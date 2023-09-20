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«Нужно предельно жёстко действовать»: в Госдуме решили выдворять мигрантов за работу в России на незаконных основаниях и не только

«Нужно предельно жёстко действовать»: в Госдуме решили выдворять мигрантов за работу в России на незаконных основаниях и не только

Автор:
20 сентября 2023 15:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Россия   гражданство   депутат   мигранты   нелегалы   
883
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В пояснительной записке к законопроекту указывается, что за последние 3 года, преступность среди мигрантов выросла на 25%.

Депутаты от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект о выдворении мигрантов из России. Причины - нарушение статей Кодекса об административных нарушениях РФ.

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А именно:

  • За нарушение режима госграницы и режима в пунктах пропуска через госграницу.
  • За работу в РФ на незаконных основаниях.
  • За нарушение иммиграционных правил.
  • За несоблюдение ограничений на отдельные виды деятельности.
  • Нарушение срока обращения за выдачей патента.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что за последние 3 года, преступность среди мигрантов, выросла на 25%. Это сводка от МВД.

Данное обстоятельство создает дополнительное давление на общество. Не менее важным является участие мигрантов в теневой экономике страны и в ее подпитке.

Как прокомментировал инициативу один из её авторов, депутат Ярослав Нилов:

Наш законопроект предлагает скорректировать КоАП РФ таким образом, чтобы к иностранным правонарушителям обязательно и безальтернативно применялось административное выдворение за пределы Российской Федерации наряду с наложением административного штрафа.

Ну а ранее, глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, предлагал ввести квоты для мигрантов:

Надо двигаться к чему-то, что можно назвать квотой. И пусть те компании, отрасли, Министерство экономического развития докажут, что нужно столько-то мигрантов. И под эти доказанные данные надо проводить гораздо более тщательный отбор тех людей, которых мы приглашаем в Россию.

И добавил об военном учёте:

Паспорт давай, а военный билет не очень хотят. Я считаю, что нужно предельно жёстко действовать. Хочешь гражданство, будь добр встать на военный учёт.

Источник:

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Метки: Госдума   Россия   гражданство   депутат   мигранты   нелегалы   
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7  комментариев
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17k
Shtoppi 51 минуту назад
интересно, до реализации на практике всех этих инициатив дело дойдет или все так и останется пустым звуком?
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35k
Dobry vojak Svejk 21 секунду назад
Давно пора. И премию полиционерам выплачивать за каждого вышвырнутого из страны - тогда на этих мракобесов из аулов в кишлаков точно охота начнётся !
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12k
Rus77 17 минут назад
Всех шерстяных ослоё6ов домой!!!
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6k
Старичок 37 минут назад
они там херней занимаются. есть же уже
"В случае незаконного привлечения к трудовой деятельности в РФ двух и более иностранцев, административная ответственность наступает за нарушение правил привлечения к трудовой деятельности в РФ в отношении каждого иностранного гражданина или лица без гражданства в отдельности. Величина штрафов за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности напрямую зависит от количества работающих на предприятии "нелегалов", т.е. штраф, предусмотренный п.п.1, 2 ст. 18.15 КоАП РФ, надо умножить на их число. Иностранный гражданин или лицо без гражданства может на законном основании осуществлять лишь ту деятельность, которая указана в выданном ему разрешении на работу.

За незаконное привлечение к трудовой деятельности и использование иностранной рабочей силы Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде штрафных санкций. Размер административного штрафа для физических лиц составляет от 2 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц - от 25 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - 250 до 800 тысяч рублей."
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736
Илья 54 минуты назад
Потрындят и заглохнет всё опять .
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2k
Виктор Глущенко Час назад
Ну наконец то ! Интересно - сами додумались или кто подсказал ?
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716
Лёха Лёха Час назад
Слова, слова...
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August

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