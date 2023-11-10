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В Красноярске задержали цыганку, которая при ограблении порезала ножом лицо 16-летней девушке

В Красноярске задержали цыганку, которая при ограблении порезала ножом лицо 16-летней девушке

Автор:
10 ноября 2023 10:53
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   задержание   канцелярский нож   красноярск   нападение на ребенка   ограбление   полиция   цыгане   
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Представительница кочевого народа отобрала у школьницы телефон, а когда та стала сопротивляться, достала канцелярский нож.

3 ноября 16-летняя девушка шла домой через сквер "Уютный" (ул. Волжская, Красноярск). По пути, как это водится у подростков, девушка написывала сообщения в смартфоне, когда сзади на неё налетела взрослая женщина. Она выхватила телефон из рук школьницы, а когда та пыталась отобрать свой гаджет, достала нож и полоснула ребёнку по лицу.


Рёбенку потребовалась медпомощь. На лице у девочки был глубокий порез.


А преступницу удалось задержать. Ею оказалась 32-летняя, ранее неоднократно судимая жительница Красноярска. В отношении плохо разговаривающей по-русски мадам возбудили уголовное дело по статье «Разбой с применением оружия» (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.


Расследование дела взято под личный контроль главой СК РФ А.Бастрыкиным.


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Метки: Ynews   задержание   канцелярский нож   красноярск   нападение на ребенка   ограбление   полиция   цыгане   
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6k
pinbalist Час назад
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3k
brrr 7 минут назад
Позор своего народа!
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16k
Александр 14 минут назад
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16k
Александр 16 минут назад
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1k
Просто чувак в интернете 17 минут назад
Никто не считает себя расистом пока речь не зайдет о цыганях
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10k
Billi_Bons 52 минуты назад
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Топор плывёт Billi_Bons 42 минуты назад
Главный минус крематориев в том, что когда кончатся евреи и цыгане, их всё равно надо будет продолжать чем-то топить. И вот тогда в топку уже можешь попасть и ты. Созданный карательный аппарат уже будет не остановить. Неужели история ничему не учит?
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