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"Это русская земля": общественники подготовили карточки с правилами для мигрантов

"Это русская земля": общественники подготовили карточки с правилами для мигрантов

Автор:
02 августа 2023 16:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Россия   мигранты   общественники   памятка   правила поведения   рекомендации   рф   
975
15

В них простым и доступным языком объясняются нюансы пребывания в России для иностранцев.

Зачастую приезжие в России ведут себя так, что это вызывает неудовольствие у коренного населения. При этом понаехавшие могут даже не подозревать, что какие-то вещи в РФ просто не приняты. Общественники решили помочь мигрантам и тем, кто хочет ассимилироваться в нашей стране, и подготовили короткие карточки-напоминалки на все случаи жизни.


Свой добрый поступок они объясняют так: "Мы заметили, что у приезжих в Россию возникают трудности с социальной адаптацией. Часто эти трудности заканчиваются массовыми побоищами, поножовщиной и уголовщиной. Так что добро пожаловать. Но не забывайте, что вы в гостях."


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На самом деле, если вдуматься, ничего сверхъестественного в этих памятках нет. В конце концов, в том же Дагестане еще в 2021 году для туристов выпустили памятку с рекомендациями о дресс-коде и нормах поведения.


В частности, женщин попросили надевать закрытую одежду и не носить короткие майки и юбки, шорты, обтягивающие джинсы и полупрозрачные наряды и одежду с глубоким декольте.

"Если вы все же решили надеть брюки или джинсы, то сверху лучше накинуть длинную тунику или рубашку ниже колен", - говорится в памятке.


Мужчинам не рекомендуется носить шорты выше колен и майки, особенно в сельской местности.



Кроме этого, гостей республики просят соблюдать определенным правила поведения: в частности, парам не проявлять чувств на публике (под запретом объятья и поцелуи). Слушать музыку - с осторожностью, особенно в местах культурного наследия.


Конечно, это не официальные запреты, а всего лишь рекомендации, которые, кстати, в виде картинок можно встретить в туристичеких местах Дагестана до сих пор.


И возникающие в республике конфликты с гостями местные жители расценивают как нежелание прислушиваться к их советам.

Поэтому общественники, создавшие памятки для гостей РФ из Среднеазиатских республик, надеются, что их инициатива будет оценена положительно. Вот только сумеют ли эти товарищи прочесть рекомендации, написанные по-русски?


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Метки: Россия   мигранты   общественники   памятка   правила поведения   рекомендации   рф   
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13  комментариев
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6k
sumrаknn 43 минуты назад
Даже если добавить картинку с решеткой , все равно им положить. А вот начнут органы их сажать жестоко - сарафанное радио так разнесет, что сразу начнут уважать российские обычаи и законы.
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179
ДедМаздай Минуту назад
Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом.“ Аль Капоне.
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11k
Copycat 6 минут назад
Просто надо ввести обязательную регистрацию и ужесточить правила
вон посмотрите сколько всего нужно что бы скажем в америку получить рабочую визу, не говоря о грин-карте или визе талантов

надо делать нечто подобное только в половину не так строго мне кажется, вот когда всё будет по порядку будет и порядок со взаимоуважением
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3k
Lexx 8 минут назад
Многие из них и читать то не умеют. Ни на своём, ни тем более на русском. Эти заповеди до них можно донести, только посредством профилактического опиз#юливания. Тупые и агрессивные с завышенным ЧСВ. Конечно не все, попадаются среди них и очень душевные люди, получше многих русских, но таких мало.
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19k
Алексей 8 минут назад
Идея конечно разумная, но исполнение как всегда через жопу. Одно дело если вы хотите предупредить мигранта что можно и что нельзя а другое дело если вы хотите его озлобить ещё до выхода с вокзала.
Картинка номер 2, с тонким намеком не вступать в отношения с сельскохозяйственными животными. Картинка номер 8, на вашего знакомого БАРАНА, то есть что подразумевается что или твои друзья бараны или ты дружишь с баранами. В общем написано с жесткой ненавистью по отношению к мигрантам. И не понятно с целью разжигания этой ненависти, или исполнитель просто даун, хотя я думаю первое конечно. Можно посмотреть как сделано в том же Дагестане, все вежливо культурно и приятно. Ну и естественно писать это надо больше на языках СНГ а не на русском. Хотя просто для розжига ненависти в интернете и так сойдёт
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1k
Dwarf61 10 минут назад
А они читать умеют?
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12k
Rus77 15 минут назад
В этих ослоё6ов нужно у них в чуркестане, перед массовым завозом подобные вещи вдалбливать, нарушил хоть один пункт - накуй из России!
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15k
Александр 22 минуты назад
Боюсь, что поздно... Тем, кто приезжает, это просто цветные картинки, а кто уже здесь - настолько "вгрызлись", что им эти "памятки" - так, мухи надоедливые, "э, сам себе посмотри..."
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5k
Rubiroid_47 24 минуты назад
Стало быть, памятка одобрена, распечатана тиражом тысяч в 15 экземпляров и распространяется в местах скопления мигрантов?
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5k
workmen77 Полчаса назад
Всё это бесполезно. Для них нормы Корана и законы Шариата важнее ваших обычаев, Конституции, уголовного и административного кодекса. А с учетом скорости за последнее время замещения русских мужиков мигрантами из средней Азии, скоро они сами будут составлять рекомендации о том кому и как себя вести.
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5k
Трям Полчаса назад
11/10
А теперь разворачивайся и писдуй обратно в свой йобаный чуркестан!
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26k
Matrosskin Полчаса назад
Мартышкин труд - они читать то по-русски умеют ? Сделали бы в картинках, как для детей, причём мысль должна быть в этом комиксе одна: не нравится - чемодан/вокзал/чуркистан. А при некоторых деяниях - турма, потом чуркистан.
РС. Главное забыл - раздавать эти картинки нужно не джамшутам, а нашим доблестным полицаям, дополнив картинкой про взаимосвязь взятки и тюрьмы. Больше толку будет.
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5k
Babangdida 36 минут назад
9/10 вообще универсальный совет для всех, независимо откуда приехали и куда попали.
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