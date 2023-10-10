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Яйца, сваренные в моче мальчиков — необычный китайский деликатес

Яйца, сваренные в моче мальчиков — необычный китайский деликатес

Автор:
10 октября 2023 11:30
Сообщество : Еда
Метки: Еда   китайский деликатес   моча   факты   фото   яйца   
914
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Отношение к национальной кухне у всех разное. Давайте согласимся с тем, что многие блюда в любом случае остаются на любителя. Кто-то обожает холодец, кто-то терпеть не может борщ или пельмени. Но все же славянская кухня достаточно проста и язык не повернется назвать ее экзотической.


А вот блюда китайской кухни порой вызывают, мягко говоря, вопросы. Например, одним из самых интересных блюд является Тунцзыдань - это яйца, сваренные особым образом: в моче молодых мальчиков. Несмотря на такой необычный способ приготовления, блюдо пользуется нереальным успехом в Китае и едят его многие.


Самый большой вопрос связан, конечно, со способом добычи этой самой мочи. Ответ здесь прост: в начальных школах устанавливают в туалетах специальные ведра, в которые ходят как раз юные мальчики. Участвуют в таком "сборе" абсолютно все школы.

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Поучаствовать в столь интересном процессе могут лишь дети мужского пола до 10 лет. Возрастной ценз нигде никак не объясняется, просто воспринимается как факт. Ну и еще запрещено ходить в туалет в ведра тем молодым людям, которые болеют или недавно переболели. Видимо, от греха подальше.

Яйца сваренные в моче получаются необычными: с очень ярким специфическим ароматом. Но многие семьи верят, что они обладают чуть ли не целебными свойствами и способны вылечить многие заболевания. Ну и вкус, кстати, тоже нравится многим.

Стоят такие яйца не очень дорого, чуть более чем в два раза дороже обычных сырых яиц. Традиция варки их в моче живет на протяжении многих сотен лет, относятся к ней многие врачи по-разному, но в любом случае, любителей столь необычного блюда есть немало.

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Метки: Еда   китайский деликатес   моча   факты   фото   яйца   
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6  комментариев
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35k
Андрей Иванов 51 минуту назад
Б.ядь, как они до этого додумались вообще?!! Вот первый "повар" - а дай ка я сварю яйца в моче мальчиков?
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14k
Всё – приехали! Полчаса назад
Прям ощутил от фото запаШОК!... Фу, бл@! У китайцев с яйцами (куриными) беда совсем.
...Зато от селёдочки носы воротят... Каждому своё
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5k
Babangdida 48 минут назад
Яйца хоть куриные, и то хорошо...
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3k
Едондер пуп 49 минут назад
Моча мальчиков в этом возрасте ничем не отличается от мочи девочек, просто при сборе девочка может случайно пукнуть туда)) Деликатеса не получится))
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