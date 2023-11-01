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В Краснодаре с пакетом наркотиков задержали экс-футболиста сборной РФ, подрабатывающего закладчиком

В Краснодаре с пакетом наркотиков задержали экс-футболиста сборной РФ, подрабатывающего закладчиком

Автор:
01 ноября 2023 09:20
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   Алексей Бугаев   Наркотики   Спорт   задержание   полиция   футбол   
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Алексея Бугаева остановили ночью в Краснодаре для личного досмотра. В кармане толстовки спортсмена нашли увесистый пакет с 485 гр. мефедрона. Выяснилось, что бывший футболист согласился на подработку из-за финансовых трудностей в семье.

Завершая карьеру, многие спортсмены начинают тренерскую деятельность. Кто-то подаётся в депутаты, обзаводится бизнесом, а кому-то так и не удаётся найти новый путь в жизни. Алексей Бугаев - один из лучших российских защитников 2000-х, член национальной команды на чемпионате Европы 2004 года, был звездой "Торпедо", играл за "Локомотив" и "Краснодар". Алексей Бугаев - обладатель Суперкубка России, который выиграл в 2005 году вместе с «Локомотивом».


В 2010 году спортсмен расторг контракт с "Краснодаром" и завершил карьеру. На тот момент футболисту было 29 лет.


Начать новую жизнь вне спорта не получалось. Бугаева частенько видели пьяным, порой он уходил в длительные запои. Чтобы выжить, занимался грузоперевозками, собирал и сдавал на пункты приёмки макулатуру и картон.


В ночь на 29 октября 42-летнего экс-спортсмена задержали с наркотиками. При задержании Бугаев оказал сопротивление, поэтому был арестован - в СИЗО он проведёт 7 суток. На спортсмена заведено уголовное дело по статье 228.1 (производство и сбыт наркотиков) в особо крупном размере. Если вину Бугаева докажут, ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.


После задержания Бугаев согласился сотрудничать со следствием. Он рассказал, подрабатывал наркокурьером и успел разложить закладки возле общежитий студенческого городка Кубанского аграрного университета в Краснодаре. Заняться этим делом он решился, т.к. испытывал финансовые трудности. На данный момент у экс-футболиста накопились долги. В Даркнете Бугаев нашёл подработку и, отчаявшись, решил попробовать. Как сообщают в СМИ, своих подельников спортсмен сдал с потрохами - полиции известны телефоны барыг, которые снабжали наркокурьера мефедроном. Кроме этого, в его смартфоне обнаружили фото мест, где он разложил закладки, с точными координатами.

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Метки: Ynews   Алексей Бугаев   Наркотики   Спорт   задержание   полиция   футбол   
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83k
Доктор Джонс Час назад
Прям кадр из фильма "Москва слезам не верит"...
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32k
Юрий 10 минут назад
А куда заработанные миллионы дел?

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5k
Kozlodoev 24 минуты назад
Чувак завершил карьеру в 29 лет, ещё тот спортсмен ))
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