«Приехал к грязным русским»: певица Арина Буланова высказалась о расизме в России

В Сети вспомнили слова певицы Арины Булановой из рейв-проекта Dead Blonde по поводу отношения россиян к мигрантам. Свой комментарий девушка оставила ещё в 2021, но сегодня он вновь стал причиной споров, потому что проблема, о которой сдержанно и здраво высказалось девушка, никуда не делась.





Один из подписчиков спросил певицу в Instagram* о том, когда же в России исчезнет расизм. И получил ответ, который услышать явно не ожидал. Арина написала, что это произойдёт, когда мигранты, сбежавшие из своих прекрасных стран, признают проблемы своих регионов и перестанут вести себя так, будто им всем здесь обязаны.