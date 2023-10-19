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30 вкусных и необычных сэндвичей, которые очень хочется съесть

30 вкусных и необычных сэндвичей, которые очень хочется съесть

Автор:
19 октября 2023 12:18
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Закуски   бургеры   вкусная еда   вкусно   пища   подборка   поесть   сэндвичи   фото   
1382
31

Бургеры, сэндвичи, бутерброды, хот-доги — да, всё это фаст-фуд, но вкусный, таки! На форуме Reddit есть целое сообщество, где пользователи делятся фото с самыми разными сэндвичами — и некоторые из них хочется приготовить и съесть прямо здесь и сейчас. Возможно, они подкинут вам какие-то вкусные идеи, и тоже вдохновят сделать сэндвич на перекус.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   Закуски   бургеры   вкусная еда   вкусно   пища   подборка   поесть   сэндвичи   фото   
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15  комментариев
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Как по мне, лучший бутерброд тот, который легко и быстро сделать, ведь основной смысл в нём быстро перекусить и не разорвать хлебало. В рот бутерброды с картинок явно не полезут нормально.
Хлеб, масло-майонез, колбаса и можно сыр или огурец. Вполне себе достойно, питательно и даже вкусно. А уж если есть отварное или запеченное мясо! Остальное от лукавого.
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6k
мемфрид 40 минут назад
Вчера из Важной Рыбы заточил просто невероятно вкусный рол с креветками. Нямка) а ещё в том году кушал золотой бургер, весом под кило. Осилил две трети, чуть не сдох))
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6k
мемфрид 44 минуты назад


Хвостатый гусар искренне сожалеет(
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4k
fkamash 46 минут назад
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28k
Lehoia 54 минуты назад
А с каких это пор большое, становится вкусным априори? По мне, так даже двойной гамбургер, который надо сдавливать руками, чтобы откусить-это уже перебор.
Да и сочетание продуктов типа "верхние две полки холодильника" не всегда дают правильный вкус.
Истина в простоте.
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6k
Hugo_RnD Час назад
Всё какое-то зарубежное... Вот как надо:
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19k
Mexanik79 Час назад
Ссылка coub.com
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2k
Pogost Час назад
Впечатление что часть фоток в "сабвее" сделана....
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92k
7guest Час назад
Большинство бутеров из серии "разорви еб@ло".
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56k
dima423 Час назад
блин жрать чето дико захотелось))
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56k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
русский соус это майонез чтоль?)
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56k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
хлеб с помидорами....отстой, надо мясо или колбасу
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