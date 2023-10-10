Яйца, сваренные в моче мальчиков — необычный китайский деликатес

А вот блюда китайской кухни порой вызывают, мягко говоря, вопросы. Например, одним из самых интересных блюд является Тунцзыдань - это яйца, сваренные особым образом: в моче молодых мальчиков. Несмотря на такой необычный способ приготовления, блюдо пользуется нереальным успехом в Китае и едят его многие.

Самый большой вопрос связан, конечно, со способом добычи этой самой мочи. Ответ здесь прост: в начальных школах устанавливают в туалетах специальные ведра, в которые ходят как раз юные мальчики. Участвуют в таком "сборе" абсолютно все школы.