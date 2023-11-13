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МВД сообщило о депортации 15 тыс. нелегалов из России в 2023 году

МВД сообщило о депортации 15 тыс. нелегалов из России в 2023 году

Автор:
13 ноября 2023 13:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   депортация   мигранты   
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МВД: в 2023 году 15 тыс. нелегалов были депортированы или выдворены из России

В России в этом году в два этапа проходила комплексная оперативно-профилактическая операция «Нелегал–2023», во время нее выявили 96 тыс. нарушений миграционного законодательства, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


«В отношении иностранных граждан принято порядка 15 тыс. решений об административном выдворении либо депортации за пределы нашей страны. В ходе проведенных мероприятий возбуждено около 3,6 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, незаконным оборотом оружия и незаконным пересечением государственной границы», — рассказала Волк.


Среди нарушений больше всего (73 тыс.) связаны с несоблюдением правил въезда, выезда, транзита и пребывания иностранцев в России. Еще 22 тыс. — с нарушением порядка осуществления трудовой деятельности. В ходе рейдов были выявлены 447 граждан, находящихся в розыске.

Операция проходила с 19 по 25 июня и со 2 по 8 октября, в ней участвовали сотрудники МВД, ФСБ и Росфинмониторинга.


В октябре появились результаты опроса Института экономики роста им. П.А. Столыпина, согласно которым более половины российских компаний (54%) испытывают дефицит сотрудников. Один из способов решения проблемы — насыщение рынка кадрами, в частности путем привлечения трудовых мигрантов.

Директор Антон Свириденко отметил, что свыше 95% трудовых мигрантов в России приходится на страны СНГ, из них основная часть — на Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. Но кадровый ресурс постсоветского пространства постепенно исчерпывается, сказал Свириденко. Так, произошло сокращение числа рабочих из Молдавии, Азербайджана, Армении, с Украины.

Президент Владимир Путин в сентябре говорил, что приток


Пример. Мигрантов начали депортировать из России за ненадлежащее поведение

Так семью мигрантов из Таджикистана депортируют из Новосибирска из-за агрессивных детей, которые кидались камнями в прохожих.


Прокурорская проверка выявила, что мать хулиганов дважды штрафовали за нарушение миграционных законов и трижды – за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Женщина уже приобрела билет до Казахстана, откуда отправится в Душанбе.

Источник https://podolyaka.ru/migrantov-nachali-deportirovat-iz-rossii-za-nenadlezhaschee-povedenie/

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Метки: Россия   депортация   мигранты   
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15  комментариев
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6k
alex 2 часа назад
малова то будет
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7k
yahaomsk Полчаса назад
15 тысяч !!!??? хоть бы не стремались писать о таком .... если бы 150 тыс. ещё можно было похвалиться а так
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163
Zmey8838 Полчаса назад
А сколько завезли? Почему такой проблемы нет ни на украине, ни в Белоруссии?
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21k
иванов дмитрий 43 минуты назад
Если я правильно помню цифры которые говорили власти ранее , только в московском регионе (Москва + область) до 1 миллиона мигрантов.
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5k
Alex 57 минут назад
Капля в море.
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10k
Billi_Bons 2 часа назад
Неужели за мастурбеков взялись? Даже не верится.
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3k
Шапкин 2 часа назад
>>Среди нарушений больше всего (73 тыс.) связаны с несоблюдением правил въезда, выезда, транзита и пребывания иностранцев в России.
>>о депортации 15 тыс. нелегалов
Остальные 58 тысяч видимо успели занести...
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2k
Андрей 2 часа назад
а "дорожную" в исполнении Шнурова можно включить?
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69
Knives22 2 часа назад
"согласно которым более половины российских компаний (54%) испытывают дефицит сотрудников."
Нужно было написать готовых работать за копейки.
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12k
Владимир 2 часа назад
Это с одного района в МСК?
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62k
pynh 2 часа назад
а приехало сколько?
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Александр Маслов
...желание размещать посты и комментарии – не "очень". Много анонимных пакостников, в чатах – "недорослей", словоблудия и оскорблений. Неуютно.
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