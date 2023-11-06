В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка, распылившего перцовый баллон и сопротивлявшегося полиции





Свидетельница происходящего сообщила, что пыталась вразумить малолетнего нарушителя порядка, напомнив ему о том, что всех абу-бандитов из "банды Турала" задержали и его ждёт та же участь. Шамиль проигнорировал предупреждение, и тогда Мария позвонила в полицию.





Стражам правопорядка упитанный подросток сначала пытался доказать, что ничего плохого не делал, а когда ему предложили проехать в отделение, стал брыкаться. Но с полицией не забалуешь - подростка скрутили и доставили в отдел.



