Потом её замучила совесть и она пришла в полицию.
Дама из ХМАО решила зарабатывать своим телом. А именно - стать суррогатной матерью. Женщина 1992 года рождения нашла клиентку в интернете, не подписала с ней никаких бумаг и понадеялась на честное слово. Затем отправилась на ЭКО и забеременела.
Ежемесячно ей перечисляли 25 тысяч рублей. А после родов посулили ещё 750 тысяч. В октябре суррогатная барышня приехала в Москву и родила, а уже 3 ноября отдала малыша новоиспечённой матери. Та не обманула и суммарно передала женщине миллион рублей.
После этого суррогатная мать несколько дней «испытывала муки совести». Потом переживать ей надоело, она пошла в полицию и во всём призналась. Сейчас идёт проверка, а прокуратура возбудила дело по ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми»).
Совесть, она такая. А младенца пока отправили в специализированное медучреждение.
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Возможно таким людям и можно было бы позволить суррогатное материнство. Когда у тебя на руках все медицинские обследования и подтверждение что сам не можешь. Как моральный момент обойти не понятно, но ребенок из чужой женщины из своего материала все же вам ближе чем из детского дома.
Одно дело, когда некая женщина по медицинским показаниям не может сама выносить, тогда для ее ребенка требуется инкубатор в виде сурогатной матери.
И другое дело, когда заказчица(или заказчик) покупает некие донорские яйцеклетки, донорское семя, платин женщине-никубатору, а получившегося младенца потом разбирают на запчасти в израильских клиниках.
Воспитывать их будет государство.
ну а второй стороне надо было всё по договору оформлять иначе вот так - без бумажки ты какаяшка, да ещё и дело могут завести
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А у Пугачовой что детей не отправили в специализированное медучреждение?
Мутная тема какая-то. Всмысле – суррогатное материнство вообще.
Просто законы такие, все можно было сделать прозрачно.