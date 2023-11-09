Бес в ребро: в Нижнем Новгороде поженились 100-летний жених и 75-летняя невеста

Они установили абсолютный рекорд.
Нижегородский ЗАГС впереди планеты всей. Там зарегистрировали брак между Отаром Михайловичем Дадишкилиани и Татьяной Яковлевной Уколовой. Жениху - 100 лет, его «молодухе» - 75. Судя по фото, невеста счастлива, будущий супруг сосредоточен.
Большую часть жизни они отдали театру: Отар Михайлович даже получил звание заслуженного артиста России и заслуженного деятеля искусств Белоруссии. Также поработал режиссёром-постановщиком в спектаклях «Русалка», «Спартак» и «Борис Годунов».
А его новоиспечённая супруга много лет трудилась художником в Нижегородском Доме актёра.
Работники ЗАГСа поздравили бывалых молодожёнов и записали на свой счёт новый рекорд: таких возрастных браков в Нижегородской области ещё не было.
Источник:
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- Хочу купить костюм на свадьбу.
= Кому дедушка?
- Себе.
- Ух ты! А сколько Вам лет если не секрет?
- 117.
- И Вы хотите жениться?
- Не хочу. Отец заставляет...
Насрать ради насрать?
--Любезнейший, а вы в отличной форме для своих лет и у вас есть все шансы стать долгожителем! Сколько прожил ваш батюшка?
--Что это он "прожил", он и сейчас жив! Ему 102 года и он прекрасно себя чувствует!
--Так это же великолепно! А дедушка ваш сколько прожил?
--Прожил? Ему 120 недавно стукнуло и он жениться собирается!
--С ума сойти! Вы ещё скажите, что по любви...
--Ну что вы, доктор, какая любовь в таком возрасте? Он чисто по залёту.
-- Он не захотел, его родители заставляют.
:D