«Вам полагается билет в один конец»: 400 мигрантов выслали из РФ и запретили возвращаться

Их отправили на родину за драки, нарушение общественного порядка и прочую дичь. Срок ограничения на въезд - 40 лет.
Девятого декабря он заявил, что за драки и другие нарушения, мигрантов нужно высылать. Причем не так, чтобы они через месяц снова возвращались в Россию, а «далеко и надолго».
Четыреста «дерзких» уже отправили домой. В ближайшие 40 лет они будут трудиться и ураганить на исторической родине, потому что в РФ им въезд запрещен.
Вот как ситуацию комментирует Татьяна Дмитриева, начальник отдела по вопросам миграции ГУ МВД РФ:
«Могу сказать, что в Москве в отношении порядка 400 человек, которые участвовали в таких мероприятиях, приняты меры административного воздействия. Вынесено решение о нежелательности их пребывания в РФ, они депортированы и въезд в Россию им закрыт на 40 лет. Практически они в РФ не въедут».
Напомню, что ранее под нежелательное пребывание попал стендапер Мирзализаде, который хохмил про «русских и говно». Теперь вот взялись и за других «шутников».
Источник:
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Дактилоскопия - граница с Казахстаном открытая, там вообще средства опознавания то есть такие?
Вот только заедет за это время два состава Ташкент-Москва...
иначе через полгода под новой фамилией снова приедут
Других вариантов нет