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Американку, которая выгуливала телёнка на Красной площади, на 40 лет выдворят из России

Американку, которая выгуливала телёнка на Красной площади, на 40 лет выдворят из России

Автор:
13 февраля 2023 23:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Алиса Дэй   Красная площадь   Москва   Россия   депортация   теленок   
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"Ой, б..., а как же мои коровы?"— так эмоционально отреагировала Алиса Дэй на новость о том, что ей хотят запретить въезд в РФ до 2063 года. Об этом пишет SHOT.

Напомним предысторию: 31 января 2023 года на Красной площади столичные полицейские задержали странную девушку с телёнком на поводке. В отделении полиции, гражданка США Алисия Дэй пояснила, что привела телёнка полюбоваться Красной площадью и никаких неправомерных действий не совершала. Ну, правда, ещё выкрикивала лозунги о том, что животные - не еда и препятствовала движению прохожих, но это не так важно?

После долгих разбирательств суд назначил Алисии Дэй 13 суток административного ареста, которые закончились как раз сегодня. На свободе пленную экоактивистку встретили журналисты, которым Алисия ссообщила, что пребывание в российском спецприемнике было для неё хорошим опытом.

«Там хорошие условия, там теплая вода. Я принимала душ пять раз в день, потому что было скучно. Там хорошие девушки и полицейские уважают людей», — рассказала Дэй. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Теперь любительницу русской живности ждёт депортация за отсутствие регистрации и, к тому же, ей запретили въезд в Российскую Федерацию до 2063 года.

Девушка пояснила, что забыла оформить документы, потому что всё время ухаживала за коровами. Отец Алисы пообещал каждый год прилетать в Россию и оплачивать содержание её животных.

Источник:

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Метки: Алиса Дэй   Красная площадь   Москва   Россия   депортация   теленок   
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12  комментариев
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968
Шурман 2 часа назад
У нее вроде как и Российское гражданство есть , а ответственность это не отменяет . Или опять сдулись ? .
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579
Николай Пауков 8 минут назад
Устроили фигню. Штраф надо было выписать да и всё. Давайте всех америкосов вышлем потому, что нам байден не нравится? Вот реально детсад.
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2k
Выхухоль (Нагайна) Полчаса назад
Беспокоится о своих коровах? Так пусть забирает их и пасёт у белого дома.
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5k
BenderRodriguez Час назад
Напомнило анекдот как новый русский выгуливал индюка на красной площади:)
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3k
MPEG-8 Час назад
Больная девочка, хорошо, что не буйная.
Теперь поедет чудить в другие страны.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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