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В Ростове-на-Дону задержали бородача, проломившего череп администратору игрового клуба

В Ростове-на-Дону задержали бородача, проломившего череп администратору игрового клуба

Автор:
09 ноября 2023 08:09
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Ростов-на-Дону   драка   задержание   игровой клуб   оскорбление   полиция   
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Работник клуба попросил компанию вести себя прилично - и был жестоко избит одним из посетителей.

Эта история началась 29 октября, когда в один из ростовских игровых клубов пришла компания молодых мужчин. Вели они себя вызывающе, мешали посетителям, хамили, бросались джойстиками. Когда клиентам сделали замечание, они обиделись и ушли. А через неделю один из наглецов вернулся, чтобы разобраться с обидчиком - администратором клуба, который выгнал посетителей.


Бородач избил молодого парня так, что тот в тяжёлом состоянии был госпитализирован в клинику. У пострадавшего пробиты кости черепа, и его ожидает несколько операций, а врачи осторожны в прогнозах относительно его будущего.


Сразу после избиения дерзкий драчун сбежал, его объявили в розыск.


Спустя несколько дней появилась информация (пока неофициальная) о задержании злоумышленника с большим ЧСВ. Как сообщает местный Телеграм-канал нетерпимым к замечаниям оказался 21-летний житель Чечни, которому предъявлено обвинение по ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 настоящего Кодекса, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть").


Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы. Расследование этого дела продолжается. Т.к. его взял под личный контроль А. Бастрыкин, родственники пострадавшего надеются на адекватное наказание хулигана.


Ранее сестра пострадавшего сообщила, что "удары были жестокие и смертельно опасные". "Мой брат лежит сейчас в БСМП в тяжёлом состоянии, с двух сторон раздроблены черепные кости, сотрясение, травмирован глаз. Впереди нас ждут серьёзные операции, по восстановлению черепа, будут ставить пластины, но на данный момент очень сильный отёк, который не позволяет сейчас провести эту операцию. Заявление написано, надеемся на справедливость!", - цитирует девушку паблик "Это Ростов!"

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Метки: Ynews   Ростов-на-Дону   драка   задержание   игровой клуб   оскорбление   полиция   
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35  комментариев
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8k
Колорад 2 часа назад
Если я правильно всё понимаю, если администратор атеист, то бородача надо наградить, а администратора лишить гражданства России, т.к. он нерусь получается?
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Минуту назад
Мразь ! Сука , зла не хватает !
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12k
Толян 3 минуты назад
а я так посмотрю - без Бастрыкина ничего не делается. если бы не Бастрыкин - бородач отделался бы условным "штрафом" или бы вообще гулял себе дальше... полиция, алё? нету тела - нету дела?
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589
Михаил 4 минуты назад
Найти и ёобнуть по бошке чем нибудь тяжелым...
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3k
* You All 13 минут назад
этому существу надо все до одной кости сломать,чтобы это существо даже пальцем пошевелить не могло
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3k
Василий Афиногенов 14 минут назад
вах какая гордая безнациональная вешалка для бороды
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6
AndrK189100 16 минут назад
Бородачу будет, максимум, условка. Даже "группы лиц" нет. По сути, это обычная драка на фоне личной неприязни. Коих в РФ в день происходят сотни, если не тысячи. И с разными последствиями...
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3k
Алекс 21 минуту назад
Надо вызывать Адама. Чтоб медальку еще получил.
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182
babai65 23 минуты назад
А может начать отстрел этих любителей ослов раз не понимают по человечески.
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1k
Vladislav 23 минуты назад
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171
Yago Полчаса назад
Пора абрекам вводить въезд в Россию через лоботомию.
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877
Олеся К 43 минуты назад
зверье дибильное!
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28k
Matrosskin 43 минуты назад
"Сразу после избиения дерзкий драчун сбежал" - вах, какой отважный горец.
ПС. интересно, чеченцы, скажите - вам самим то не противно наличие вот таких особей ?
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1k
Shurovik 54 минуты назад
Полагаю, что справедливо будет, если, по аналогии с известными событиями, с задержанным "пообщается" некий Адам славянского происхождения. А потом опубликует это. Сколько медалей он получит, а?
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487
AlexWoyz 57 минут назад
статья обвинения явно не соответствует степени ущерба здоровью пострадавшего..
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1k
АНДРЕЙ 58 минут назад
Не хрена себе ,Голову проломил парню ,в тяжёлом состоянии, с двух сторон раздроблены черепные кости, это-Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий. Что за законы?
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74
Karvins АНДРЕЙ 20 минут назад
Походу дела можно отказываться от гражданства РФ, делать паспорт какого нибудь Таджикистана и творить всякую х*йню, судя по новостям последний год, у этих макак прав и послаблений больше чем у людей который родились и живут в РФ.
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59k
Олег 59 минут назад
Адам, твой выход! Накажи урода по всем законам РФ и шариата!
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7k
Николай Час назад
Парень в тяжелом, а этому 3 года, при сильной везучести он останется инвалидом...
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9k
Oleg Час назад
как же задрало. чуть что, то только бастрычкин может повлиять на ход следствия. если не он, то можно и вообще не расследовать?
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3k
Past Час назад
Какие три года, он же человеку всю жизнь испортил. Пожизненно лес валить, а прибыль пострадавшему отдавать.
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5k
Alex Час назад
На кол, черножопую обезьяну.
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