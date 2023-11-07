<<«Следует ужесточить контроль»: глава МВД предложил лишать российского гражданства мигрантов, которые представляют опасность для общества>>

К сожалению, политику в области миграции диктует наш бизнес, который руководствуется только одним — наживой. Это дешевая рабочая сила в целях получения максимальной прибыли. За счет этого страдает и коренное население. Мигранты начали работать сначала на низкоквалифицированных специальностях, а теперь уже врачами и преподавателями. Потому что выгодно платить как можно меньше денег. Если это врач с низкой квалификацией, начинают страдать пациенты.

У меня впечатление, что у нас нет четко сформулированной политики в отношении мигрантов. Многие страны составляют перечень, сколько человек и из каких стран они готовы будут принять в течение года. У нас такого нет. Должна быть определенность для людей, которые приезжают в Россию. Может ли он ехать с семьей, чтобы потом не было проблем с получением гражданства. Это должна быть прозрачная процедура и четкие критерии по предоставлению гражданства.