии ). Одни уже отъехали, нужно эту хорошую практику распространить. И тогда вот этих шамилей сама родня придушит за любой неправильный взгляд. У них это только так и работает - общая ответственность, когда за проступок одного отвечает вся семья, ну принято у них так.
ПС. И да - пределы допустимой самообороны пора давно расширять, а понятие соразмерности вреда при гражданском аресте совсем убирать. Тогда можно спокойно ломать вот такого шамиля, не боясь отхватить сразу с двух сторон - нож в ребро от шамилей при слишком ласковом обращении или статью УКРФ за побои малолетнего - при нормальном обращении. Потому что сейчас у обычного гражданина нормальной весовой категории огромная вероятность огрести что-то из этих двух вариантов и исчезающе маленькая - получить ожидаемый эффект. Т.к. он не может как эти туралошамили "смазать лыжи" в родной аул.
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181
Serg 4 минуты назад
Чуть приперло - обделался
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57k
Опиум для народа 11 минут назад
Сейчас Шамиля отправят в Грозный, где ему дадут какую-нито награду.
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