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"Я в кредитах. Кто виноват? Навязали, значит!": парень, который набрал кредиты на обучение от Шабутдинова, обратился в полицию

"Я в кредитах. Кто виноват? Навязали, значит!": парень, который набрал кредиты на обучение от Шабутдинова, обратился в полицию

Автор:
13 ноября 2023 13:39
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Видео   интервью   интересное   инфоцыгане   мнение   обман   полиция   фото   
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Вечный вопрос, кто виноват? Тот, кто несёт деньги инфоцыганам или сами продавцы успеха?

Аяз Шабутдинов - один из самых известных бизнес-тренеров России. Их ещё называют инфоцыганами. Какое-то время блогер, коуч и инфоцыган обитал за границей. А в прошлую пятницу вернулся в Москву - чтобы запустить новый курс. Тут его и приняли. До 16 декабря «коуч» будет сидеть в СИЗО, его дальнейшую судьбу решит суд. Пока коуч сидит в СИЗО, его ученики приходят в себя.

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29-летний Виктор Голованов посмотрел видео Шабутдинова и тоже захотел разбогатеть. Чтобы точно не ошибиться, Виктор купил несколько курсов обучения общей стоимостью 1,6 млн рублей, сообщает Baza. Чтобы оплатить курсы, Виктор взял кредиты.

Первое время он не знал, какую нишу выбрать: сначала пробовал себя в сфере строительства, потом решил уйти в консалтинг. Но ничего не получилось, Виктор так и не разбогател, на что сотрудники центра ответили: «так бывает».

Но даже это его никак не смутило и он преданно смотрел ролики коуча. По словам мужчины, кредиты стали на него давить и он даже подумывал о самоубийстве. Об Шабутдинове у него двойственное мнение: — с одной стороны, «он слишком крутой, что такое создал», с другой стороны Виктор винит именно коуча в том, что взял кредиты, потратил деньги, а разбогатеть так и не смог. Неделю назад Шабутдинова арестовали и Виктор понял, что он теперь явно не будет его учить.

"Я же в кредитах. Кто виноват? Я, что ли, сам? Навязали, значит!", - говорит несостоявшийся миллионер.

Мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщает Baza.

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Метки: Видео   интервью   интересное   инфоцыгане   мнение   обман   полиция   фото   
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11k
Б.Касторский Час назад
С кредитами, инфоцыганами и прочим, я вспоминаю 90-е и напёрсточников. Там тоже всегда были те, кто хочет легких быстрых денег и обижается, когда проиграл там, где выиграть нельзя. Правда тогда всегда были крепкие ребята, которые успокаивали неудачливых игроков.
Так и тут. А что должен сделать этот "учитель" чтобы его зритель вдруг стал зарабатывать? Я бы понял, если бы они с экранов вещали, дескать, работай! Учись в ВУЗе и меняй направление! Но нет, они пытаются заставить "верить в себя". Конечно же это важно! Но вера в себя без всяких оснований? Тогда вперед за кредитами и оплачивай очередного "учителя", обогащая его. А он расскажет о своем успехе.
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1k
KASPER 13 минут назад
Ну,у одного пацаненка получилось ..развести.. инфоциган...)))
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6k
livaneth 16 минут назад
Фраза приписывается Остапу Бендеру, но по моему это кто-то из его западных коллег сказал: "Если вы продаёте чудо-лекарство от всех болезней, то вручите покупателю хотя-бы пузырёк с водой". Потому, что просто взять деньги и ничего за них не дать - это мошенничество. А если лекарство было получено но почему-то не помогло, то пусть покупатель в суде доказывает, что всё делал по инструкции.
Вот и Виктор Голованов. Деньги заплатил, курс прошлушал, а что не помогло - ну бывает.
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6k
sumrаknn Полчаса назад
Когда вижу сколько мошенников заставляют платить налоги с сотен миллиардов - понимаю, что виной всему современное образование. Выросло целое поколение тупых епланов. Что там в рекламе на всех телеграмм и прочих каналах? пассивный доход баснословный, научу зарабатывать мильоны? ТП обоих полов не пытаются даже думать - а зачем кому то платить огромные деньги за рекламу, чтобы осчастливить всех желающих? Это как продавать за 100 рублей место где лежит 10000. Сколько ни будь вменяемый понимает - любой , кто знает, как получать пассивный доход, будет держать это в строжайшем секрете, сам наберет кредитов и будет вкладывать, а проценты опять вкладывать. Ведь как только кто то другой узнает - кормушка пропадет. А если кто то знает как научить получать иные доходы, он просто наберет себе работников на зп, обучит и будет получать всю прибыль себе. Зачем ему делиться нишей, где и ему то скоро будет тесно.
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28k
Matrosskin 39 минут назад
Там первая фраза в интервью всё объясняет : " сидел на РАБОТЕ и заняться было НЕЧЕМ ". Блд, а что ты хотел в принципе - ты даже на работе никуя не делаешь... Пока чувак не признает, что у него мозг как у хлебущка - так и будет в "поле Чудес" наяривать ( в то, что из Буратино, в том что у Якубовича у него тоже шансов не было бы)
ПС, Заниматься "колсалтингом" не понимая что это в принципе и даже слово выговаривая с трудом... Пацан к успеху шёл, да.
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62k
pynh 51 минуту назад
Лох.
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5k
Дмитрий ! 54 минуты назад
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11k
Том Сойер Час назад
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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