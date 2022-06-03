Сбежавший в Израиль Шевчук назвал покинувших Россию звёзд интеллигенцией

Лидер группы "ДДТ" на концерте в Уфе повёл себя как обиженный подросток, чьё сердце "ждёт перемен". Музыкант поворковал о пацифизме и раскритиковал действия России. После этого Шевчук тут же сбежал в Израиль. Бабушка нищая на вокзале подождёт, у Юрочки сжалось.
Так уж повелось, что рок-музыка — это символ протеста. Ещё в далёком СССР рок-музыканты выступали против власти и им это сходило с рук. Вещать со сцены — не сложно, быть не таким как все - привлекательнее.
Во время концерта в Уфе Шевчук принялся рассказывать слушателям про какую-то бабушку на вокзале.
«Родина - это не ….. президента. Родина - это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это Родина!» Потом ещё поворковал о пацифизме и раскритиковал действия России.
К счастью, не все такие "мамкины протестующие".
Кипелов послушал выступление «Юры-музыканта», где тот рассказывал про нищих бабушек, и объяснил, что он думает на этот счёт.
Он выступал с очередным концертом и под конец поделился с поклонниками: «Для меня Родина — это вы. Родина — это Юрий Гагарин, это наше Знамя Победы. Это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки. Это всё — моя Родина».
После этого скандала Шевчук тут же сбежал в Израиль. Как же бабушка нищая на вокзале? Как же бедная страна? Давайте вспомним знаменитую песню ДДТ - Родина.
"Родина.
Еду я на родину,
Пусть кричат - уродина,
А она нам нравится,
Хоть и не красавица,
К сволочи доверчива,
А ну, а к нам -- тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля..."
Вопреки своему "патриотизму", Шевчук уже успел жать интервью в Израиле и назвать уехавших звёзд интеллигенцией.
«Уехавшие — интеллигенция, замечательные журналисты. Я их всех уважаю. Но они начинают говорить, что те, кто остался в России, — они остались… вот в такой стране. Оставшиеся говорят, типа, а что же вы струсили и сбежали. Мы должны все вместе обняться. Хватит ругаться и ссориться. Надо рубиться за какой-то свет в конце тоннеля, в который я искренне верю. Иначе бы мы так не рубились на концертах в России», — сказал Шевчук.
Однако в Израиле Шевчук задерживаться не собирается. Концерт группы «ДДТ» в Москве был перенесен с 10 июня на 17 июня. Его ждёт тёплая встреча, да.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А я им пел рок-н-рольные песни,
Говорил: «Всё будет нормально»,
И я кричал им, что мы все вместе,
Да как-то слушалось это банально.
Чем ближе к смерти, тем чище люди,
Чем дальше в тыл, тем жирней генералы.
Здесь я видел, что, может быть, будет
С Москвой, Украиной, Уралом. ©
Хотя следует признать что действительно, слишком уж много сейчас развелось этих - "за всё хорошее, против всего плохого". Возможно прав был Сенека говоря про влияние избытка пищи на умишки узколобых. Это пройдёт. Та трансформация мира которая произойдёт в ближайшие годы всё изменит, мягко говоря. Вы же хотели зрелищ, так жрите ... не обляпайтесь!
Возраст требует.
Двуличный оказался дядя Юра. Не тем Богам служит.
Пока кремлеботы тут смакуют и высмеивают уехавших, заменить эту пустоту они уж точно не смогут. В Россию почему-то не едут из европы и США программисты, врачи и ученые. Почему-то только наоборот всё происходит.
с Запада ехать некому, там только "эффективные менеджеры", а такого дерьма у нас и своего хватает.
Даже незнаю кто это его говно сейчас слушает.
Автор трех хитов, и всё
В то время, когда весь наш народ в едином порыве должен сплотиться ради уничтожения фашизма, такие, как автор - действуют на разобщение!
Наша задача, объяснять людям нашу позицию!
Складывается впечатление, что товарищ WhiteRat действует умышленно, провоцируя рознь в наших стройных рядах.
Думаю, даже, что он является тайным пособником СБУ и компетентным органам стоит внимательно присмотреться к данному персонажу!
Флуд
Флуд 1