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"У нас нет никакой судьбы, кроме России": лидер группы "Наив" оправдал звёзд, покинувших Россию

"У нас нет никакой судьбы, кроме России": лидер группы "Наив" оправдал звёзд, покинувших Россию

Автор:
16 января 2023 13:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: видео   интервью   интересное   мнение   наив   фото   чача   шоу бизнес   
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Весной 2022 года, лидер группы "Наив" Александр Чача Иванов приостановил свою творческую деятельность и покинул Россию. По словам самого исполнителя, многие российские исполнители были вынуждены покинуть страну, но будущее у них есть только на родине.

Александр Чача Иванов дал интервью Варламову, где рассказал, что сейчас живёт на две страны. По мнению певца, многие российские артисты сделали сознательный выбор, покинув страну под влиянием определенных факторов. Мужчина уверен, некие силы вставляли актерам и певцам палки в колеса, что вынудило их уехать из России.

Многие не понимают, что многих просто выдавили обстоятельства, когда ты просто не можешь заниматься своим делом.

Однако по мнению Чачи, российские исполнители нужны только в России.

«Конечно, у нас нет никакой судьбы, кроме России… Это наша метрополия. Мы, как творческие единицы, можем состояться только здесь. Некоторым из нас, особенно талантливым, везет, и они находят для себя более широкую аудиторию», — посетовал 54-летний музыкант в беседе с Варламовым.

Панк-рокер уверен, что звёзды, уехавшие в Америку могут только начать всё заново.

«На самом деле, так не происходит. Это значит, я должен уехать в Америку, жить там, собрать группу местную, петь по-английски, разобраться с местными промоутерами и тогда это было бы с чистого листа», — рассуждает Иванов.

Вот только получается это далеко не у всех.

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Метки: видео   интервью   интересное   мнение   наив   фото   чача   шоу бизнес   
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33  комментария
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792
Олег Квирулянт Час назад
[мат], задрала вся эта алкота... вынудили их.. Кто их вынуждал 8 лет не видеть войны на Донбассе? А теперь они в искреннем шоке "как так, страна войну начала?!"

Да вот так! Пока вы упыри водку жрали да песенки свои пели, люди гибли. От обстрелов гибли, от пыток, от нищеты и лишений.
И теперь стана наконец вынуждена была яйца в кулак и начать мочит нацисткую сволочь. Пока на Украине, потом Польша и Прибалтийские Вымираты.
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6k
Sania 10 минут назад
Очередной ублюдок, рассказывающий о злостных гонениях "кровавой ГБни". А несчастный Нойз, о котором сокрушается этот говно-панкер, лучше бы за метлой следил. Особенно на своих срываемых, "без всякого повода", концертах.
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6k
sumrаknn 13 минут назад
Есть панки. Их музыка, понятия, стремления, образ, честь и совесть не включают в себя зарабатывание денег. Будут деньги - никто не откажется, но менять свои взгляды ради зарабатывания бабла, ради бОльших залов, ради популярности - нет. Но есть попс-панки. Это как священники-нарколыги, как врачи-убицы, как учителя-педофилы. И когда нашу страну обкладывали странами нато, когда строили радары на границе, когда подтягивали оружие, инфраструктуру, когда зомбировали людей на украине, натравливая на нас, когда убивали русских как на донбасе, так и в самой 404 - они молчали, а когда русские сказали - если мы не покажем силу, они так и будут переходить красные линии, коих перешли уже множества, эти попс-панки - наив, элизиум, ногу свело, литлбиг и прочие - они показали свое вонючее нутро. Харкните в каждого, кто решится пойти на их концерт когда нибудь.
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1k
Eric Cartman 20 минут назад
Жаль Одувана вместе с остальным мусором не "выдавили".
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1k
КАКАнгел 21 минуту назад
НЕТ У НИХ БУДУЩЕГО !! пошли они в ЖОПУ !!!
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3k
Славик 22 минуты назад
Хм, странный контекст, Чача вроде уехал в США ещё до Майдана.
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41k
Игорь 24 минуты назад
1. Сколько же имён "творческих", "альтернативно одарённых" личностей я узнал за последний почти год... И как я 50лет прожил ничего о них не зная?

2. Хочешь на новое место, вначале находишь там работу/источник дохода, а потом едешь. Только там своих "альтерналивно одарённых" хватает.

3. Эти личности, без денег, Западу на западе не нужны. Западу они нужны в России, в качестве 5-й колонны или жертв (режЫма или сакральных, - это как получится).
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3k
lekha-fil 45 минут назад
А это ещё кто?
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294
Кузнецов Алексей 53 минуты назад
Первый пошел !!!! Начали каяться , плакать и проситься назад , деньги кончались и думают сейчас скажем ,что это была ошибка и мы Россию любим и всегда уважали , а на нас давили потусторонние силы , и не виноватые мы !!! И сразу их примут с распростертыми объятьями. Я думаю если их сравнивать с проститутками то будет обидно даже проституткам.
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8k
diman02 58 минут назад
,,... российские исполнители были вынуждены ,, - !?!? Кто их заставил ?!
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36
Трерг diman02 53 минуты назад
.."некие силы"...))))
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696
Хачик 59 минут назад
"Это значит, я должен уехать в Америку, жить там, собрать группу местную, петь по-английски, разобраться с местными промоутерами и тогда это было бы с чистого листа»,

Да такие "лабухи", как ты, там в каждой подворотне пачками "поют", до тебя им дела-то не будет.
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−8
Паша Андрианов 59 минут назад
просто пох
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2k
Александр Час назад
Чача, может просто мозги себе иметь надо и глядишь уезжать никуда не надо будет?!
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9k
Хатуль Мадан Час назад
"...многих просто выдавили обстоятельства..." - побежали поплевав на совесть за бугор спасать свои вложения, недвижимости и капиталы под страхом что их там поморозят и отожмут. Те самые капиталы, заработанные здесь. Называйте вещи своими именами.
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2k
Павел Астахов Час назад
Для него и ему подобных трусов, предателей, либералистической гнили Россия была только прилавком, где зарабатывалось. Зарабатывали, получали госгранты и при этом гадили на страну.... не нужны они здесь
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2k
poбт Час назад
ну по сути так и есть

кумиры местных долбое*бов для всего остального мира сами являются непонятными уе*банами
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209
Хухрмухр Час назад
Это чо за фраер?Чача какая то?
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10k
Shtoppi Час назад
На него прям откровения как в их песне "Суперзвезда" находят:
<<
Когда я перестану пить совершенно,
Все скажут: как же он хорош, какая милашка,
Как мы могли не замечать, не обращали внимания,
Он на Киркорова похож, такой же Чебурашка.

Когда я перестану дуть до одуренья,
Все скажут: парень хоть куда,
Поэт, нет, больше чем поэт,
Покруче даже Шевчука.
>>
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16k
Виталий Касандров Час назад
..покинув страну под влиянием определенных факторов. Мужчина уверен, некие силы вставляли актерам и певцам палки в колеса, что вынудило их уехать из России...

Какие такие факторы ,что им и куда конкретно вставляли то?

Трусы ,предатели,ублюдки.
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
первый раз слышу о такой группе..и рожу первый раз вижу...
*Одувана-БОМЖа знаю))
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17k
Александр 2 часа назад
Ну так если вы такие таланты, то и зарабатывайте деньги в америке.
Свалили так и живите там .
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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