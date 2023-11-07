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«Следует ужесточить контроль»: глава МВД предложил лишать российского гражданства мигрантов, которые представляют опасность для общества

«Следует ужесточить контроль»: глава МВД предложил лишать российского гражданства мигрантов, которые представляют опасность для общества

Автор:
07 ноября 2023 16:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Владимир Колокольцев   МВД   депортация   запрет   мигранты   приезжие   российское гражданство   
2017
5

И навсегда высылать их из страны.

Министр МВД Владимир Колокольцев считает, что нужно изменить подход к выдаче российского гражданства:

Следует ужесточить контроль при принятии иностранцев в российское гражданство, а также при выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство. В том числе - на предмет смены установочных данных и наличия запрета на въезд в Россию.

По словам министра, этой работой должны заниматься все подразделения полиции.

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У «лиц, представляющих угрозу общественной безопасности», следует гражданство аннулировать. Затем выслать их из страны и навсегда запретить въезд.

А ранее о проблеме мигрантов высказывался экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе. Кстати, это внук знаменитого большевика-революционера Серго Орджоникидзе:

К сожалению, политику в области миграции диктует наш бизнес, который руководствуется только одним — наживой. Это дешевая рабочая сила в целях получения максимальной прибыли. За счет этого страдает и коренное население. Мигранты начали работать сначала на низкоквалифицированных специальностях, а теперь уже врачами и преподавателями. Потому что выгодно платить как можно меньше денег. Если это врач с низкой квалификацией, начинают страдать пациенты.

У меня впечатление, что у нас нет четко сформулированной политики в отношении мигрантов. Многие страны составляют перечень, сколько человек и из каких стран они готовы будут принять в течение года. У нас такого нет. Должна быть определенность для людей, которые приезжают в Россию. Может ли он ехать с семьей, чтобы потом не было проблем с получением гражданства. Это должна быть прозрачная процедура и четкие критерии по предоставлению гражданства.

С рядом стран у нас есть соглашения о взаимном признании дипломов. Как правило, уровень квалификации при этом невысокий. Нужно вести экзамен в каждой отрасли: сельское хозяйство, промышленность, здравоохранения, социальная сфера. Это и таксистов касается, чтобы водитель знал не только правила дорожного движения, но и город. Мы должны, не проводя политику дискриминации, соблюдать нормы высокой квалификации во всех областях. Тогда и проблема кадрового голода решится. Будут высококвалифицированные работники и граждане России не будут выражать недовольства.

В мировом рейтинге по численности мигрантов, Россия занимает четвёртое место.

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Метки: Владимир Колокольцев   МВД   депортация   запрет   мигранты   приезжие   российское гражданство   
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36  комментариев
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28k
AzuveR 2 часа назад
Главное ,всё выше сказанное осуществить на законодательном уровне. Что бы предложение .не осталось предложением. И всех чуркабесов ,которые ранее были замешены в криминале ,на буй из станы вместе с родственниками и семьями.
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18k
Shtoppi 3 минуты назад
<<«Следует ужесточить контроль»: глава МВД предложил лишать российского гражданства мигрантов, которые представляют опасность для общества>>
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не прокатит. те кто их сюда завозит и на них обогащается этого не допустят. потому что опасность для общества из общей, массы мигрантов, не представляют только 5 или от силы 10 процентов, которые едут именно зарабатывать. все остальные это преступный сброд, которому на родине места не нашлось, что они сюда все приперлись заниматься криминалом и терроризмом, при полном попустительстве местный властей продавшихся диаспорам (по факту - этническим опг).
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2k
grigorenko vladislav 8 минут назад
Замечательное предложение. Но пока только предложение, и слишком уж частичное. Раз "политику в области миграции диктует наш бизнес, который руководствуется только одним - наживой", может надо наряду с тем что предложено, начать именно с "нашего бизнеса"? Но это же страшно же даже подумать...
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546
Руслан 12 минут назад
А можно их всех из Мск нах выдворить!!!?????? Одни только самокатчики с доставкой еды задрали!!!!!!!
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17k
banzai7 17 минут назад
Вот только россияне не собираются платить дань работникам внутренних органов.
А мигранты платят.
Явный конфликт интересов в МВД.
Пчёлы против мёда.
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1k
Homem 17 минут назад
Вначале довели страну до мигрантского беспредела,а потом когда наплевательски стали относиться к полиции они решили ужесточить иностранных специалистов.
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5k
Горожанин 22 минуты назад
Одна лозунговая болтовня. Надо! Надо! И пиарные дела, от которых не отвертеться из-за резонанса. Чиновничьей элите ничего этого не нужно. Это объективно. Как же им без мигрантов харчеваться?
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1k
kolobok263 Полчаса назад
откровение снизошло.....
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172
Илья Большаков Янка из Цесиса 15 минут назад
На ремонте трамвайных путей на Маскачку белых процентов 30.
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172
Илья Большаков 9 минут назад
Только те, кто на технике. Копать, таскать, курить, сачковать - это наши дорогие гости. И ни одна бл... из языковой инспекции к ним не подходит, и аплиецибу не спрашивает.
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695
Максим Химки Полчаса назад
Они опасны если больше двух собираются
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1k
c3nsor3d Полчаса назад
Почему не слушаютНАРОД!???... А, свою тупорылую статистику, которая к жизни НИКАКОГО отношения не имеет!!(...
Пиии..63456899
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1k
c3nsor3d Полчаса назад
Во сне, что ли эта ГЕНИАЛЬНАЯ идея ему прилипла!... )(
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563
Ринат Фамутдинов Полчаса назад
На работе... сторожем работаю и звоню:"Я через 10 мин буду!!!" Аха... время 8-45 и этот бес уже стоит переминается с ноги на ногу... увидел и как сайгак метнулся! Того кого меняет он мог и на полчаса задержать!!! В общем достал и вдвоём сделали ему предложение или смотается, или будем ...издить!!! С..лся!!! Обещал с родственниками придти! Шоферня (работаем склад-гараж) пообещали сходу:"Пусть приходят!!! Будут летать учиться!!!"
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12k
Владимир 39 минут назад
То есть всех! Они все прдставляют опасность. Дикие макаки даже в джунглях опасны, что уж про город говорить.
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31k
Владимир 41 минуту назад
А может быть всякую шваль вообще в страну не пускать?
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3k
Χάρων 41 минуту назад
Сколько всего должно было произойти, чтобы столь адекватная мысль пришла в "светлые" головы???
Давно пора было.
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769
thrashbox Час назад
А может не пытаться придумать повод для лишения гражданства, а просто тщательно проверить работу иммиграционной службы на предмет коррупции ?
И можно будет прекрасно лишить гражданства угрожающих общества мигрантов вполне на основании уже существующих законов.
Не ?
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28k
Matrosskin Час назад
"Следует ужесточить" - смеялись всей маршруткой ( с джамшутом за рулём)... А кто это всё крышует, дядя, уж не твои ли подчинённые ( а может и во главе с тобой )? И ты им же и предлагаешь "ужесточить" ? Собираемость упала, или нужно ценник поднять, да ?
Для начала бы хоть то что есть начали выполнять, да куда там...
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556
Алексей Бляйбтрой Час назад
+ семья
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1k
Сид Час назад
Осталось только осуществить это предложение на деле.
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1k
vadimbar Час назад
Пока в рожи им уже не начнут плевать, чиновникам, полиции - не почешутся.
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15k
Дядюшка Ау Час назад
-Не лукавьте, не лукавьте!
Ваша песня не нова…
Ах, оставьте! Ах, оставьте!..
Всё слова, слова, слова …

В.С. Усольцев
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