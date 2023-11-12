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«Сколько должен зарабатывать мужчина в Москве?» - спросили у столичных дам и вот что они ответили

«Сколько должен зарабатывать мужчина в Москве?» - спросили у столичных дам и вот что они ответили

Автор:
12 ноября 2023 18:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Москва   девушки   зароботок   опрос   столица   
3950
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Аппетиты барышень растут с каждым годом. Но не у всех.

Блогер решила провести соцопрос на улицах столицы и стала приставать к девушкам с вопросом: «Сколько должен зарабатывать ваш мужчина?»

Отвечали ей по-разному. Например, разумные барышни заявили, что мужчина ничего и никому не должен, а женщине стоит рассчитывать на себя и свой заработок. Ну а другие стали фантазировать называть суммы - в миллион рублей, два, пять…

Как заявила одна из опрашиваемых: «Ну а чё?»

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Метки: Видео   Москва   девушки   зароботок   опрос   столица   
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31  комментарий
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571
александр ломовицкий 2 часа назад
завышенные ценники на пёёзды :)
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13k
kotovski 5 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Борис 11 минут назад
как же тошнит от таких баб)
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6k
Павел 11 минут назад
Курс пи...ды к рублю у этих дам не оправдан.
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7k
Кружок 18 минут назад
почти все лимитчицы ... и блохерша в их числе
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 39 минут назад
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1k
Аркадий 40 минут назад
Ну пусть ждут своего прЫнца
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1k
kolobok263 41 минуту назад
-"Что должно быть у мужчины твоей мечты?"
-"Машина, квартира, дача под Москвой и вилла на Мальдивах, квартира в центре Москвы, зарплата в 1000000 и работа в Газпроме топ-менеджером..."
-"А что ты ему можешь тогда предоставить?"
-"Одну писю и две сиси.."
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3k
Daimos 44 минуты назад
У Путина меньше миллиона зарплата в месяц. Посмотрит ролик и загрустит.
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361
Александр 47 минут назад
Рубрика - помечтали и хватит! Мужик который зарабатывает от 500 тр в мес, может кастинг устраивать и сам интервью давать, что ему эти бабенки должны за его персону (деньги).
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2k
Александр Долматов 49 минут назад
Женщина не должна задаваться вопросом, сколько мужчина зарабатывает. Её больше должно интересовать, сколько мужчина готов НА НЕЁ тратить.
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7k
Allmaster Час назад
Москвичек начали спрашивать, ага.
Тут с Перми дева была. Общались. Она такая, скока скока у вас тут мужики зарабатывают?
Я грю, ну большинство от 70к ну и до 250... это матерые сварные с наксами там и прочим.
Да ну нафуй... У нас 25-30.
Тут я говорю, да нах! У нас нормальный мужик на такое не пойдет. У меня родственник с начальника смены ушел в машинисты, ибо там больше. И гемора в разы меньше.
А она в столовке за 12 к поваром.
От Перми до нас 600 вроде км... А от нас до Москвы 1000 км. А разница писец.
Что то я сильно сомневаюсь, чтобы пермячка сказала давай 1 лям в месяц. Ей сотка уже заоблачно.
Хотя женщины они такие.... через годик мало станет))
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2k
Николай Час назад
Думаю это нарезка из самых долбанутых колхозниц. Но самый прикол, что дать они могут максимум ровно то же, что и бабы которых зп мужика 100-150р в месяц в Москве вполне устроила бы. ну реально, внешне не отличаются от моих знакомых которые ВООБЩЕ без подобных закидонов. Так же выглядят, но подруг разве, что Ашотик с Гургэном их на мерседес в баня не возил.
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13k
Павел Бреусов Час назад
А что вы можете дать ему?
Писечку!
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27
Самуил Маршак Час назад
Пистец!
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92
Александр Час назад
по внешности как прост*тутки ,причем с обоих сторон микрофона...
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939
DESANT_MSK137 Час назад
И очень многие , кто говорят про большие заработки, накачаны как воздушный шарик. Короче , продают себя.Хотелось бы увидеть , как их накачанные жопы приземлятся с треском от реальности, да так, что и силикон не то что вытечет, а вылетит.Где-то там медведь орет.
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24k
ЦСКА Час назад
Ну в розовых, с оттянутыми коленками лосинах, дебильных очках и вокзальной манерой изъяснения-самая дорогая! 1млн.$! Интересно, она 1млн.рублей за свою жизнь в живую видела??
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212
iskra 2 часа назад
Ну а че, помечтать -то можно. Можно и миллиард сказать,от этого ничего не изменится.
PS Кстати, не так давно все поголовно были миллионерами. Конечно,не дай бог такой инфляции..
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36k
albedo 2 часа назад
Чего не скажешь, лишь бы "блогер" отвязался.
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1k
Darki 2 часа назад
На видео чисто "Фуу бле"
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