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На Пхукете арестовали 18-летнего россиянина, который едва не зарезал мать

На Пхукете арестовали 18-летнего россиянина, который едва не зарезал мать

Автор:
30 декабря 2023 11:21
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   градане РФ   задержание   покушение на убийство   полиция   пхукет   таиланд   
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Женщину с ножевым ранением госпитализировали, а её сыночку-корзиночку держат под стражей.

Вечером 29 декабря в отделение полиции на Пхукете поступил сигнал о помощи. Наряд выехал на место вызова и обнаружил 46-летнюю женщину, истекающую кровью. В доме повсюду были пятна крови, валялся окровавленный нож, Несмотря на ранения, женщина могла говорить. Она рассказала, что на неё после бытового конфликта с ножом напал 18-летний сын, который пытался перерезать матери горло. После покушения юноша сел в авто и скрылся с места преступления.


Через некоторое время парня задержали. Как сообщают местные СМИ, он выглядел дезориентировано. Также есть информация, что молодой человек страдает психическим заболеванием и принимает препараты.


Перед тем, как молодому человеку предъявят обвинение, его отправят на психиатрическую экспертизу.


И мать, и сын - граждане РФ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Метки: Ynews   градане РФ   задержание   покушение на убийство   полиция   пхукет   таиланд   
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18  комментариев
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5k
Sanar 5 часов назад
Увезла маманя лосяшу обрыгана от призыва, ну собственно вот и итог.
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12k
Властелин Час назад
Это такой дылда 18 летний?
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99
Pasha Panfilov 3 часа назад
Ну кабздец ему. Даже если маман отмажет от статьи за поножовщину и наврет с три короба, что сама порезалась, за наркотики в Тайланде предусмотрена смертная казнь. Если при нем мало найдут или только обдолбаный без веществ - ну может годами заключения и отделается. Посидит в азиатской тюрьме, на всю жизнь опыт.
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99
Pasha Panfilov Eugene 11 минут назад
Забористая видать у чувака попалась трава )
Больше смахивает на соли. Хотя учитывая что он одетый, а не голы, может и нет. Обычно солевые с ножами бегают, бросаясь на всех. С травы обычно агрессии вроде нет, траву вроде хиппи курили раньше, мир, всеобщая любовь, слабоумие и всё такое.
А тут чет с ножом... Не похоже на траву.
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36k
Опаньки 3 часа назад
ср*ные релоканты начали крушить друг друга на тайских харчах )
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99
Pasha Panfilov Опаньки 3 часа назад
Я фигею толерантности тайцев. Как они при таких-то гостях не стали русофобами - загадка.
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430
Jimmy Pasha Panfilov 2 часа назад
там дичь творят в основном не россияне.... там есть кому...
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3k
Павел Новиченко 5 часов назад
Извините а какого это мега-тело делает в Пхукете, а не в Каменке под Выборгом ?
Ааа мама с папом отмазали от призыва ) Получите и распишитесь ...
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16k
Hairy 5 часов назад
Мажорьё с жиру бесиццо. Скока ща стоит на Пхукет сгонять?
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29k
victorcj 5 часов назад
Всё включено и нары тоже.
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25k
ЦСКА 6 часов назад
Вещества??
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2k
Максим Макашев 6 часов назад
дорвался сынуля до "бесплатного"
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