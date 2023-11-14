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Пока он спал: в Новой Москве грабители обчистили дом бизнесмена, угнали и сожгли его Porsche Taycan

Пока он спал: в Новой Москве грабители обчистили дом бизнесмена, угнали и сожгли его Porsche Taycan

Автор:
14 ноября 2023 12:43
Сообщество : Криминал
Метки: Porsche Taycan.   Ynews   Домушники   Новая москва   кража   ограбление   полиция   сейф   
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Владелец всего этого имущества горестно подсчитывает ущерб. По его словам сумма, в которую можно оценить похищенное, приближается к 40 миллионам рублей.

Дерзкое преступление расследуют в Новой Москве. Ночью 12 ноября в частный дом в деревне Большое Свинорье проникли злоумышленники. Грабители действовал ювелирно и споро, отжав стеклопакет. При этом хозяин дома - руководитель одной из строительных компаний - крепко спал. Не проснулась и его семья, и это удивительно, учитывая, что именно похитили "гости".


Из дома украли сейф с деньгами, драгоценностями. В металлическом хранилище также находились часы и документы. Сейф погрузили в хозяйскую машину - Porsche Taycan. На нём домушники и уехали.


— Мы были в доме, мы спали. Самое страшное, что мы были в доме. И они проникли в дом, вынесли часы, сейф, драгоценности, загрузили это всё в мою машину и на ней выехали, и ее сожгли. Причем сейф 100 килограммов веса со 2-го этажа стащить, да еще и через нашу спальню пройти, — рассказывает пострадавший.


Владелец похищенного сообщил об ограблении в полицию. Известно, что в сейфе находились деньги (1 млн рублей, тысяча долларов, две тысячи евро), два золотых кольца с бриллиантами, дорогостоящие часы.


Через время угнанную машину нашли сожженной в гаражах в г. Московском.


По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление лиц, причастных к совершению преступных действий - сообщает Телеграм-канал "Прокуратура Москвы".

Источник:

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Метки: Porsche Taycan.   Ynews   Домушники   Новая москва   кража   ограбление   полиция   сейф   
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10  комментариев
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374
Konst 52 минуты назад
Красиво отработали и главное без жертв, явно работа профи высшего класса!
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3k
Руслан 2 минуты назад
Ну хз, что там за цацки были. Пишут, что кольца с брюликами и часы буржуинские дорогостоящие.
Одно колечко может на 10+ миллионов потянуть. Плюс часики по несколько мультов. Так что куш вполне себе может быть неплохим.
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5k
Alex 23 минуты назад
Не хер спать по ночам
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1k
Иван Иванов Полчаса назад
Хороший, крепкий сон - удел здорового человека. Главное здоровье есть, остальное - дело наживное
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678
дмитрий викторович Полчаса назад
А застраховано всë это было? И насколько?;)
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64k
doker 39 минут назад
В такое сложное время БУРЖУЙ вообще не должен спать! Если раньше работал 48 часов в сутки, то теперь должен 72 часа работать! Иначе, просрёт буржуинство.
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59k
Парагвайский шпион 53 минуты назад
Подобные "чудеса" невозможны только силами домушников. Налицо - четкая организация.
Возможно причастен кто-то из членов семьи.
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98
Топор плывёт Парагвайский шпион 48 минут назад
Сто пудов. Чем то подпоили. Думаю, жена в доле.
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