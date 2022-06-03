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Сбежавший в Израиль Шевчук назвал покинувших Россию звёзд интеллигенцией

Сбежавший в Израиль Шевчук назвал покинувших Россию звёзд интеллигенцией

Автор:
03 июня 2022 08:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Израиль   Россия   Шевчук   интеллигенция   интервью   интересное   мнение   фото   
1691
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Лидер группы "ДДТ" на концерте в Уфе повёл себя как обиженный подросток, чьё сердце "ждёт перемен". Музыкант поворковал о пацифизме и раскритиковал действия России. После этого Шевчук тут же сбежал в Израиль. Бабушка нищая на вокзале подождёт, у Юрочки сжалось.

Так уж повелось, что рок-музыка — это символ протеста. Ещё в далёком СССР рок-музыканты выступали против власти и им это сходило с рук. Вещать со сцены — не сложно, быть не таким как все - привлекательнее.

Во время концерта в Уфе Шевчук принялся рассказывать слушателям про какую-то бабушку на вокзале.

«Родина - это не ….. президента. Родина - это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это Родина!» Потом ещё поворковал о пацифизме и раскритиковал действия России.

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К счастью, не все такие "мамкины протестующие".

Кипелов послушал выступление «Юры-музыканта», где тот рассказывал про нищих бабушек, и объяснил, что он думает на этот счёт.

Он выступал с очередным концертом и под конец поделился с поклонниками: «Для меня Родина — это вы. Родина — это Юрий Гагарин, это наше Знамя Победы. Это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки. Это всё — моя Родина».

После этого скандала Шевчук тут же сбежал в Израиль. Как же бабушка нищая на вокзале? Как же бедная страна? Давайте вспомним знаменитую песню ДДТ - Родина.

"Родина.

Еду я на родину,

Пусть кричат - уродина,

А она нам нравится,

Хоть и не красавица,

К сволочи доверчива,

А ну, а к нам -- тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля..."

Вопреки своему "патриотизму", Шевчук уже успел жать интервью в Израиле и назвать уехавших звёзд интеллигенцией.

«Уехавшие — интеллигенция, замечательные журналисты. Я их всех уважаю. Но они начинают говорить, что те, кто остался в России, — они остались… вот в такой стране. Оставшиеся говорят, типа, а что же вы струсили и сбежали. Мы должны все вместе обняться. Хватит ругаться и ссориться. Надо рубиться за какой-то свет в конце тоннеля, в который я искренне верю. Иначе бы мы так не рубились на концертах в России», — сказал Шевчук.

Однако в Израиле Шевчук задерживаться не собирается. Концерт группы «ДДТ» в Москве был перенесен с 10 июня на 17 июня. Его ждёт тёплая встреча, да.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Израиль   Россия   Шевчук   интеллигенция   интервью   интересное   мнение   фото   
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10k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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8k
Игорь Минуту назад
поток сознания - за все хорошее, против всего плохого
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4k
Estetik 12 минут назад
а ведь выскажись он ЗА войну, какие бы были комментарии-и какой он молодец, и какие замечательные песни, и что всегда в ногу со временем, и что патриот, и вообще умный интеллигентный человек...а высказался против- и все- человек так себе, как музыкант себя изжил, давно пора его выгнать из России...
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25k
SerGProS 12 минут назад
Крысы подумали, что корабль тонет и первыми врезали по тапкам?
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2k
petia 15 минут назад
Обосрался пес шелудивы.
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1k
Linusya 23 минуты назад
автор WhiteRat огромный тебе минус, задолбал со своими говно-постами. Во-первых он не сбежал-эмигрировал, а уехал на пару недель, чувствуешь разницу? во-вторых ты вообще не читаешь, что он говорил или просто не понимаешь? речь идёт о разобщении общества, одни поливают грязью других, и он прав абсолютно. А ты сделал столько сколько сделал он для людей? ты помогал солдатам во время Чеченской войны, ты помогаешь детям Донбаса?
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25k
SerGProS 24 минуты назад
А какого х..я он в Чечне для наших солдат пел, весь такой пацифистичный?Уговаривал солдат не стрелять по наемникам и бандитам-боевикам?Что ж его так мечет-то, ранний маразм?

