В Москве шестерых "космонавтов" закрыли на год в специальной капсуле

Сообщается, что эксперимент воспроизводит все основные условия полёта за пределы околоземной орбиты. Это перелёт к Луне, стыковка с орбитальной станцией, 5 высадок на поверхность, дистанционное управление луноходом и тд. Также известно, что экипаж ждут несколько нештатных ситуаций, которые станут для "космонавтов" неприятным сюрпризом.





Самым сложным считается монотония, теснота, лимит всех ресурсов, включая одежду и воду, и постоянные стрессы.



