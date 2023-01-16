"У нас нет никакой судьбы, кроме России": лидер группы "Наив" оправдал звёзд, покинувших Россию

Александр Чача Иванов дал интервью Варламову, где рассказал, что сейчас живёт на две страны. По мнению певца, многие российские артисты сделали сознательный выбор, покинув страну под влиянием определенных факторов. Мужчина уверен, некие силы вставляли актерам и певцам палки в колеса, что вынудило их уехать из России.

Многие не понимают, что многих просто выдавили обстоятельства, когда ты просто не можешь заниматься своим делом.

Однако по мнению Чачи, российские исполнители нужны только в России.