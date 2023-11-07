Самые эффективные диеты СССР: стол №8, диета Орловой, секреты советских манекенщиц

Женщины в СССР следили за модой и за своей фигурой, несмотря на то, что большинство вещей и продуктов было сложно купить в магазине.
О диетологии в то время было мало что известно. Питание контролировалось государством, все диеты были разработаны на укрепление и улучшение здоровья. В них правильно рассчитывалось необходимое количество белков, жиров и углеводов для человека.
В Советском Союзе были популярными среди женщин несколько диет, которыми пользовались известные актрисы и телеведущие.
Диета Повзнера
Самой популярной диетой в СССР был стол №8 или диета Повзнера. Принцип питания достаточно прост: всё жареное необходимо заменить на варёное и тушёное. К тому же из рациона следует убрать быстрые углеводы: джемы; мёд; конфеты; варенье.
Для поддержания нормального водно-солевого баланса ограничить потребление соли. Острые и пряные продукты следовало исключить, так как они возбуждают аппетит.
Суточная калорийность диеты Повзнера - 1700–1800 ккал. Один раз в неделю нужно делать разгрузочный день, например, яблочный, творожный или мясной. Вес при таком питании уходил довольно медленно, но результат держался долго.
Диета Любови Орловой
После выхода мюзикла «Весёлые ребята» актриса Любовь Орлова стала эталоном красоты для многих женщин СССР. Все стремились иметь такую же талию. Долгое время актриса не раскрывала секретов её стройности.
Спустя время диета Любови Орловой стала популярной. Принцип питания был похож на стол №9 для людей, страдающих сахарным диабетом, но рацион был скуднее: На завтрак 2 варёных яйца, кусочек чёрного хлеба и фрукт.
На обед 200 грамм нежирного мяса с такими овощами, как капуста, огурцы или морковь. От ужинов следовало отказаться.
Диета Любови Орловой была признана очень вредной, поскольку женщины, которые её соблюдали, часто падали в голодные обмороки. Несмотря на это, желание быть стройной всё равно не останавливало представительниц прекрасного пола.
Диета манекенщиц
Ещё одним эталоном красоты для советских женщин были манекенщицы, которые блистали на обложках журналов. Многие мечтали о такой стройной фигуре. Поэтому диета манекенщиц также приобрела большую популярность:
Завтрак – яйцо всмятку.
Второй завтрак – 180 грамм творога низкой жирности.
Обед – 200 грамм нежирного мяса или рыбы.
Полдник – яйцо всмятку.
Ужин – 180 грамм творога.
Диета была далека от правильного и сбалансированного питания, но не приносила вреда здоровью. Принцип питания позволял избавиться от лишних килограммов за короткое время.
Вредные диеты
В погоне за идеальной фигурой советские женщины зачастую жертвовали своим здоровьем. Для чистки организма использовали уксус, марганцовку, касторку или прочие вредные химические элементы. Они добавляли их к тёплому чаю или молоку, будучи уверенными, что такой способ позволит пище дольше задержаться в организме. Но в итоге получали лишь обезвоживание, язву или гастрит.
В течение недели женщины один или два раза голодали, выпивая за день лишь чистую воду. На следующий день ели небольшими порциями всего 2 раза в день.
Применение молодеет. Наиболее популярными в советское время были рисовая или капустная диета.
Вредные диеты позволяли добиться результата, но лишь на короткое время. Килограммы возвращались вновь, ко всему прочему ещё возникали проблемы со здоровьем.
В погоне за идеальной фигурой не все женщины в СССР прибегали к вредным и неразумным диетам. Некоторые придерживались разработанного принципа питания, теряя килограммы медленнее, зато результат радовал их долгое время.
Источник:
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