После этого суррогатная мать несколько дней «испытывала муки совести». Потом переживать ей надоело, она пошла в полицию и во всём призналась. Сейчас идёт проверка, а прокуратура возбудила дело по ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми»).

Совесть, она такая. А младенца пока отправили в специализированное медучреждение.