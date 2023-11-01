В Краснодаре с пакетом наркотиков задержали экс-футболиста сборной РФ, подрабатывающего закладчиком

Начать новую жизнь вне спорта не получалось. Бугаева частенько видели пьяным, порой он уходил в длительные запои. Чтобы выжить, занимался грузоперевозками, собирал и сдавал на пункты приёмки макулатуру и картон.





В ночь на 29 октября 42-летнего экс-спортсмена задержали с наркотиками. При задержании Бугаев оказал сопротивление, поэтому был арестован - в СИЗО он проведёт 7 суток. На спортсмена заведено уголовное дело по статье 228.1 (производство и сбыт наркотиков) в особо крупном размере. Если вину Бугаева докажут, ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.





После задержания Бугаев согласился сотрудничать со следствием. Он рассказал, подрабатывал наркокурьером и успел разложить закладки возле общежитий студенческого городка Кубанского аграрного университета в Краснодаре. Заняться этим делом он решился, т.к. испытывал финансовые трудности. На данный момент у экс-футболиста накопились долги. В Даркнете Бугаев нашёл подработку и, отчаявшись, решил попробовать. Как сообщают в СМИ, своих подельников спортсмен сдал с потрохами - полиции известны телефоны барыг, которые снабжали наркокурьера мефедроном. Кроме этого, в его смартфоне обнаружили фото мест, где он разложил закладки, с точными координатами.