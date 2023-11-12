«Сколько должен зарабатывать мужчина в Москве?» - спросили у столичных дам и вот что они ответили

Блогер решила провести соцопрос на улицах столицы и стала приставать к девушкам с вопросом: «Сколько должен зарабатывать ваш мужчина?»

Отвечали ей по-разному. Например, разумные барышни заявили, что мужчина ничего и никому не должен, а женщине стоит рассчитывать на себя и свой заработок. Ну а другие стали фантазировать называть суммы - в миллион рублей, два, пять…

Как заявила одна из опрашиваемых: «Ну а чё?»