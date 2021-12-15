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«Вам полагается билет в один конец»: 400 мигрантов выслали из РФ и запретили возвращаться

«Вам полагается билет в один конец»: 400 мигрантов выслали из РФ и запретили возвращаться (4 фото)

Автор:
15 декабря 2021 17:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   депортация   мигранты   родина   фмс   
1685
4

Их отправили на родину за драки, нарушение общественного порядка и прочую дичь. Срок ограничения на въезд - 40 лет.

Инициатором Сергей Фадеев, глава Совета по правам человека в РФ.

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Девятого декабря он заявил, что за драки и другие нарушения, мигрантов нужно высылать. Причем не так, чтобы они через месяц снова возвращались в Россию, а «далеко и надолго».

Четыреста «дерзких» уже отправили домой. В ближайшие 40 лет они будут трудиться и ураганить на исторической родине, потому что в РФ им въезд запрещен.

Вот как ситуацию комментирует Татьяна Дмитриева, начальник отдела по вопросам миграции ГУ МВД РФ:

«Могу сказать, что в Москве в отношении порядка 400 человек, которые участвовали в таких мероприятиях, приняты меры административного воздействия. Вынесено решение о нежелательности их пребывания в РФ, они депортированы и въезд в Россию им закрыт на 40 лет. Практически они в РФ не въедут».

Напомню, что ранее под нежелательное пребывание попал стендапер Мирзализаде, который хохмил про «русских и говно». Теперь вот взялись и за других «шутников».

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Метки: Россия   депортация   мигранты   родина   фмс   
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24  комментария
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9k
Кенвуд 2 часа назад
Всего 400? Да их в одной однокомнатной квартире где-то в Бирюлеве больше прописано.
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19k
С.В. 17 секунд назад
надо еще клеймить как скот.
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132
Liberman 6 минут назад
угу и амнистию на запрет въезда(сидельцы) 70-ти тысячам дали... шикарно!
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1k
Хаим Каценеленбоген 15 минут назад
прибудут в Беларусь, а оттуда на газельках проберутся через границу. все 400 человек.
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35k
Aleksandr Полчаса назад
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−121
Lux Indique Полчаса назад
если бы хотя бы 4 млн, а так показуха ..
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3k
Станислав Вершинин 58 минут назад
Следом за этим обычно бывает амнистия. И вот они все снова здесь.
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4k
alex Час назад
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43k
SinigamiRuuk Час назад
Теперь так каждый день пожалуйста.
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21k
Андрей Иванов Час назад
они купят там новый паспорт баксов за 400 и въедут снова. Был Махмуд Нуриманов, будет Нуриман Махмудов.
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4k
Hunde Beißer2 Час назад
Да уж!Целый самолёт!
Вот только заедет за это время два состава Ташкент-Москва...
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633
konstantinkaz2016 Час назад
Справедливо! Сейчас в их кишлаках,родители, которых они кормили,таких пистонов вставят, что другим тоже неповадно будет!
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38k
Alex 2 часа назад
Капля в море.
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811
Вадим Курбатов 2 часа назад
Отлично, 400 шт. выгнали, осталось решить вопрос с еще 10-15 млн. и станет дома поспокойнее.
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423
Трубадур 2 часа назад
Валите на родину, да побыстрее!!!
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