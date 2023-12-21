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Медики сообщили, что в Германии мужчины чаще всего ломают себе пенис в Рождество

Медики сообщили, что в Германии мужчины чаще всего ломают себе пенис в Рождество

Автор:
21 декабря 2023 18:31
Сообщество : Голая правда
Метки: Германия   голая правда   интересное   медики   новый год   статистика   фото   
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Праздничная статистика прибыла. Урологи из Германии выяснили, что мужчины чаще всего ломают пенис в Рождество. Для того чтобы это выяснить, учёные исследовали все случаи травматизма за 16 лет.

Исследование было опубликовано в журнале British Journal of Urology International. Учёные воспользовались базой данных о пациентах медицинских стационаров Германии. Изучив данные за 16 лет, медики выявили, что за это время 3421 житель страны сломал член. Из общего числа переломов 40 случаев произошли в Рождество (1,2%).

Учёные установили также ещё несколько закономерностей: переломы учащались в выходные дни и летом. Но, стоит отметить, что в пандемию количество переломов не увеличилось.

Интересно было бы взглянуть на статистику по другим странам. В Германии рождественскую неделю широко отмечают, ну а Новый год, как правило, празднуют поспокойнее, — пояснил ведущий автор работы Николаос Пиргидис (Nikolaos Pyrgidis).

На самом деле можно. Перелом чаще всего случается, когда мужчина слишком рьяно занимается сексом. Сломать член можно только в эрегированном состоянии. Травма сопровождается резкой болью, характерным звуком и отёком. В этом случае обязательно нужно вызывать скорую помощь.

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Метки: Германия   голая правда   интересное   медики   новый год   статистика   фото   
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12  комментариев
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16k
Kucher 41 минуту назад
Ну лет15-20 назад ещё мог сломать. А теперь, разве что погнуть
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13k
Григорий Бабкин Минуту назад
А в х*ую всё же кость есть!
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44k
Ибака Грозный 5 минут назад
Стесняюсь спросить, а скорая чем поможет? Гипс наложит???
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37k
Андрей Иванов 58 минут назад
У фрицев пенисы с костями?
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16k
GROMOZEKA Час назад
Ну, как говорится - «Сдуру, можно и хрен сломать»
Не зря же говорится
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130k
parallax Час назад
Забыли указать пол партнёрш. У меня закрадываются смутные сомнения.
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410
danieldewitte Час назад
Бедолаги, копья ломают об немецких баб.

Поговорка сдуру можно и копьё сломать играет новыми красками.
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2k
Pinhead 2 часа назад
Неужели германские женщины настолько страшны, что приходится ломать себе писюнчики, чтобы не исполнять супружеский долг?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
343124



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