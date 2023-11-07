<<«Следует ужесточить контроль»: глава МВД предложил лишать российского гражданства мигрантов, которые представляют опасность для общества>>

И навсегда высылать их из страны.
Министр МВД Владимир Колокольцев считает, что нужно изменить подход к выдаче российского гражданства:
Следует ужесточить контроль при принятии иностранцев в российское гражданство, а также при выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство. В том числе - на предмет смены установочных данных и наличия запрета на въезд в Россию.
По словам министра, этой работой должны заниматься все подразделения полиции.
У «лиц, представляющих угрозу общественной безопасности», следует гражданство аннулировать. Затем выслать их из страны и навсегда запретить въезд.
А ранее о проблеме мигрантов высказывался экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе. Кстати, это внук знаменитого большевика-революционера Серго Орджоникидзе:
К сожалению, политику в области миграции диктует наш бизнес, который руководствуется только одним — наживой. Это дешевая рабочая сила в целях получения максимальной прибыли. За счет этого страдает и коренное население. Мигранты начали работать сначала на низкоквалифицированных специальностях, а теперь уже врачами и преподавателями. Потому что выгодно платить как можно меньше денег. Если это врач с низкой квалификацией, начинают страдать пациенты.
У меня впечатление, что у нас нет четко сформулированной политики в отношении мигрантов. Многие страны составляют перечень, сколько человек и из каких стран они готовы будут принять в течение года. У нас такого нет. Должна быть определенность для людей, которые приезжают в Россию. Может ли он ехать с семьей, чтобы потом не было проблем с получением гражданства. Это должна быть прозрачная процедура и четкие критерии по предоставлению гражданства.
С рядом стран у нас есть соглашения о взаимном признании дипломов. Как правило, уровень квалификации при этом невысокий. Нужно вести экзамен в каждой отрасли: сельское хозяйство, промышленность, здравоохранения, социальная сфера. Это и таксистов касается, чтобы водитель знал не только правила дорожного движения, но и город. Мы должны, не проводя политику дискриминации, соблюдать нормы высокой квалификации во всех областях. Тогда и проблема кадрового голода решится. Будут высококвалифицированные работники и граждане России не будут выражать недовольства.
Источник:
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не прокатит. те кто их сюда завозит и на них обогащается этого не допустят. потому что опасность для общества из общей, массы мигрантов, не представляют только 5 или от силы 10 процентов, которые едут именно зарабатывать. все остальные это преступный сброд, которому на родине места не нашлось, что они сюда все приперлись заниматься криминалом и терроризмом, при полном попустительстве местный властей продавшихся диаспорам (по факту - этническим опг).
А мигранты платят.
Явный конфликт интересов в МВД.
Пчёлы против мёда.
Пиии..63456899
Давно пора было.
И можно будет прекрасно лишить гражданства угрожающих общества мигрантов вполне на основании уже существующих законов.
Не ?
Для начала бы хоть то что есть начали выполнять, да куда там...
Ваша песня не нова…
Ах, оставьте! Ах, оставьте!..
Всё слова, слова, слова …
В.С. Усольцев