18 примеров того, что может произойти с едой, если забыть о ней на некоторое время

В мире есть море удивительных вещей, которые на первый взгляд кажутся совсем незначительными. Например, испорченная еда.
Да, она может выглядеть интересно и необычно. Например, оставленные на плите макароны, способны превратиться в странную, но крайне залипательную субстанцию, а сахар и соевый соус в настоящие кристаллы, похожие на драгоценные камни. И это далеко не все пищевые метаморфозы, которые могут встретиться нам в повседневности. Не верите? Смотрите сами.
Получилось настоящее цифровое яйцо.
Таким образом готовят блюдо «Столетнее яйцо» (популярную китайскую закуску). Однако, видимо, тут немного перестарались с выдержкой.
Что случится со сладкой ватой, если оставить её на длительное время в пакете в условиях жаркого климата
Концентрированная сладкая вата.
Вот, что произойдёт с лапшой быстрого приготовления, если забыть добавить в неё воды и забыть в микроволновке
Обычно подобное происходит из-за повышенной влажности. Этот шоколад всё ещё можно съесть.
Вот так выглядит банка колы, которая закатилась прошлым летом под водительское сидение и проехала 4-5 тысяч километров.
Источник:
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НЕУЖЕЛИ ТАКОЕ БЫВАЕТ???