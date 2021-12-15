«Вам полагается билет в один конец»: 400 мигрантов выслали из РФ и запретили возвращаться

Девятого декабря он заявил, что за драки и другие нарушения, мигрантов нужно высылать. Причем не так, чтобы они через месяц снова возвращались в Россию, а «далеко и надолго».

Четыреста «дерзких» уже отправили домой. В ближайшие 40 лет они будут трудиться и ураганить на исторической родине, потому что в РФ им въезд запрещен.