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Рафаэлло, бананы и курица: пользователи рассказали, что для них в детстве было "едой богатых"

Рафаэлло, бананы и курица: пользователи рассказали, что для них в детстве было "едой богатых"

Автор:
01 декабря 2023 09:17
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Еда   еда 90-х   еда богатых   еда из детства   еда ссср   на богатом   фото   
1805
17

Виктория в Твиттере подняла тему с едой. Она спросила у пользователей, что в детстве им казалась чем-то из мира ультра богатых. И ответы у большинства сходятся: Рафаэлло, бананы, икра.

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Метки: Еда   еда 90-х   еда богатых   еда из детства   еда ссср   на богатом   фото   
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47  комментариев
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Из 80-х: у мамы была книга кулинарных рецептов - подарочная, богато иллюстрированная. Так на одной из фотографий было блюдо, даже не помню, какое именно, но на краю тарелки лежали две блестящие чёрные маслины... И вид, и название казались чём-то фантастическим в детстве))
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11k
Сергей Попов Секунду назад
Видимо, я какой-то неправильный, но вообще не парился с тем, что есть у других, а у меня нет. И это касалось как еды, так и вещей. Но один раз где-то в классе 7 (вроде) я возжелал такую же куртку "Аляска", как у уже большинства. Да и то по причине, что моя старая куртка была действительно уже неудобная и некрасивая.
Единственное, что я помню, так это шоколадные пустотелые мишки у семьи друзей родителей. Но, к слову, я один раз попробовал его, и мне он не зашел.
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−5
Avagusta 12 минут назад
В конце 80х в овощном помню появились бананы. Не такие как сейчас. Поменьше и не жёлтые, это точно помню. Вкусные были. Вкус другой , не как у сегодняшних.
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902
Takerey 14 минут назад
У меня др в конце ноября. И помню как в детстве родители покупали несколько зеленых бананов и они дозревали к др. ЭТо было круто. А еще в качестве подарка на др в один год меня сводили в мак на пушкинской и купили целый хэппи мил. До сих пор помню фею-игрушку ,которая там попалась. Это было очень круто)
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1k
K_II_T 19 минут назад
Опрос в твиттере.
Ну, даже не удивлён.
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31k
Sama 20 минут назад
Насчет богатых не знаю.
Помню сушеные бананы, обычных не было.
Недавно увидел их в магазине, теперь покупаю)
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33k
Teodor 21 минуту назад
Есть вещи, которые приурочиваешь к празднику, хотя можешь позволить их себе каждый день - иначе праздник не будет праздничным..!

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6k
Wadim 21 минуту назад
в начале 90х - батончик сникерса или твикса.
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82
Jurgen Полчаса назад
В советские годы бананы были до 1978-79 годов, всегда зеленые, дозревали на шкафу, если успевали.Потом уже в перестройку снова появились. В кафе на 3 рубля можно было хооошо поесть, шашлычка хорошая была, по 1,5 рубля порция.Некоторые про Мак упоминают, так это уже не советские годы.
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28k
Lehoia 41 минуту назад
Венгерское салями и сыр рокфор.
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70
All_Ex 43 минуты назад
Конфеты, если не вдавататься в названия, были с белой и черной начинкой, черная крутая. На севере, консервированные ананасы, сок ананасовый, бананы сушеные, их никто не брал, но на материке это было дефицит.
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637
Ринат Фамутдинов 44 минуты назад
Родители ездили в Москву и привезли апельсины, ооо!!! Потом, в армии, прислали мёд!!! Так в карауле ребята говорили мне:"Вы там жируете!" Правда ещё мясо копчённое и колбаса (казы)... Это говядина в забитая в кишки, солёная и со специями. Варил с неё суп!!!
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7k
Vladimir 46 минут назад
Зависти не испытывал, было чувство досады. Дома сохранилось много книг по кулинарии, где упоминались бульонные кубики. Мысленно я представлял что это такое, но вот подержать в руках ... Причем мама моя хорошо их помнила, и сейчас они на каждом шагу продаются, а вот в 80-е и 90-е днем с огнем не найти.
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24k
Виталий Касандров 48 минут назад
Стандартно черная игра и осетровой балык.
Обычно под новый год, но по случаю и другое время.
Тогда же запеченный гусь .
Сырокопченая колбаса.
Буженина ,Твердые сыры.
Эти чаще, и на майские и на проч.
А вот салат из кальмаров в средине 80 был стандартным блюдом.
Ибо этого кальмара, морского окуня и проч было полно и стоило все не дорого.
Бананы меня не привлекали ,местные дыни были куда вкусней и дешевле.
Мандарины любил но и сейчас я их только декабре-январе беру в остальное время нет.
А креветки вообще долгое время игнорировал .Таких мелких раков никогда и не ловил.
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731
Шурман 53 минуты назад
В Алмате тоже бабаны появились где то примерно в 94 году . Первый раз бананы привез мой дедушка он был пилот международник . Он нам привозил и ананасы и бананы и когда он летал на оймякон у нас всегда была икра и причем мы даже не понимали что еще с ней можно делать , эти 3х литровые банки просто выбрасывали на помойку .
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70
All_Ex Шурман 47 минут назад
На севере у нас были сушеные бананы, больше я их нигде никогда не видел.
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1k
Homem 53 минуты назад
Брехня. В 81 году в Москве в Универмаге 1 покупал пиво Золотое кольцо 60 коп баночка металлическая и 1 рубль кг бананов.
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57k
dima423 55 минут назад
Комментарий к фото
В каком отеле?
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57k
dima423 58 минут назад
Комментарий к фото
Да бананы реально были какой то роскошью...помню у меня батя в 80е где то нарыл коробку бананов, поставил дома, сказал пусть дозревают...я в коробке со стороны стены дырочку проделал и таскал оттуда по 1 банану, в итоге когда открыли коробку там половины не было уже))
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15k
Дядюшка Ау Час назад
Киви. Этакий крыжовник на максималках.
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11k
Игорь Час назад
в начале 90-х мать работала врачом в детском доме-интернате - так туда хрен знает откуда завезли американские военные прод.пайки (судя по всему - срок хранения вышел) - вот тогда я первый раз попробовал Сникерс, Марс - они туда входили. Еще запомнилась обезвоженная свинина. Выглядела как пенопласт. Кидаешь в подсоленую воду и через 30 минут можно жарить отличную отбивную.
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23k
hebpat Час назад
Особо богато не жили, но еды богатых у меня в детстве не было, к еде относился и отношусь без ажиотажа, в детстве очень любил пепси, но её покупали редко, не потому что не могли, а потому что вредно, самые любимые блюда это шашлык и цыплята тапака, шашлык ели только по праздникам, а цыплята, мама готовила почти каждые выходные когда уходила на работу, при союзе икру можно было купить, но я чёрную не любил, красную ещё кое как, не могу вспомнить любимое блюдо которое ассоциировалась с богачеством.....
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Спелая кукурузинка

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