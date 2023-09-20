«Нужно предельно жёстко действовать»: в Госдуме решили выдворять мигрантов за работу в России на незаконных основаниях и не только

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что за последние 3 года, преступность среди мигрантов выросла на 25%.
Депутаты от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект о выдворении мигрантов из России. Причины - нарушение статей Кодекса об административных нарушениях РФ.
А именно:
- За нарушение режима госграницы и режима в пунктах пропуска через госграницу.
- За работу в РФ на незаконных основаниях.
- За нарушение иммиграционных правил.
- За несоблюдение ограничений на отдельные виды деятельности.
- Нарушение срока обращения за выдачей патента.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что за последние 3 года, преступность среди мигрантов, выросла на 25%. Это сводка от МВД.
Данное обстоятельство создает дополнительное давление на общество. Не менее важным является участие мигрантов в теневой экономике страны и в ее подпитке.
Как прокомментировал инициативу один из её авторов, депутат Ярослав Нилов:
Наш законопроект предлагает скорректировать КоАП РФ таким образом, чтобы к иностранным правонарушителям обязательно и безальтернативно применялось административное выдворение за пределы Российской Федерации наряду с наложением административного штрафа.
Ну а ранее, глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, предлагал ввести квоты для мигрантов:
Надо двигаться к чему-то, что можно назвать квотой. И пусть те компании, отрасли, Министерство экономического развития докажут, что нужно столько-то мигрантов. И под эти доказанные данные надо проводить гораздо более тщательный отбор тех людей, которых мы приглашаем в Россию.
И добавил об военном учёте:
Паспорт давай, а военный билет не очень хотят. Я считаю, что нужно предельно жёстко действовать. Хочешь гражданство, будь добр встать на военный учёт.
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"В случае незаконного привлечения к трудовой деятельности в РФ двух и более иностранцев, административная ответственность наступает за нарушение правил привлечения к трудовой деятельности в РФ в отношении каждого иностранного гражданина или лица без гражданства в отдельности. Величина штрафов за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности напрямую зависит от количества работающих на предприятии "нелегалов", т.е. штраф, предусмотренный п.п.1, 2 ст. 18.15 КоАП РФ, надо умножить на их число. Иностранный гражданин или лицо без гражданства может на законном основании осуществлять лишь ту деятельность, которая указана в выданном ему разрешении на работу.
За незаконное привлечение к трудовой деятельности и использование иностранной рабочей силы Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде штрафных санкций. Размер административного штрафа для физических лиц составляет от 2 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц - от 25 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - 250 до 800 тысяч рублей."