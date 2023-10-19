30 вкусных и необычных сэндвичей, которые очень хочется съесть

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Бургеры, сэндвичи, бутерброды, хот-доги — да, всё это фаст-фуд, но вкусный, таки! На форуме Reddit есть целое сообщество, где пользователи делятся фото с самыми разными сэндвичами — и некоторые из них хочется приготовить и съесть прямо здесь и сейчас. Возможно, они подкинут вам какие-то вкусные идеи, и тоже вдохновят сделать сэндвич на перекус.
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9. Итальянский "сэндвич" с прошутто, мортаделлой с фисташками, сыром, рукколой и красным луком
11. Рубен - американский гриль-сэндвич из солонины (мясо, длительно выдержанное в поваренной соли), квашеной капусты, швейцарского сыра, с русским соусом
16. Огромный бутерброд с курицей пармиджана (панированная куриная грудка, покрытая томатным соусом и сыром моцарелла и приготовленная на сковороде)
18. Бургер с курицей Буффало (курица, жареная во фритюре, которую затем окунают в острый соус из уксуса, кайенского перца и расплавленного сливочного масла)
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Хлеб, масло-майонез, колбаса и можно сыр или огурец. Вполне себе достойно, питательно и даже вкусно. А уж если есть отварное или запеченное мясо! Остальное от лукавого.
Хвостатый гусар искренне сожалеет(
Да и сочетание продуктов типа "верхние две полки холодильника" не всегда дают правильный вкус.
Истина в простоте.