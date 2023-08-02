"Это русская земля": общественники подготовили карточки с правилами для мигрантов

В них простым и доступным языком объясняются нюансы пребывания в России для иностранцев.
Зачастую приезжие в России ведут себя так, что это вызывает неудовольствие у коренного населения. При этом понаехавшие могут даже не подозревать, что какие-то вещи в РФ просто не приняты. Общественники решили помочь мигрантам и тем, кто хочет ассимилироваться в нашей стране, и подготовили короткие карточки-напоминалки на все случаи жизни.
Свой добрый поступок они объясняют так: "Мы заметили, что у приезжих в Россию возникают трудности с социальной адаптацией. Часто эти трудности заканчиваются массовыми побоищами, поножовщиной и уголовщиной. Так что добро пожаловать. Но не забывайте, что вы в гостях."
На самом деле, если вдуматься, ничего сверхъестественного в этих памятках нет. В конце концов, в том же Дагестане еще в 2021 году для туристов выпустили памятку с рекомендациями о дресс-коде и нормах поведения.
В частности, женщин попросили надевать закрытую одежду и не носить короткие майки и юбки, шорты, обтягивающие джинсы и полупрозрачные наряды и одежду с глубоким декольте.
"Если вы все же решили надеть брюки или джинсы, то сверху лучше накинуть длинную тунику или рубашку ниже колен", - говорится в памятке.
Мужчинам не рекомендуется носить шорты выше колен и майки, особенно в сельской местности.
Кроме этого, гостей республики просят соблюдать определенным правила поведения: в частности, парам не проявлять чувств на публике (под запретом объятья и поцелуи). Слушать музыку - с осторожностью, особенно в местах культурного наследия.
Конечно, это не официальные запреты, а всего лишь рекомендации, которые, кстати, в виде картинок можно встретить в туристичеких местах Дагестана до сих пор.
И возникающие в республике конфликты с гостями местные жители расценивают как нежелание прислушиваться к их советам.
Поэтому общественники, создавшие памятки для гостей РФ из Среднеазиатских республик, надеются, что их инициатива будет оценена положительно. Вот только сумеют ли эти товарищи прочесть рекомендации, написанные по-русски?
Источник:
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вон посмотрите сколько всего нужно что бы скажем в америку получить рабочую визу, не говоря о грин-карте или визе талантов
надо делать нечто подобное только в половину не так строго мне кажется, вот когда всё будет по порядку будет и порядок со взаимоуважением
Картинка номер 2, с тонким намеком не вступать в отношения с сельскохозяйственными животными. Картинка номер 8, на вашего знакомого БАРАНА, то есть что подразумевается что или твои друзья бараны или ты дружишь с баранами. В общем написано с жесткой ненавистью по отношению к мигрантам. И не понятно с целью разжигания этой ненависти, или исполнитель просто даун, хотя я думаю первое конечно. Можно посмотреть как сделано в том же Дагестане, все вежливо культурно и приятно. Ну и естественно писать это надо больше на языках СНГ а не на русском. Хотя просто для розжига ненависти в интернете и так сойдёт
А теперь разворачивайся и писдуй обратно в свой йобаный чуркестан!
РС. Главное забыл - раздавать эти картинки нужно не джамшутам, а нашим доблестным полицаям, дополнив картинкой про взаимосвязь взятки и тюрьмы. Больше толку будет.