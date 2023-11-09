В Ростове-на-Дону задержали бородача, проломившего череп администратору игрового клуба

Эта история началась 29 октября, когда в один из ростовских игровых клубов пришла компания молодых мужчин. Вели они себя вызывающе, мешали посетителям, хамили, бросались джойстиками. Когда клиентам сделали замечание, они обиделись и ушли. А через неделю один из наглецов вернулся, чтобы разобраться с обидчиком - администратором клуба, который выгнал посетителей.





Бородач избил молодого парня так, что тот в тяжёлом состоянии был госпитализирован в клинику. У пострадавшего пробиты кости черепа, и его ожидает несколько операций, а врачи осторожны в прогнозах относительно его будущего.



