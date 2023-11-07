19 гигантских пищевых продуктов, которыми наешься, только посмотрев на них

Пользователи Реддита поделились снимками пищевых продуктов, чьи размеры способны впечатлить кого угодно! Клубника размером с яблоко? Легко! Пончик размером с летающую тарелку? Запросто!
Одним людям везёт выиграть в лотерею несколько миллионов, а другие тратят всю свою удачу на то, чтобы вытащить из упаковки чипсину гигантских размеров. Не поспоришь, и то, и другое — одинаково круто
Вот такие гигантские банки Lays продаются в китайском супермаркете. Для сравнения, рядом обычная банка.
Я нашёл в продуктовом магазине просто огроменную морковь!
Вот такую вырезку подают в Эдинбурге, Индиана.
Эта куриная палочка была в моём сегодняшнем обеде. Если честно, я специально попросил приготовить такую. Женщина, принимающая заказ, сказала: «Дорогой, ты выглядишь, как тот человек, который действительно достоин такой куриной палочки».
Банан, положенный для сравнения, даже как-то померк рядом с подобным гигантом.
Этакий Оптимус Прайм из мира сладостей! Вот просто взял и объединил медведей, чтобы выиграть в финальной битве!
Источник:
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Чикагская пицца
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пицца_по-чикагскиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Пицца_по-чикагски