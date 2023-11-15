Москвичка решила сгенерировать возможное имя ребёнка на сайте ЗАГС - и очень удивилась





На официальном портале ЗАГС представлена статистика органов МФЦ и ЗАГС. Здесь можно узнать, сколько выдано свидетельств о рождении, смерти, разводе. Тут также оплачивают пошлины и получают справочную информацию.





А еще портал помогает узнать популярные имена и сгенерировать имя будущему ребёнку с привязкой к географии. Московская семья решила проверить эту услугу и подобрать для своего малыша имя. И вот какие имена для мальчика получила.