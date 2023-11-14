Пока он спал: в Новой Москве грабители обчистили дом бизнесмена, угнали и сожгли его Porsche Taycan

Дерзкое преступление расследуют в Новой Москве. Ночью 12 ноября в частный дом в деревне Большое Свинорье проникли злоумышленники. Грабители действовал ювелирно и споро, отжав стеклопакет. При этом хозяин дома - руководитель одной из строительных компаний - крепко спал. Не проснулась и его семья, и это удивительно, учитывая, что именно похитили "гости".





Из дома украли сейф с деньгами, драгоценностями. В металлическом хранилище также находились часы и документы. Сейф погрузили в хозяйскую машину - Porsche Taycan. На нём домушники и уехали.





— Мы были в доме, мы спали. Самое страшное, что мы были в доме. И они проникли в дом, вынесли часы, сейф, драгоценности, загрузили это всё в мою машину и на ней выехали, и ее сожгли. Причем сейф 100 килограммов веса со 2-го этажа стащить, да еще и через нашу спальню пройти, — рассказывает пострадавший.





Владелец похищенного сообщил об ограблении в полицию. Известно, что в сейфе находились деньги (1 млн рублей, тысяча долларов, две тысячи евро), два золотых кольца с бриллиантами, дорогостоящие часы.





Через время угнанную машину нашли сожженной в гаражах в г. Московском.



