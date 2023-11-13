МВД сообщило о депортации 15 тыс. нелегалов из России в 2023 году

В России в этом году в два этапа проходила комплексная оперативно-профилактическая операция «Нелегал–2023», во время нее выявили 96 тыс. нарушений миграционного законодательства, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В отношении иностранных граждан принято порядка 15 тыс. решений об административном выдворении либо депортации за пределы нашей страны. В ходе проведенных мероприятий возбуждено около 3,6 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, незаконным оборотом оружия и незаконным пересечением государственной границы», — рассказала Волк.

Среди нарушений больше всего (73 тыс.) связаны с несоблюдением правил въезда, выезда, транзита и пребывания иностранцев в России. Еще 22 тыс. — с нарушением порядка осуществления трудовой деятельности. В ходе рейдов были выявлены 447 граждан, находящихся в розыске.

Операция проходила с 19 по 25 июня и со 2 по 8 октября, в ней участвовали сотрудники МВД, ФСБ и Росфинмониторинга.

В октябре появились результаты опроса Института экономики роста им. П.А. Столыпина, согласно которым более половины российских компаний (54%) испытывают дефицит сотрудников. Один из способов решения проблемы — насыщение рынка кадрами, в частности путем привлечения трудовых мигрантов.

Директор Антон Свириденко отметил, что свыше 95% трудовых мигрантов в России приходится на страны СНГ, из них основная часть — на Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. Но кадровый ресурс постсоветского пространства постепенно исчерпывается, сказал Свириденко. Так, произошло сокращение числа рабочих из Молдавии, Азербайджана, Армении, с Украины.

Президент Владимир Путин в сентябре говорил, что приток

Пример. Мигрантов начали депортировать из России за ненадлежащее поведение