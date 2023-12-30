На Пхукете арестовали 18-летнего россиянина, который едва не зарезал мать

Женщину с ножевым ранением госпитализировали, а её сыночку-корзиночку держат под стражей.
Вечером 29 декабря в отделение полиции на Пхукете поступил сигнал о помощи. Наряд выехал на место вызова и обнаружил 46-летнюю женщину, истекающую кровью. В доме повсюду были пятна крови, валялся окровавленный нож, Несмотря на ранения, женщина могла говорить. Она рассказала, что на неё после бытового конфликта с ножом напал 18-летний сын, который пытался перерезать матери горло. После покушения юноша сел в авто и скрылся с места преступления.
Через некоторое время парня задержали. Как сообщают местные СМИ, он выглядел дезориентировано. Также есть информация, что молодой человек страдает психическим заболеванием и принимает препараты.
Перед тем, как молодому человеку предъявят обвинение, его отправят на психиатрическую экспертизу.
И мать, и сын - граждане РФ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Больше смахивает на соли. Хотя учитывая что он одетый, а не голы, может и нет. Обычно солевые с ножами бегают, бросаясь на всех. С травы обычно агрессии вроде нет, траву вроде хиппи курили раньше, мир, всеобщая любовь, слабоумие и всё такое.
А тут чет с ножом... Не похоже на траву.
Ааа мама с папом отмазали от призыва ) Получите и распишитесь ...