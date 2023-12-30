На Пхукете арестовали 18-летнего россиянина, который едва не зарезал мать

Вечером 29 декабря в отделение полиции на Пхукете поступил сигнал о помощи. Наряд выехал на место вызова и обнаружил 46-летнюю женщину, истекающую кровью. В доме повсюду были пятна крови, валялся окровавленный нож, Несмотря на ранения, женщина могла говорить. Она рассказала, что на неё после бытового конфликта с ножом напал 18-летний сын, который пытался перерезать матери горло. После покушения юноша сел в авто и скрылся с места преступления.