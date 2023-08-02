"Это русская земля": общественники подготовили карточки с правилами для мигрантов

На самом деле, если вдуматься, ничего сверхъестественного в этих памятках нет. В конце концов, в том же Дагестане еще в 2021 году для туристов выпустили памятку с рекомендациями о дресс-коде и нормах поведения.

В частности, женщин попросили надевать закрытую одежду и не носить короткие майки и юбки, шорты, обтягивающие джинсы и полупрозрачные наряды и одежду с глубоким декольте.

"Если вы все же решили надеть брюки или джинсы, то сверху лучше накинуть длинную тунику или рубашку ниже колен", - говорится в памятке.

Мужчинам не рекомендуется носить шорты выше колен и майки, особенно в сельской местности.