Сбежавший в Израиль Шевчук назвал покинувших Россию звёзд интеллигенцией

Так уж повелось, что рок-музыка — это символ протеста. Ещё в далёком СССР рок-музыканты выступали против власти и им это сходило с рук. Вещать со сцены — не сложно, быть не таким как все - привлекательнее.

Во время концерта в Уфе Шевчук принялся рассказывать слушателям про какую-то бабушку на вокзале.