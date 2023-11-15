Москвичка решила сгенерировать возможное имя ребёнка на сайте ЗАГС - и очень удивилась

Такого результата для Москвы она не ожидала...
На официальном портале ЗАГС представлена статистика органов МФЦ и ЗАГС. Здесь можно узнать, сколько выдано свидетельств о рождении, смерти, разводе. Тут также оплачивают пошлины и получают справочную информацию.
А еще портал помогает узнать популярные имена и сгенерировать имя будущему ребёнку с привязкой к географии. Московская семья решила проверить эту услугу и подобрать для своего малыша имя. И вот какие имена для мальчика получила.
Как сообщают в СМИ, после того как поднялась шумиха, функцию подбора имен немного подправили. Правда, и сейчас в качестве популярного имени в Москве система выдает, в том числе, и это.
Впрочем, удивляться не приходится. В Москве и Московской области проживает около 3,5 миллионов мусульман. И это приблизительные цифры, вряд ли учитывающие количество мигрантов. Семьи у мусульман большие, детей рождается много, поэтому не удивляемся, если в будущем самыми популярными именами для мальчиков в столице будут не Михаил, Александр и Алексей, а Мухаммад и Мансур.
А в вашем регионе какое имя было самым популярным в 2023 году?
Источник:
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Второй тупой вброс, про 3.5 млн мусульман в Москве. Эту тему начал разгонять муфтий Москвы, чтобы выбить землю и средства под строительство мечетей. И куча долбодятлов подхватили. При этом реальных данных хрен найдёшь. Зато есть совершенно официальная статистика, например, по нац.составу жителей столицы. Хоть последняя перепись и датирована 2010 годом, но по динамике за прошлые периоды понятно, что никаких всплесков в разы ни за 10 лет, когда этот вброс первый раз появился, ни за 13 лет, быть просто не могло. Так вот, численность людей по национальности, преимущественно исповедующей ислам.... та-дам - даже 350 т. не наберётся. Т.е. нас наёживают не в разы, а на порядок. А, ну да, ещё же есть гастеры. По их колву оценки весьма отфонарные, но даже если взять 1.5млн, то один хер оценка завышена в 2 раза.
Проблем с мигрантами хватает, но надо объективно смотреть на вещи, а не делать такие тупые вбросы
Какой бы регион не поставил - все практически нерусские имена. Скорей всего, реально, разрабы тоже.. не русские. В пень.
Вообще, имя надо родителям придумывать, а не пользоваться каким-то генератором.
О времена, о нравы!
- Давай назовем "Ашот"..?
- Да ты что? А если в Москве жить будем..? Я крикну "Ашот" - пол двора обернется...
Однако, тенденция поменялась...
Вот результат моих 10 кликов.
Я даже не знал, что такие существуют.
Сгерерировал, в первых двух кликах выдал Святозар! Ну думаю, наговорили почем зря.. Но затем из 10 кликов ни одного Сережи или Коли ))) Все "Джалумбеки")))))