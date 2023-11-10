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18 примеров того, что может произойти с едой, если забыть о ней на некоторое время

18 примеров того, что может произойти с едой, если забыть о ней на некоторое время

Автор:
10 ноября 2023 09:05
Сообщество : Еда
Метки: Время   Еда   было стало   забыли   интересно   фото   
1060
20

В мире есть море удивительных вещей, которые на первый взгляд кажутся совсем незначительными. Например, испорченная еда.

Да, она может выглядеть интересно и необычно. Например, оставленные на плите макароны, способны превратиться в странную, но крайне залипательную субстанцию, а сахар и соевый соус в настоящие кристаллы, похожие на драгоценные камни. И это далеко не все пищевые метаморфозы, которые могут встретиться нам в повседневности. Не верите? Смотрите сами.

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Получилось настоящее цифровое яйцо.


Таким образом готовят блюдо «Столетнее яйцо» (популярную китайскую закуску). Однако, видимо, тут немного перестарались с выдержкой.

Концентрированная сладкая вата.


Обычно подобное происходит из-за повышенной влажности. Этот шоколад всё ещё можно съесть.

Вот так выглядит банка колы, которая закатилась прошлым летом под водительское сидение и проехала 4-5 тысяч километров.


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Метки: Время   Еда   было стало   забыли   интересно   фото   
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2  комментария
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4k
Харон 57 минут назад
Да вы что???
НЕУЖЕЛИ ТАКОЕ БЫВАЕТ???
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813
София 3 минуты назад
Оливковое масло то зачем в морозилку поставили?
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