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Москвичка решила сгенерировать возможное имя ребёнка на сайте ЗАГС - и очень удивилась

Москвичка решила сгенерировать возможное имя ребёнка на сайте ЗАГС - и очень удивилась

Автор:
15 ноября 2023 11:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   загс   имя   новорожденные   подбор имени   самые популярные имена   
2967
10

Такого результата для Москвы она не ожидала...


На официальном портале ЗАГС представлена статистика органов МФЦ и ЗАГС. Здесь можно узнать, сколько выдано свидетельств о рождении, смерти, разводе. Тут также оплачивают пошлины и получают справочную информацию.


А еще портал помогает узнать популярные имена и сгенерировать имя будущему ребёнку с привязкой к географии. Московская семья решила проверить эту услугу и подобрать для своего малыша имя. И вот какие имена для мальчика получила.

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Как сообщают в СМИ, после того как поднялась шумиха, функцию подбора имен немного подправили. Правда, и сейчас в качестве популярного имени в Москве система выдает, в том числе, и это.



Впрочем, удивляться не приходится. В Москве и Московской области проживает около 3,5 миллионов мусульман. И это приблизительные цифры, вряд ли учитывающие количество мигрантов. Семьи у мусульман большие, детей рождается много, поэтому не удивляемся, если в будущем самыми популярными именами для мальчиков в столице будут не Михаил, Александр и Алексей, а Мухаммад и Мансур.


А в вашем регионе какое имя было самым популярным в 2023 году?

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Метки: Москва   загс   имя   новорожденные   подбор имени   самые популярные имена   
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40  комментариев
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16k
Александр Час назад
А можно "в студию" ФИО разработчика?
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11k
kaboza 2 минуты назад
бл...реклама сервиса чтоли, ща 100500 скринов накидают...нежный дидос ))))
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2k
Maxim 4 минуты назад
Тупой вброс. Там в сервисе выбираешь, какое имя показать, популярное или редкое. Среди популярных практически все выпадают славянскими, а вот среди редких вот эти все из поста.
Второй тупой вброс, про 3.5 млн мусульман в Москве. Эту тему начал разгонять муфтий Москвы, чтобы выбить землю и средства под строительство мечетей. И куча долбодятлов подхватили. При этом реальных данных хрен найдёшь. Зато есть совершенно официальная статистика, например, по нац.составу жителей столицы. Хоть последняя перепись и датирована 2010 годом, но по динамике за прошлые периоды понятно, что никаких всплесков в разы ни за 10 лет, когда этот вброс первый раз появился, ни за 13 лет, быть просто не могло. Так вот, численность людей по национальности, преимущественно исповедующей ислам.... та-дам - даже 350 т. не наберётся. Т.е. нас наёживают не в разы, а на порядок. А, ну да, ещё же есть гастеры. По их колву оценки весьма отфонарные, но даже если взять 1.5млн, то один хер оценка завышена в 2 раза.
Проблем с мигрантами хватает, но надо объективно смотреть на вещи, а не делать такие тупые вбросы
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350
Андрей Граф 5 минут назад
да за.ебали эти чурки сраные, гнать их, тупой народ
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14k
..: Атеист :.. 5 минут назад
Не сервис, а лажа!
Какой бы регион не поставил - все практически нерусские имена. Скорей всего, реально, разрабы тоже.. не русские. В пень.
Вообще, имя надо родителям придумывать, а не пользоваться каким-то генератором.
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15k
Kucher 16 минут назад
За остальную часть столицы не скажу, а когда приезжаю в Тушино, то с каждым годом наблюдаю, что русских лиц всё меньше и меньше, а вот среднеазиатских наоборот - всё больше и больше. Иногда возникает ощущение, что это Ташкент или Душанбе, а не Москва уже.
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1k
Ksenia2 16 минут назад
Вот только что подобрала система в МОБИЛЬНОЙ версии. Сервис подбора имени - сгенерировать имя - мальчик, Москва
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60k
Олег 17 минут назад
Обычные московские имена... Ничего удивительного
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3k
pilot66 19 минут назад
Вот уж не знал, что имя для своего ребенка можно "сгенерировать". По простоте душевной, полагал, что родители сами с такой "сложной" задачей справятся.
О времена, о нравы!
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4k
Chev Chelios 23 минуты назад
Только что зашел: Никита, Дмитрий, Богдан, Александр... дальше не стал морочиться.
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20k
Вишенка Крокодилова 24 минуты назад
Севастополь. Половина мальчиков - Артемы.
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455
Алексей Полчаса назад
Зашел попробовать, за 40 кликов попался 1 Мухамад, остальные вполне себе оычные, ну не счистая всяких Бориславов и Ярополков
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10k
Billi_Bons 42 минуты назад
Попробовал. Действительно странный сервис. Первым было - Исак, потом - Асадула, затем - Набиюлла. Дааа, алгоритм подбора более чем странный.

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8k
Обыватель 43 минуты назад
Наброс, рассчитанный на одноклеточных.
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672
Шурман 43 минуты назад
Блин а я дурак 14 лет назад Димитрием назвал :)))))))))))) Нужно было назвать Умаром :) Звучит же , Ильин Умар Александрович :))
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1k
Uganda Час назад
Падонак - разгоняешь смуту
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33k
Teodor Час назад
М-да... Лет 15 в Комеди Клаб было:
- Давай назовем "Ашот"..?
- Да ты что? А если в Москве жить будем..? Я крикну "Ашот" - пол двора обернется...
Однако, тенденция поменялась...
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1k
Uganda Час назад
3.14здеж
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377
Konst Ksenia2 3 минуты назад
А при чём тут разраб! Он просто написал прогу, которая выдаёт самые популярные имена в Москве на основании выданных свидетельство о рождении! Но кое-кто зашёл, понажимал кнопку, им выдало несколько иностранных имён и сразу начался вой!
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3k
xbrat Час назад
ITшник Мухамад все поправил как надо)
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