Семью нижегородского подростка-мигранта, избивавшего сверстников, депортируют из России

При проверке выяснилось, что родители школьника нарушили миграционный режим.
Двух братьев-азербайджанцев задержали после обнародования видео из школы. В ролике распоясавшийся 14-летний крепыш избивает мальчишку.
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Выяснилось, что два брата-близнеца давно кошмарят одноклассников и учеников этой школы в Нижнем Новгороде. Второгодника и его братца задержали.
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Проверили и их родителей. Выяснилось, что семья нарушила миграционные законы.
Во-первых, у 41-летнего отца подростков и их 34-летней матери истек срок законного пребывания на территории России, а во-вторых, их дети не были поставлены на миграционный учёт. В отношении взрослых составили административные протоколы.
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И хотя отец просил оставить семью в России, по решению суда ему и его жене придётся заплатить штраф, после чего они будут депортированы из РФ вместе с тремя детьми.
Сейчас семья находится в Центре временного содержания иностранных граждан.
И еще одна хорошая новость пришла из Азербайджана. Там задержан последний из банды "абу-бандитов", которые избивали прохожих в Санкт-Петербурге. Это происходило в основном у метро и в торговых центрах, причём, ролики записывали и выкладывали в Сеть сами нападавшие, видимо, надеясь на свою безнаказанность.
15 октября после того, как в сети появились видео с драками и избиениями, возбудили уголовное дело и уже на следующий день задержали первого подозреваемого, а через день — ещё пятерых в возрасте от 16 до 18 лет. 18-летний глава «азербайджанской мафии», смельчак на камеру Турал Мамедов сбежал из России и был объявлен в международный розыск. Т.к. у Мамедова российское гражданство, он был задержан и ожидает экстрадиции в РФ.
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Вот это вот на видео - было ОБЫЧНОЙ ФИГНЕЙ в школе. Нет. Не подумайте, что я каждый день дрался. Но очень сомневаюсь, что было много дней/недель, в которые в школе не было подобных ситуаций. В конечном итоге, на драки, что не особо "отсвечивали" и заканчивались без серьезных травм, просто никто не обращал никакого внимания. Вообще никакого.
Я не говорю, что это нормально. Нет. Не нормально. Просто, как факт.
1. Подрались два мальчика.
2. Это стало формальным поводом для проверки миграционного законодательства
Во-первых. Мальчики для того и мальчики, что бы драться. Отстаивать свои взгляды даже кулаками. (Будь веселым, дерзким, шумным! Драться надо так дерись! )
Родители одного из не нашли ничего лучше как обратиться в УФМС?
И тут УФМС решило дое....ся?
То есть то, что эти мигранты живут в НН уже не первое десятилетие. Работали ОФИЦИАЛЬНО. То, что ТРОЕ детей ходят в школу не первый год.
И УФМС решило по формальному поводу выдворить из страны Семью с тремя детьми?
То есть не нашли ничего лучше?
1. Я живу в НН.
2. Про сыновей знаю не по наслышке
3. Уже почти 30 лет работаю учителем в школе.
По поводу птичьих прав - повторяю, они в РФ ОФИЦИАЛЬНО. Я слышал, за что была драка. Не об этом. Я про мелочную месть со стороны "терпилы".
Бл@, отрежь себе писюн, на камеру, тогда поверю
- хорошо сынки,какие ж [мат] вы экономисты