Рафаэлло, бананы и курица: пользователи рассказали, что для них в детстве было "едой богатых"

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Виктория в Твиттере подняла тему с едой. Она спросила у пользователей, что в детстве им казалась чем-то из мира ультра богатых. И ответы у большинства сходятся: Рафаэлло, бананы, икра.
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Единственное, что я помню, так это шоколадные пустотелые мишки у семьи друзей родителей. Но, к слову, я один раз попробовал его, и мне он не зашел.
Ну, даже не удивлён.
Помню сушеные бананы, обычных не было.
Недавно увидел их в магазине, теперь покупаю)
Обычно под новый год, но по случаю и другое время.
Тогда же запеченный гусь .
Сырокопченая колбаса.
Буженина ,Твердые сыры.
Эти чаще, и на майские и на проч.
А вот салат из кальмаров в средине 80 был стандартным блюдом.
Ибо этого кальмара, морского окуня и проч было полно и стоило все не дорого.
Бананы меня не привлекали ,местные дыни были куда вкусней и дешевле.
Мандарины любил но и сейчас я их только декабре-январе беру в остальное время нет.
А креветки вообще долгое время игнорировал .Таких мелких раков никогда и не ловил.
Даже если брать не ДЛТ с Елисеевским и Гостинным Двором,а например универсам "Северный" на Гражданке "открылся,если память не изменяет в 1977-м,работает и сейчас"-сосиски в нём были всегда.