Яйца, сваренные в моче мальчиков — необычный китайский деликатес

Отношение к национальной кухне у всех разное. Давайте согласимся с тем, что многие блюда в любом случае остаются на любителя. Кто-то обожает холодец, кто-то терпеть не может борщ или пельмени. Но все же славянская кухня достаточно проста и язык не повернется назвать ее экзотической.
А вот блюда китайской кухни порой вызывают, мягко говоря, вопросы. Например, одним из самых интересных блюд является Тунцзыдань - это яйца, сваренные особым образом: в моче молодых мальчиков. Несмотря на такой необычный способ приготовления, блюдо пользуется нереальным успехом в Китае и едят его многие.
Самый большой вопрос связан, конечно, со способом добычи этой самой мочи. Ответ здесь прост: в начальных школах устанавливают в туалетах специальные ведра, в которые ходят как раз юные мальчики. Участвуют в таком "сборе" абсолютно все школы.
Поучаствовать в столь интересном процессе могут лишь дети мужского пола до 10 лет. Возрастной ценз нигде никак не объясняется, просто воспринимается как факт. Ну и еще запрещено ходить в туалет в ведра тем молодым людям, которые болеют или недавно переболели. Видимо, от греха подальше.
Яйца сваренные в моче получаются необычными: с очень ярким специфическим ароматом. Но многие семьи верят, что они обладают чуть ли не целебными свойствами и способны вылечить многие заболевания. Ну и вкус, кстати, тоже нравится многим.
Стоят такие яйца не очень дорого, чуть более чем в два раза дороже обычных сырых яиц. Традиция варки их в моче живет на протяжении многих сотен лет, относятся к ней многие врачи по-разному, но в любом случае, любителей столь необычного блюда есть немало.
Источник:
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...Зато от селёдочки носы воротят... Каждому своё