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«Приехал к грязным русским»: певица Арина Буланова высказалась о расизме в России

«Приехал к грязным русским»: певица Арина Буланова высказалась о расизме в России

Автор:
18 марта 2023 12:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Арина Буланова   Россия   мигранты   мнение   певица   расизм   
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Это совсем не те слова, что многие привыкли слышать из уст артистов всех мастей.

В Сети вспомнили слова певицы Арины Булановой из рейв-проекта Dead Blonde по поводу отношения россиян к мигрантам. Свой комментарий девушка оставила ещё в 2021, но сегодня он вновь стал причиной споров, потому что проблема, о которой сдержанно и здраво высказалось девушка, никуда не делась.


Один из подписчиков спросил певицу в Instagram* о том, когда же в России исчезнет расизм. И получил ответ, который услышать явно не ожидал. Арина написала, что это произойдёт, когда мигранты, сбежавшие из своих прекрасных стран, признают проблемы своих регионов и перестанут вести себя так, будто им всем здесь обязаны.

Немного из биографии певицы. Арина Буланова (настоящая фамилия Мурашева) родилась в 1999 году в Архангельске. В возрасте 18 лет перебралась в Санкт-Петербург, чтобы учиться на режиссёра по совету родителей. В какой-то момент передумала и поступила в Академию следственного комитета.

Свой творческий путь Арина начала в 2020 году, выпустив первый альбом. Известность группе Dead Blondе принесла песня "Мальчик на девятке", написанный в стиле поп-музыки 90-х годов. Арина считает, что песня стала хитом из-за того, что современной молодёжи нравится играть в 90-е, как старшему поколению нравилось играть в войнушку во дворах.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Арина Буланова   Россия   мигранты   мнение   певица   расизм   
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26  комментариев
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1k
Alex Час назад
Все по делу.
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45k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 10 минут назад
по поводу музыки она да в "стиле" но не как в 90-х, от "музончика" 90-х попсовой у меня уже рвотный рефлекс выработался, а тут не беванул ,так подташнивало. голосовые данные "певицы" на мой взгляд никакие.
а по поводу мигрантов , у многих спрашивал вы же независимая страна (хихикают и улыбаются почему то) почему приехали вам там плохо жилось ? ответ практически 1 в 1 работы нет а за еду на "баев" местных они не будут работать. семья кормить нада и калым. вот и все причиных инего приезда сюда.
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31k
Slonyash 12 минут назад
Умница и красавица!
А послушал, так и поёт нормально, даже песня понравилась.

Ссылка youtu.be
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 14 минут назад
Сказано правильно, только а кто такая эта Арина Буланова???
Она сама до этого додумалась или умный продюсер?
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42k
Игорь 15 минут назад
Начнём с того, что к нам едут те, кто не смог устроится в своих странах, по самым разным причинам: от отсутствия связей, до собственной тупости. И что мы хотим от опследней категории?
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773
Николай 18 минут назад
Я думаю, что это реклама, но музон вроде ничего=)
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8k
Zhora 20 минут назад
Всё верно. Ведите себя как люди, а не как обезьяны. И русские будут к вам относиться как к людям.
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1k
Потому что я Алёша Полчаса назад
Ах какая женщина! Умная, прямо линейная и красавица.
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11k
Shtoppi Полчаса назад
<<...когда мигранты, сбежавшие из своих прекрасных стран, признают проблемы своих регионов и перестанут вести себя так, будто им всем здесь обязаны.>>
-----------
Все правильно она сказала.
-----------
<<
У нас их все ненавидят, у нас их все презирают,
Когда же они уедут отсюда, никто не знает.
Они плодятся как крысы, они здесь ходят как звери,
И если они уберутся, это не будет для нас большой потерей.
>>
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29k
albedo 51 минуту назад
Это все последствия идеологии СССР и начала 90-х.
Когда "новая общность людей - советский народ" в один миг превратилась в "угнетение республик русскими шовинистами". И началось выдавливание русских из национальных республик вдруг ставшими государствами
А Россия, избавившись от балласта и дармоедов, резко вышла вперед.
Вот тут то национальные республики и вспомнили опять про интернационализм.
Но несколько поздновато - СССР умер и последний дармоед (Украина) наконец слезла с российской шеи.
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806k
А.Берестенко Час назад
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8k
Copycat Час назад
Ну это есть такое - такая штука это агрессия на уровне подсознания, человек не может смириться что в его родном краю дела не так хорошо как хочется и он вынужден ехать на заработки на "чужбину" и на уровне подсознания он чувствует себя неуютно и неуверенно, при этом этом такой тип эмоций его начинает злить, отсюда и агрессия
- если человек сам в себе разберется откуда "растут ноги" его этих эмоций и примирится с ними то он не найдет в себе повода злиться
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