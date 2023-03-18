«Приехал к грязным русским»: певица Арина Буланова высказалась о расизме в России

Это совсем не те слова, что многие привыкли слышать из уст артистов всех мастей.
В Сети вспомнили слова певицы Арины Булановой из рейв-проекта Dead Blonde по поводу отношения россиян к мигрантам. Свой комментарий девушка оставила ещё в 2021, но сегодня он вновь стал причиной споров, потому что проблема, о которой сдержанно и здраво высказалось девушка, никуда не делась.
Один из подписчиков спросил певицу в Instagram* о том, когда же в России исчезнет расизм. И получил ответ, который услышать явно не ожидал. Арина написала, что это произойдёт, когда мигранты, сбежавшие из своих прекрасных стран, признают проблемы своих регионов и перестанут вести себя так, будто им всем здесь обязаны.
Немного из биографии певицы. Арина Буланова (настоящая фамилия Мурашева) родилась в 1999 году в Архангельске. В возрасте 18 лет перебралась в Санкт-Петербург, чтобы учиться на режиссёра по совету родителей. В какой-то момент передумала и поступила в Академию следственного комитета.
Свой творческий путь Арина начала в 2020 году, выпустив первый альбом. Известность группе Dead Blondе принесла песня "Мальчик на девятке", написанный в стиле поп-музыки 90-х годов. Арина считает, что песня стала хитом из-за того, что современной молодёжи нравится играть в 90-е, как старшему поколению нравилось играть в войнушку во дворах.
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а по поводу мигрантов , у многих спрашивал вы же независимая страна (хихикают и улыбаются почему то) почему приехали вам там плохо жилось ? ответ практически 1 в 1 работы нет а за еду на "баев" местных они не будут работать. семья кормить нада и калым. вот и все причиных инего приезда сюда.
А послушал, так и поёт нормально, даже песня понравилась.
Она сама до этого додумалась или умный продюсер?
Чурка - это не национальность, это умственная способность и воспитание.
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Все правильно она сказала.
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У нас их все ненавидят, у нас их все презирают,
Когда же они уедут отсюда, никто не знает.
Они плодятся как крысы, они здесь ходят как звери,
И если они уберутся, это не будет для нас большой потерей.
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Мир весь поменялся, блин(
Когда "новая общность людей - советский народ" в один миг превратилась в "угнетение республик русскими шовинистами". И началось выдавливание русских из национальных республик вдруг ставшими государствами
А Россия, избавившись от балласта и дармоедов, резко вышла вперед.
Вот тут то национальные республики и вспомнили опять про интернационализм.
Но несколько поздновато - СССР умер и последний дармоед (Украина) наконец слезла с российской шеи.
"а мужики-то не знали"
Тогда и узнаешь.
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Корректнее именно Россия вырвалась вперед.
Потому что уровень СЕЙЧАС жизни в России выше, чем уровень жизни в РСФСР.
- если человек сам в себе разберется откуда "растут ноги" его этих эмоций и примирится с ними то он не найдет в себе повода злиться
им легче принять ложь о том что в их бедах виноваты не они, а другие и тут без разницы кто, будь то начальник козел виноват, а не они по тому что халтурят на работе или например коммунисты, которые черти когда что то сделали и теперь у человека сейчас что то не так)