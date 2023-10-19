30 вкусных и необычных сэндвичей, которые очень хочется съесть

Бургеры, сэндвичи, бутерброды, хот-доги — да, всё это фаст-фуд, но вкусный, таки! На форуме Reddit есть целое сообщество, где пользователи делятся фото с самыми разными сэндвичами — и некоторые из них хочется приготовить и съесть прямо здесь и сейчас. Возможно, они подкинут вам какие-то вкусные идеи, и тоже вдохновят сделать сэндвич на перекус.