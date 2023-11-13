"Я в кредитах. Кто виноват? Навязали, значит!": парень, который набрал кредиты на обучение от Шабутдинова, обратился в полицию

Первое время он не знал, какую нишу выбрать: сначала пробовал себя в сфере строительства, потом решил уйти в консалтинг. Но ничего не получилось, Виктор так и не разбогател, на что сотрудники центра ответили: «так бывает».

Но даже это его никак не смутило и он преданно смотрел ролики коуча. По словам мужчины, кредиты стали на него давить и он даже подумывал о самоубийстве. Об Шабутдинове у него двойственное мнение: — с одной стороны, «он слишком крутой, что такое создал», с другой стороны Виктор винит именно коуча в том, что взял кредиты, потратил деньги, а разбогатеть так и не смог. Неделю назад Шабутдинова арестовали и Виктор понял, что он теперь явно не будет его учить.

"Я же в кредитах. Кто виноват? Я, что ли, сам? Навязали, значит!", - говорит несостоявшийся миллионер.

Мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщает Baza.