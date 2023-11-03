Семью нижегородского подростка-мигранта, избивавшего сверстников, депортируют из России

И еще одна хорошая новость пришла из Азербайджана. Там задержан последний из банды "абу-бандитов", которые избивали прохожих в Санкт-Петербурге. Это происходило в основном у метро и в торговых центрах, причём, ролики записывали и выкладывали в Сеть сами нападавшие, видимо, надеясь на свою безнаказанность.

15 октября после того, как в сети появились видео с драками и избиениями, возбудили уголовное дело и уже на следующий день задержали первого подозреваемого, а через день — ещё пятерых в возрасте от 16 до 18 лет. 18-летний глава «азербайджанской мафии», смельчак на камеру Турал Мамедов сбежал из России и был объявлен в международный розыск. Т.к. у Мамедова российское гражданство, он был задержан и ожидает экстрадиции в РФ.