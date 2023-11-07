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19 гигантских пищевых продуктов, которыми наешься, только посмотрев на них

19 гигантских пищевых продуктов, которыми наешься, только посмотрев на них

Автор:
07 ноября 2023 09:37
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Размер   большой   в мире   гигант   пища   удивительно   фото   
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Пользователи Реддита поделились снимками пищевых продуктов, чьи размеры способны впечатлить кого угодно! Клубника размером с яблоко? Легко! Пончик размером с летающую тарелку? Запросто!

Одним людям везёт выиграть в лотерею несколько миллионов, а другие тратят всю свою удачу на то, чтобы вытащить из упаковки чипсину гигантских размеров. Не поспоришь, и то, и другое — одинаково круто

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Вот такие гигантские банки Lays продаются в китайском супермаркете. Для сравнения, рядом обычная банка.


Я нашёл в продуктовом магазине просто огроменную морковь!


Вот такую вырезку подают в Эдинбурге, Индиана.


Эта куриная палочка была в моём сегодняшнем обеде. Если честно, я специально попросил приготовить такую. Женщина, принимающая заказ, сказала: «Дорогой, ты выглядишь, как тот человек, который действительно достоин такой куриной палочки».


Банан, положенный для сравнения, даже как-то померк рядом с подобным гигантом.

Этакий Оптимус Прайм из мира сладостей! Вот просто взял и объединил медведей, чтобы выиграть в финальной битве!

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Метки: Еда   Размер   большой   в мире   гигант   пища   удивительно   фото   
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28k
Lehoia 37 минут назад
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Виктор Чикалев 3 минуты назад
ГМО? Не, не слышал!
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56k
zloykoyot 24 минуты назад
А если задуматься чем накачаны все эти гигантские фрукты и овощи, то есть уже совсем не хочется. А уж то, что чипсы Принглс к обжаренному картофелю не относятся вообще - известно давно.
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Χάρων 46 минут назад
Комментарий к фото
А чипсов внутри как и в маленькой...
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11k
Владимир 56 минут назад
>> Пиццерог? Пирогицца?
Чикагская пицца
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пицца_по-чикагскиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Пицца_по-чикагски
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