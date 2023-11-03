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Семью нижегородского подростка-мигранта, избивавшего сверстников, депортируют из России

Семью нижегородского подростка-мигранта, избивавшего сверстников, депортируют из России

Автор:
03 ноября 2023 12:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   абубандиты   депортация   драка   мигранты   полиция   чемодан-вокзал   экстрадиция   
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При проверке выяснилось, что родители школьника нарушили миграционный режим.

Двух братьев-азербайджанцев задержали после обнародования видео из школы. В ролике распоясавшийся 14-летний крепыш избивает мальчишку.


Выяснилось, что два брата-близнеца давно кошмарят одноклассников и учеников этой школы в Нижнем Новгороде. Второгодника и его братца задержали.


Проверили и их родителей. Выяснилось, что семья нарушила миграционные законы.


Во-первых, у 41-летнего отца подростков и их 34-летней матери истек срок законного пребывания на территории России, а во-вторых, их дети не были поставлены на миграционный учёт. В отношении взрослых составили административные протоколы.


И хотя отец просил оставить семью в России, по решению суда ему и его жене придётся заплатить штраф, после чего они будут депортированы из РФ вместе с тремя детьми.


Сейчас семья находится в Центре временного содержания иностранных граждан.


И еще одна хорошая новость пришла из Азербайджана. Там задержан последний из банды "абу-бандитов", которые избивали прохожих в Санкт-Петербурге. Это происходило в основном у метро и в торговых центрах, причём, ролики записывали и выкладывали в Сеть сами нападавшие, видимо, надеясь на свою безнаказанность.


15 октября после того, как в сети появились видео с драками и избиениями, возбудили уголовное дело и уже на следующий день задержали первого подозреваемого, а через день — ещё пятерых в возрасте от 16 до 18 лет. 18-летний глава «азербайджанской мафии», смельчак на камеру Турал Мамедов сбежал из России и был объявлен в международный розыск. Т.к. у Мамедова российское гражданство, он был задержан и ожидает экстрадиции в РФ.

Источник:

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Метки: Видео   абубандиты   депортация   драка   мигранты   полиция   чемодан-вокзал   экстрадиция   
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79  комментариев
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252
Konst 2 часа назад
Важно не только депортировать, хотя это необходимо и неизбежно, сколько в будущем не допустить их возвращения!
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22k
Mike Miller 6 минут назад
Мой первый класс был в 89 году в СССР. Закончил я школу в 1999.
Вот это вот на видео - было ОБЫЧНОЙ ФИГНЕЙ в школе. Нет. Не подумайте, что я каждый день дрался. Но очень сомневаюсь, что было много дней/недель, в которые в школе не было подобных ситуаций. В конечном итоге, на драки, что не особо "отсвечивали" и заканчивались без серьезных травм, просто никто не обращал никакого внимания. Вообще никакого.
Я не говорю, что это нормально. Нет. Не нормально. Просто, как факт.
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3k
Алекс 18 минут назад
Надо всю диаспору этого в таком случае на йух домой. Одна обезьяна провинилась - все стадо в кишлак.
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8k
Влад Полчаса назад
возникает вопрос к директору школы этой- на каком основании он принял хрен знает кого на обучение? кто за это платит?!!!! посадить суку чтоб другим не повадно было!!!!!!!!
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15k
Kucher Полчаса назад
То, что их в родной кишлак выселяют - отлично. НО!!! Почему их не проверили раньше, до совершения правонарушения? Ладно. Этих проморгали. Случайно или за мзду, тоже вопрос. Но это точно повод проверить на законность пребывания на территории России вообще ВСЕХ "ценных" специалистов и их отпрысков. Почему наши правоохранители начинают чесаться, когда уже что-то случилось, а не предупреждают совершение преступления?
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2k
grigorenko vladislav Полчаса назад
Хорошо, но мало. Воду из лодки вычерпывать надо, но необходимо пробоину заделать, чтоб вода больше не поступала.
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5k
Психологическая поддержка 37 минут назад
Ахахах так и надо [мат]
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8
Lenyar 39 минут назад
Давно пора!!!и без права въезда лет на 20!
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9k
Trenzel2003 41 минуту назад
Депортировать и все? А как же ответ по закону???
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917
Дмитрий 41 минуту назад
Домой, в аул, обезьяны.
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2k
ant-laz11 41 минуту назад
это должно быть не показательным а постоянным при любых спорах . чето не нравится ехай домой
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3k
Василий Афиногенов 45 минут назад
чемодан-вокзал-кишлак!
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9k
Oleg 47 минут назад
Вот это хорошие новости. Накосячил один - выселять всем "аулом". Коллективная ответственность тут норма.
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48k
consul1970 48 минут назад
Вы не чуете, что здесь пахнет какой-то ущербностью? То есть
1. Подрались два мальчика.
2. Это стало формальным поводом для проверки миграционного законодательства

Во-первых. Мальчики для того и мальчики, что бы драться. Отстаивать свои взгляды даже кулаками. (Будь веселым, дерзким, шумным! Драться надо так дерись! )
Родители одного из не нашли ничего лучше как обратиться в УФМС?
И тут УФМС решило дое....ся?

То есть то, что эти мигранты живут в НН уже не первое десятилетие. Работали ОФИЦИАЛЬНО. То, что ТРОЕ детей ходят в школу не первый год.
И УФМС решило по формальному поводу выдворить из страны Семью с тремя детьми?
То есть не нашли ничего лучше?
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18
Divan 51 минуту назад
Как это дети не стояли на миграционном учете и были зачислены в школу?
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10k
Борис Карабанов 53 минуты назад
Это всё хорошо, но никто не задумался, а как же быть со своими-то отморозками, которые терроризируют одноклассников и нападают на учителей и которых приходится тянуть при помощи всяких классов коррекции до выпуска и на которых нет никакой управы? Никуда их не вышлешь, а их нынче предостаточно.
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15k
Kostick 58 минут назад
и сколько ещё таких? тысячи, миллионы?
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16k
Александр 59 минут назад
Ой- баёй!... Очередное "я дико извиняюсь, очень раскаиваюсь, приношу искрений за этот самый..."
Бл@, отрежь себе писюн, на камеру, тогда поверю
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822
Странник 59 минут назад
Будь моя воля, на современном этапе в категорической форме запретил бы въезд в Россию по любым соусом гражданам таджикистана, армении, азербайджана и узбекистана, по той причине, что вместо ассимиляции, они свои нравы тащат к нам и еще стараются навязать нам свои нравы
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6k
мемфрид Час назад
Из-за драки я извиняюсь перед всех. Самое нажрал себе на русских харчах, тварь, а говорить нормально так и не научился!
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7k
Echo Час назад
-Мама,папа зимние сапоги не покупайте
- хорошо сынки,какие ж [мат] вы экономисты
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