Самые эффективные диеты СССР: стол №8, диета Орловой, секреты советских манекенщиц

Диета Любови Орловой

После выхода мюзикла «Весёлые ребята» актриса Любовь Орлова стала эталоном красоты для многих женщин СССР. Все стремились иметь такую же талию. Долгое время актриса не раскрывала секретов её стройности.

Спустя время диета Любови Орловой стала популярной. Принцип питания был похож на стол №9 для людей, страдающих сахарным диабетом, но рацион был скуднее: На завтрак 2 варёных яйца, кусочек чёрного хлеба и фрукт.