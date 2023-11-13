"Я в кредитах. Кто виноват? Навязали, значит!": парень, который набрал кредиты на обучение от Шабутдинова, обратился в полицию

Вечный вопрос, кто виноват? Тот, кто несёт деньги инфоцыганам или сами продавцы успеха?
Аяз Шабутдинов - один из самых известных бизнес-тренеров России. Их ещё называют инфоцыганами. Какое-то время блогер, коуч и инфоцыган обитал за границей. А в прошлую пятницу вернулся в Москву - чтобы запустить новый курс. Тут его и приняли. До 16 декабря «коуч» будет сидеть в СИЗО, его дальнейшую судьбу решит суд. Пока коуч сидит в СИЗО, его ученики приходят в себя.
29-летний Виктор Голованов посмотрел видео Шабутдинова и тоже захотел разбогатеть. Чтобы точно не ошибиться, Виктор купил несколько курсов обучения общей стоимостью 1,6 млн рублей, сообщает Baza. Чтобы оплатить курсы, Виктор взял кредиты.
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Первое время он не знал, какую нишу выбрать: сначала пробовал себя в сфере строительства, потом решил уйти в консалтинг. Но ничего не получилось, Виктор так и не разбогател, на что сотрудники центра ответили: «так бывает».
Но даже это его никак не смутило и он преданно смотрел ролики коуча. По словам мужчины, кредиты стали на него давить и он даже подумывал о самоубийстве. Об Шабутдинове у него двойственное мнение: — с одной стороны, «он слишком крутой, что такое создал», с другой стороны Виктор винит именно коуча в том, что взял кредиты, потратил деньги, а разбогатеть так и не смог. Неделю назад Шабутдинова арестовали и Виктор понял, что он теперь явно не будет его учить.
"Я же в кредитах. Кто виноват? Я, что ли, сам? Навязали, значит!", - говорит несостоявшийся миллионер.
Мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщает Baza.
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Так и тут. А что должен сделать этот "учитель" чтобы его зритель вдруг стал зарабатывать? Я бы понял, если бы они с экранов вещали, дескать, работай! Учись в ВУЗе и меняй направление! Но нет, они пытаются заставить "верить в себя". Конечно же это важно! Но вера в себя без всяких оснований? Тогда вперед за кредитами и оплачивай очередного "учителя", обогащая его. А он расскажет о своем успехе.
Вот и Виктор Голованов. Деньги заплатил, курс прошлушал, а что не помогло - ну бывает.
ПС, Заниматься "колсалтингом" не понимая что это в принципе и даже слово выговаривая с трудом... Пацан к успеху шёл, да.