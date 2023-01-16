"У нас нет никакой судьбы, кроме России": лидер группы "Наив" оправдал звёзд, покинувших Россию

Весной 2022 года, лидер группы "Наив" Александр Чача Иванов приостановил свою творческую деятельность и покинул Россию. По словам самого исполнителя, многие российские исполнители были вынуждены покинуть страну, но будущее у них есть только на родине.
Александр Чача Иванов дал интервью Варламову, где рассказал, что сейчас живёт на две страны. По мнению певца, многие российские артисты сделали сознательный выбор, покинув страну под влиянием определенных факторов. Мужчина уверен, некие силы вставляли актерам и певцам палки в колеса, что вынудило их уехать из России.
Многие не понимают, что многих просто выдавили обстоятельства, когда ты просто не можешь заниматься своим делом.
Однако по мнению Чачи, российские исполнители нужны только в России.
«Конечно, у нас нет никакой судьбы, кроме России… Это наша метрополия. Мы, как творческие единицы, можем состояться только здесь. Некоторым из нас, особенно талантливым, везет, и они находят для себя более широкую аудиторию», — посетовал 54-летний музыкант в беседе с Варламовым.
Источник:
Панк-рокер уверен, что звёзды, уехавшие в Америку могут только начать всё заново.
«На самом деле, так не происходит. Это значит, я должен уехать в Америку, жить там, собрать группу местную, петь по-английски, разобраться с местными промоутерами и тогда это было бы с чистого листа», — рассуждает Иванов.
Вот только получается это далеко не у всех.
Источник:
- Никита Джигурда рассказал, что покинувшие Россию звёзды получают заграницей некие "дивиденты"
- "В праве ли они называть себя мужчинами?": Кадыров высказался об уклонистах
- После драки в баре Петербурга на Григория Лепса завели уголовное дело и он вышел на сцену побитый
- "Можете меня в мусор выкинуть!": Ингеборга Дапкунайте рассказала об отъезде и своём отношении к России
- "Совсем не тот репертуар!": солистка группы "Мираж" отказалась выступать на Донбассе
Да вот так! Пока вы упыри водку жрали да песенки свои пели, люди гибли. От обстрелов гибли, от пыток, от нищеты и лишений.
И теперь стана наконец вынуждена была яйца в кулак и начать мочит нацисткую сволочь. Пока на Украине, потом Польша и Прибалтийские Вымираты.
2. Хочешь на новое место, вначале находишь там работу/источник дохода, а потом едешь. Только там своих "альтерналивно одарённых" хватает.
3. Эти личности, без денег, Западу на западе не нужны. Западу они нужны в России, в качестве 5-й колонны или жертв (режЫма или сакральных, - это как получится).
Да такие "лабухи", как ты, там в каждой подворотне пачками "поют", до тебя им дела-то не будет.
кумиры местных долбое*бов для всего остального мира сами являются непонятными уе*банами
<<
Когда я перестану пить совершенно,
Все скажут: как же он хорош, какая милашка,
Как мы могли не замечать, не обращали внимания,
Он на Киркорова похож, такой же Чебурашка.
Когда я перестану дуть до одуренья,
Все скажут: парень хоть куда,
Поэт, нет, больше чем поэт,
Покруче даже Шевчука.
>>
Какие такие факторы ,что им и куда конкретно вставляли то?
Трусы ,предатели,ублюдки.
*Одувана-БОМЖа знаю))
Свалили так и живите там .