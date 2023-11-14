Пока он спал: в Новой Москве грабители обчистили дом бизнесмена, угнали и сожгли его Porsche Taycan

Владелец всего этого имущества горестно подсчитывает ущерб. По его словам сумма, в которую можно оценить похищенное, приближается к 40 миллионам рублей.
Дерзкое преступление расследуют в Новой Москве. Ночью 12 ноября в частный дом в деревне Большое Свинорье проникли злоумышленники. Грабители действовал ювелирно и споро, отжав стеклопакет. При этом хозяин дома - руководитель одной из строительных компаний - крепко спал. Не проснулась и его семья, и это удивительно, учитывая, что именно похитили "гости".
Из дома украли сейф с деньгами, драгоценностями. В металлическом хранилище также находились часы и документы. Сейф погрузили в хозяйскую машину - Porsche Taycan. На нём домушники и уехали.
— Мы были в доме, мы спали. Самое страшное, что мы были в доме. И они проникли в дом, вынесли часы, сейф, драгоценности, загрузили это всё в мою машину и на ней выехали, и ее сожгли. Причем сейф 100 килограммов веса со 2-го этажа стащить, да еще и через нашу спальню пройти, — рассказывает пострадавший.
Владелец похищенного сообщил об ограблении в полицию. Известно, что в сейфе находились деньги (1 млн рублей, тысяча долларов, две тысячи евро), два золотых кольца с бриллиантами, дорогостоящие часы.
Через время угнанную машину нашли сожженной в гаражах в г. Московском.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление лиц, причастных к совершению преступных действий - сообщает Телеграм-канал "Прокуратура Москвы".
Источник:
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Возможно причастен кто-то из членов семьи.