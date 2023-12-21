Медики сообщили, что в Германии мужчины чаще всего ломают себе пенис в Рождество

Исследование было опубликовано в журнале British Journal of Urology International. Учёные воспользовались базой данных о пациентах медицинских стационаров Германии. Изучив данные за 16 лет, медики выявили, что за это время 3421 житель страны сломал член. Из общего числа переломов 40 случаев произошли в Рождество (1,2%).

Учёные установили также ещё несколько закономерностей: переломы учащались в выходные дни и летом. Но, стоит отметить, что в пандемию количество переломов не увеличилось.