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В Москве шестерых "космонавтов" закрыли на год в специальной капсуле

В Москве шестерых "космонавтов" закрыли на год в специальной капсуле

Автор:
14 ноября 2023 18:09
Сообщество : Космос
Метки: SIRIUS-23   Москва   добровольцы   изоляция   имитация полёта на Луну   эксперимент   
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Впервые большую часть экипажа в таком эксперименте составляют женщины.

В Москве стартовал изоляционный эксперимент SIRIUS-23 по имитации полёта и высадки экипажа на Луну. В нём принимают участие 6 добровольцев (4 женщины и 2 мужчины). Отмечается, что такой гендерный состав отобран впервые. Шестерых смельчаков на год закроют в модуле-"бочке" в Наземном экспериментальном комплексе Института медико-биологических проблем РАН.

Сообщается, что эксперимент воспроизводит все основные условия полёта за пределы околоземной орбиты. Это перелёт к Луне, стыковка с орбитальной станцией, 5 высадок на поверхность, дистанционное управление луноходом и тд. Также известно, что экипаж ждут несколько нештатных ситуаций, которые станут для "космонавтов" неприятным сюрпризом.


Самым сложным считается монотония, теснота, лимит всех ресурсов, включая одежду и воду, и постоянные стрессы.


"Сейчас все заинтересованы в поиске маркеров стресса. Для психологов, например, это отклонения в речевом взаимодействии членов экипажа. Для физиологов - какие-то тонкие вещи на уровне протеомных исследований. Например, изменение белкового состава мочи. Или, например, изучение выдыхаемого человеком воздуха: изменения, которые происходят в организме, оставляют здесь "след". Сегодня даже хеликобактер диагностируют по изменениям состава выдыхаемого воздуха. Это уже клиническая практика.


Начавшийся эксперимент - серьезнейшее испытание для любой, даже суперкоманды. Для ее здоровья, психики. Специалисты постарались укомплектовать "лунную аптечку" так, чтобы можно было оказать максимально возможную помощь в самом автономном полете." — рассказал директор ИМБП РАН академик Олег Орлов

Любой из экипажа, если ему станет невмоготу продолжать эксперимент, в любой момент сможет покинуть капсулу. Такого "космонавта" сочтут "погибшим", а оставшиеся члены экипажа просто продолжат свой "полёт".


Отмечается, что программа изоляционных экспериментов была запланирована совместно с НАСА, однако в апреле 2023 года американцы приостановили своё участие.

Источник:

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Метки: SIRIUS-23   Москва   добровольцы   изоляция   имитация полёта на Луну   эксперимент   
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45  комментариев
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16
zubo4istka 2 часа назад
Командир, бортиженер, врач, исследователи и представительница Белоруссии...)))
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662
Борис Колесниченко 4 минуты назад
А трахаца можно?)
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5k
Alex 5 минут назад
Чую запах. Запах оргии
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12k
Андрей Ма-С 6 минут назад
последняя партия таких изолянтов так охренели от новостей про ковид
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6k
пирожок 9 минут назад
Четыре бабы на одной кухне ! Это будет ад.
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13k
Иван Иваныч 9 минут назад
Жены только по две на брата или можно всех четырех?
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2k
Bobbus 15 минут назад
Уже был эксперимент похожий, где из за женщины драка случилась. Зачем наступать снова на грабли?
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1k
DrKlizmi 19 минут назад
"Любой из экипажа, если ему станет невмоготу продолжать эксперимент, в любой момент сможет покинуть капсулу."
Именно поэтому весь эксперимент-херня полная,стандартное отмывание бабок.
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52
Рокер Полчаса назад
За стеклом 2. Космос
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18k
тов.Suhov 36 минут назад
На каждого по две. Тоже неплохо.
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1k
LisA 47 минут назад
бедные мужики
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2k
Николай 47 минут назад
Делаю ставку на то, что первой свалит та, что в очках.
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11k
Dabus 48 минут назад
Телепроект "Окна" - новый сезон
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30k
Юрьевич 49 минут назад
Сочувствую мужикам...
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30k
Юрьевич 50 минут назад
"Члены экипажа: командир Юрий Чеботарёв, бортиженер Анжелика Парфёнова, врач Ксения Орлова, исследователи Ксения Шишенина и Рустам Зарипов и представительница Белоруссии Ольга Мастицкая"

Ну зачем командир экипажа понятно, зачем бортинженер тоже, врач тоже нужен... ну и надо чего-то поисследовать, просто так что-ли летать будут. Но дальше интересно: "представительница Белоруссии Ольга Мастицкая"

Автор, я так понял, что она тоже исследователь, так пиши это нормально, а то по тексту получается, что её функция в экипаже - "представительница Белоруссии"
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1k
Andrey G 50 минут назад
Руководитель, инженер, исследователи и "представительница Белоруссии".
Млять, что за желтуха.
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7k
М С 56 минут назад
"Пока я жив, женщин в космосе больше не будет!" говорил великий российский конструктор космических ракет Королёв.
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100
Топор плывёт Час назад
В 70х, я, 8-летний пацан,- смотрел кино "Большое Космическое Путешествие" затаив дыхание. Даже , когда в конце выяснилось, что это был эксперимент. Но это было неожиданностью, не только для зрителей, но и для главных героев фильма. В 2023 подобные эксперименты выглядять издёвкой. Тем более для взрослых людей, которые к тому же знают, что это экперимент. Тянет на реалити шоу с канала, типа, РенТВ.
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100
Топор плывёт sumrаknn Полчаса назад
То что происходит - это похороны российского космоса. Перевод космической программы в режим реалити шоу.
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14k
..: Атеист :.. Час назад
Через год выйдет 10 космонаФтов!
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22k
babuby Час назад
И всё равно хрень это полная! Если члену экипажа станет невмоготу, он сможет покинуть капсулу. Его сочтут "погибшим", а все остальные будут работать дальше. Вот в этом-то и бред! Если в реальных условиях члену экипажа станет невмоготу, то он хрен куда денется! И люди об этом будут заранее знать. И что потом с таким членом делать? У него-же может реально что-то серьёзное с психикой случиться, вплоть до опасности для окружающих людей и целостности/работоспособности корабля и систем! И от этого застраховаться невозможно абсолютно! Какие отборы ни проводи, как не моделируй, как не предсказывай, всё одно это неминуемо! И куда такого потом девать? В карцер на пожизненное - нужно иметь для этого несколько свободных помещений. Замораживать - технологий пока нету таких. Усыпить/пристрелить и выбросить в космос? ....
Так что это не эксперимент по проживанию/взаимодействию группы. Это просто один эксперимент по отбору персонала.
Космонавты на МКС находятся в более суровых условиях, с точки зрения пребывания, как на мой взгляд. Там не получится в любой момент отказаться и выйти, и от действий каждого, реально зависит жизнь всех обитателей. Хотя они и знают когда вернутся на землю, однако и то некоторые умудряются то отверстий в корабле насверлить, то сломать что-нибудь.
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6k
livaneth Час назад
Американцы вышли из программы. Поэтому в экипаже нет ни негров ни трансгендеров.
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