А я им пел рок-н-рольные песни,
Говорил: «Всё будет нормально»,
И я кричал им, что мы все вместе,
Да как-то слушалось это банально.

Чем ближе к смерти, тем чище люди,
Чем дальше в тыл, тем жирней генералы.
Здесь я видел, что, может быть, будет
С Москвой, Украиной, Уралом. ©
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2k
Vad Полчаса назад
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809
Макс Дорошенко 51 минуту назад
Ну что все так на Юру набросились!? Это же человечище, можно сказать - эпоха! Только вот в той эпохе он и остался, увы. Видимо уже дядьке не хватает серого вещества понять, какие угрозы стоят перед Россией в современном мире. А так же сложно ему видимо понять и принять то что, мир этот уже никогда не будет прежним. Такие тектонические сдвиги в геополитике всегда заканчивались мировыми войнами. Сейчас лишь страх ядерного апокалипсиса сдерживает бесноватых.
Хотя следует признать что действительно, слишком уж много сейчас развелось этих - "за всё хорошее, против всего плохого". Возможно прав был Сенека говоря про влияние избытка пищи на умишки узколобых. Это пройдёт. Та трансформация мира которая произойдёт в ближайшие годы всё изменит, мягко говоря. Вы же хотели зрелищ, так жрите ... не обляпайтесь!
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1k
КАКАнгел 51 минуту назад
ну сбежали и сбежали . всё надо забыть и двигаться дальше. что о них постоянно вспоминают . Тем более что большинство звезд это бывшие звезды. Что Шевчук напишет новые гениальные хиты ?? думаю нет. просто старый предатель и алкоголик. какое дело что он говорит. сейчас главное это сломать хребет и уничтожить европу и америку .
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1k
Mil-ast 55 минут назад
Простите, но после начала войны очень много тех, кто уехал из России. И основная-то масса это ведь не бомжи и различные маргиналы, а в основном айтишники, инженеры, деятели культуры и другие. И это проблема и большая потеря для страны в условиях нехватки таких ценных кадров. И счёт их уже даже не сотни, а сотни тысяч. Уже идет 3 мировая война. И война эта за умы. К сожалению, Россия сильно её проигрывает.
Пока кремлеботы тут смакуют и высмеивают уехавших, заменить эту пустоту они уж точно не смогут. В Россию почему-то не едут из европы и США программисты, врачи и ученые. Почему-то только наоборот всё происходит.
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83
Грустный Кот Mil-ast 41 минуту назад
надеюсь туда же уедут и чиновники, это подарит нам шанс....
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7k
goshan_hmc 59 минут назад
Вот букву рядом с ним поставить жалко. Ноль, полный ноль...
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974
korsar Час назад
а действия израиля против арабов захватывая их земли это нормально ?
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14k
Великий Кормчий Час назад
Певчюк как рокер-музыкант изжил себя ещё лет 20 назад.
Даже незнаю кто это его говно сейчас слушает.
Автор трех хитов, и всё
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3k
Алекс Час назад
Видимо, автор поста плохо еще понимает текущий политический момент.
В то время, когда весь наш народ в едином порыве должен сплотиться ради уничтожения фашизма, такие, как автор - действуют на разобщение!
Наша задача, объяснять людям нашу позицию!
Складывается впечатление, что товарищ WhiteRat действует умышленно, провоцируя рознь в наших стройных рядах.
Думаю, даже, что он является тайным пособником СБУ и компетентным органам стоит внимательно присмотреться к данному персонажу!
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7k
Сергей Час назад
Ссылка youtu.be
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Комментарий удален. Причина: флуд
−43
20k
Евгений Час назад
Эх Юра, Юра... Я тебя уважал...
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Комментарий удален. Причина: флуд
−43
−11
Жакар Час назад
У подобных Жопоавторов главное написать! Скорее вы, писаки недопупкинские, побежите вперёд вагонов кода танки поедут по улицам. Шевчук единственный у кого есть дух сказать сумасшедшему деду всё в лицо! Засирать интернет всякой дичью не нужно. Даст концерт и вернётся.
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784
vandergur Час назад
упал в моих глазах!
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WhiteRat

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