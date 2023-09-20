«Нужно предельно жёстко действовать»: в Госдуме решили выдворять мигрантов за работу в России на незаконных основаниях и не только

А именно:

За нарушение режима госграницы и режима в пунктах пропуска через госграницу.

За работу в РФ на незаконных основаниях.

За нарушение иммиграционных правил.

За несоблюдение ограничений на отдельные виды деятельности.

Нарушение срока обращения за выдачей патента.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что за последние 3 года, преступность среди мигрантов, выросла на 25%. Это сводка от МВД.

Данное обстоятельство создает дополнительное давление на общество. Не менее важным является участие мигрантов в теневой экономике страны и в ее подпитке.

Как прокомментировал инициативу один из её авторов, депутат Ярослав Нилов: