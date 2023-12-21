Медики сообщили, что в Германии мужчины чаще всего ломают себе пенис в Рождество

Праздничная статистика прибыла. Урологи из Германии выяснили, что мужчины чаще всего ломают пенис в Рождество. Для того чтобы это выяснить, учёные исследовали все случаи травматизма за 16 лет.
Исследование было опубликовано в журнале British Journal of Urology International. Учёные воспользовались базой данных о пациентах медицинских стационаров Германии. Изучив данные за 16 лет, медики выявили, что за это время 3421 житель страны сломал член. Из общего числа переломов 40 случаев произошли в Рождество (1,2%).
Учёные установили также ещё несколько закономерностей: переломы учащались в выходные дни и летом. Но, стоит отметить, что в пандемию количество переломов не увеличилось.
Интересно было бы взглянуть на статистику по другим странам. В Германии рождественскую неделю широко отмечают, ну а Новый год, как правило, празднуют поспокойнее, — пояснил ведущий автор работы Николаос Пиргидис (Nikolaos Pyrgidis).
На самом деле можно. Перелом чаще всего случается, когда мужчина слишком рьяно занимается сексом. Сломать член можно только в эрегированном состоянии. Травма сопровождается резкой болью, характерным звуком и отёком. В этом случае обязательно нужно вызывать скорую помощь.
Источник:
- Порнозвезда рассказала, как относится к маленьким пенисам
- Нейросеть показала, как бы выглядел "Властелин колец" в Берлине 20 века
- Согласно статистике, менеджеры по продажам из Саратова оказались самыми щедрыми на подарки женщинам
- Археологи нашли два римских военных лагеря в Германии
- Британская газета выяснила, как связаны между собой марка автомобиля и продолжительность секса
Не зря же говорится
Поговорка сдуру можно и копьё сломать играет новыми красками.