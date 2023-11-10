В Красноярске задержали цыганку, которая при ограблении порезала ножом лицо 16-летней девушке

Представительница кочевого народа отобрала у школьницы телефон, а когда та стала сопротивляться, достала канцелярский нож.
3 ноября 16-летняя девушка шла домой через сквер "Уютный" (ул. Волжская, Красноярск). По пути, как это водится у подростков, девушка написывала сообщения в смартфоне, когда сзади на неё налетела взрослая женщина. Она выхватила телефон из рук школьницы, а когда та пыталась отобрать свой гаджет, достала нож и полоснула ребёнку по лицу.
Рёбенку потребовалась медпомощь. На лице у девочки был глубокий порез.
А преступницу удалось задержать. Ею оказалась 32-летняя, ранее неоднократно судимая жительница Красноярска. В отношении плохо разговаривающей по-русски мадам возбудили уголовное дело по статье «Разбой с применением оружия» (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.
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Расследование дела взято под личный контроль главой СК РФ А.Бастрыкиным.
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