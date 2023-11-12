«Сколько должен зарабатывать мужчина в Москве?» - спросили у столичных дам и вот что они ответили

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Аппетиты барышень растут с каждым годом. Но не у всех.
Блогер решила провести соцопрос на улицах столицы и стала приставать к девушкам с вопросом: «Сколько должен зарабатывать ваш мужчина?»
Отвечали ей по-разному. Например, разумные барышни заявили, что мужчина ничего и никому не должен, а женщине стоит рассчитывать на себя и свой заработок. Ну а другие стали фантазировать называть суммы - в миллион рублей, два, пять…
Как заявила одна из опрашиваемых: «Ну а чё?»
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Тут с Перми дева была. Общались. Она такая, скока скока у вас тут мужики зарабатывают?
Я грю, ну большинство от 70к ну и до 250... это матерые сварные с наксами там и прочим.
Да ну нафуй... У нас 25-30.
Тут я говорю, да нах! У нас нормальный мужик на такое не пойдет. У меня родственник с начальника смены ушел в машинисты, ибо там больше. И гемора в разы меньше.
А она в столовке за 12 к поваром.
От Перми до нас 600 вроде км... А от нас до Москвы 1000 км. А разница писец.
Что то я сильно сомневаюсь, чтобы пермячка сказала давай 1 лям в месяц. Ей сотка уже заоблачно.
Хотя женщины они такие.... через годик мало станет))
Писечку!
PS Кстати, не так давно все поголовно были миллионерами. Конечно,не дай бог такой инфляции..