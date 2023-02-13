Американку, которая выгуливала телёнка на Красной площади, на 40 лет выдворят из России

После долгих разбирательств суд назначил Алисии Дэй 13 суток административного ареста, которые закончились как раз сегодня. На свободе пленную экоактивистку встретили журналисты, которым Алисия ссообщила, что пребывание в российском спецприемнике было для неё хорошим опытом.

«Там хорошие условия, там теплая вода. Я принимала душ пять раз в день, потому что было скучно. Там хорошие девушки и полицейские уважают людей», — рассказала Дэй. Об этом сообщает РЕН ТВ.