В Ростове-на-Дону задержали бородача, проломившего череп администратору игрового клуба

Работник клуба попросил компанию вести себя прилично - и был жестоко избит одним из посетителей.
Эта история началась 29 октября, когда в один из ростовских игровых клубов пришла компания молодых мужчин. Вели они себя вызывающе, мешали посетителям, хамили, бросались джойстиками. Когда клиентам сделали замечание, они обиделись и ушли. А через неделю один из наглецов вернулся, чтобы разобраться с обидчиком - администратором клуба, который выгнал посетителей.
Бородач избил молодого парня так, что тот в тяжёлом состоянии был госпитализирован в клинику. У пострадавшего пробиты кости черепа, и его ожидает несколько операций, а врачи осторожны в прогнозах относительно его будущего.
Осторожно! В видео присутствуют сцены драки!
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Сразу после избиения дерзкий драчун сбежал, его объявили в розыск.
Спустя несколько дней появилась информация (пока неофициальная) о задержании злоумышленника с большим ЧСВ. Как сообщает местный Телеграм-канал нетерпимым к замечаниям оказался 21-летний житель Чечни, которому предъявлено обвинение по ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 настоящего Кодекса, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть").
Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы. Расследование этого дела продолжается. Т.к. его взял под личный контроль А. Бастрыкин, родственники пострадавшего надеются на адекватное наказание хулигана.
Ранее сестра пострадавшего сообщила, что "удары были жестокие и смертельно опасные". "Мой брат лежит сейчас в БСМП в тяжёлом состоянии, с двух сторон раздроблены черепные кости, сотрясение, травмирован глаз. Впереди нас ждут серьёзные операции, по восстановлению черепа, будут ставить пластины, но на данный момент очень сильный отёк, который не позволяет сейчас провести эту операцию. Заявление написано, надеемся на справедливость!", - цитирует девушку паблик "Это Ростов!"
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ПС. интересно, чеченцы, скажите - вам самим то не противно наличие вот таких особей ?