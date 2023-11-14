В Москве шестерых "космонавтов" закрыли на год в специальной капсуле

Впервые большую часть экипажа в таком эксперименте составляют женщины.
В Москве стартовал изоляционный эксперимент SIRIUS-23 по имитации полёта и высадки экипажа на Луну. В нём принимают участие 6 добровольцев (4 женщины и 2 мужчины). Отмечается, что такой гендерный состав отобран впервые. Шестерых смельчаков на год закроют в модуле-"бочке" в Наземном экспериментальном комплексе Института медико-биологических проблем РАН.
Сообщается, что эксперимент воспроизводит все основные условия полёта за пределы околоземной орбиты. Это перелёт к Луне, стыковка с орбитальной станцией, 5 высадок на поверхность, дистанционное управление луноходом и тд. Также известно, что экипаж ждут несколько нештатных ситуаций, которые станут для "космонавтов" неприятным сюрпризом.
Самым сложным считается монотония, теснота, лимит всех ресурсов, включая одежду и воду, и постоянные стрессы.
"Сейчас все заинтересованы в поиске маркеров стресса. Для психологов, например, это отклонения в речевом взаимодействии членов экипажа. Для физиологов - какие-то тонкие вещи на уровне протеомных исследований. Например, изменение белкового состава мочи. Или, например, изучение выдыхаемого человеком воздуха: изменения, которые происходят в организме, оставляют здесь "след". Сегодня даже хеликобактер диагностируют по изменениям состава выдыхаемого воздуха. Это уже клиническая практика.
Начавшийся эксперимент - серьезнейшее испытание для любой, даже суперкоманды. Для ее здоровья, психики. Специалисты постарались укомплектовать "лунную аптечку" так, чтобы можно было оказать максимально возможную помощь в самом автономном полете." — рассказал директор ИМБП РАН академик Олег Орлов
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Любой из экипажа, если ему станет невмоготу продолжать эксперимент, в любой момент сможет покинуть капсулу. Такого "космонавта" сочтут "погибшим", а оставшиеся члены экипажа просто продолжат свой "полёт".
Отмечается, что программа изоляционных экспериментов была запланирована совместно с НАСА, однако в апреле 2023 года американцы приостановили своё участие.
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(смайлик "сарказм" ставить ?)
Да и какая необходимость в такой отсидке?
Именно поэтому весь эксперимент-херня полная,стандартное отмывание бабок.
Ну зачем командир экипажа понятно, зачем бортинженер тоже, врач тоже нужен... ну и надо чего-то поисследовать, просто так что-ли летать будут. Но дальше интересно: "представительница Белоруссии Ольга Мастицкая"
Автор, я так понял, что она тоже исследователь, так пиши это нормально, а то по тексту получается, что её функция в экипаже - "представительница Белоруссии"
Млять, что за желтуха.
Вас надо кормить новыми лекарствами. бесплатно. до экспериментов на мышах, собаках и обезьянах. эксперименты - это издевка. тогда космос стремительно шел и детей можно было убедить, а это чистит экп-т, сейчас это невозможно, но эксперименты необходимы, без них - никак.
Так что это не эксперимент по проживанию/взаимодействию группы. Это просто один эксперимент по отбору персонала.
Космонавты на МКС находятся в более суровых условиях, с точки зрения пребывания, как на мой взгляд. Там не получится в любой момент отказаться и выйти, и от действий каждого, реально зависит жизнь всех обитателей. Хотя они и знают когда вернутся на землю, однако и то некоторые умудряются то отверстий в корабле насверлить, то сломать что-нибудь.