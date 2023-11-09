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Бес в ребро: в Нижнем Новгороде поженились 100-летний жених и 75-летняя невеста

Бес в ребро: в Нижнем Новгороде поженились 100-летний жених и 75-летняя невеста

Автор:
09 ноября 2023 14:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Нижний Новгород   брак   жених   загс   невеста   рекорд   свадьба   
1296
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Они установили абсолютный рекорд.

Нижегородский ЗАГС впереди планеты всей. Там зарегистрировали брак между Отаром Михайловичем Дадишкилиани и Татьяной Яковлевной Уколовой. Жениху - 100 лет, его «молодухе» - 75. Судя по фото, невеста счастлива, будущий супруг сосредоточен.

Большую часть жизни они отдали театру: Отар Михайлович даже получил звание заслуженного артиста России и заслуженного деятеля искусств Белоруссии. Также поработал режиссёром-постановщиком в спектаклях «Русалка», «Спартак» и «Борис Годунов».

А его новоиспечённая супруга много лет трудилась художником в Нижегородском Доме актёра.

Работники ЗАГСа поздравили бывалых молодожёнов и записали на свой счёт новый рекорд: таких возрастных браков в Нижегородской области ещё не было.

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Метки: Нижний Новгород   брак   жених   загс   невеста   рекорд   свадьба   
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13  комментариев
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1k
Иван Иванов Час назад
Долгих лет жизни и счастья!!!
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22k
BiZ 12 минут назад
причем тут бес? все правильно делают. брак сегодня это только вопрос завещания. зато железный.
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258
Катюшка BiZ 52 секунды назад
не только завещания, но и тупо узнать состояние здоровья супруга, например, какие-то юридические вопросы...
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17k
Алекс 13 минут назад
Дедуля в магазине для молодоженов.
- Хочу купить костюм на свадьбу.
= Кому дедушка?
- Себе.
- Ух ты! А сколько Вам лет если не секрет?
- 117.
- И Вы хотите жениться?
- Не хочу. Отец заставляет...
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17k
Алекс 17 минут назад
Совет да любовь!!! Здоровья и долгих лет жизни!!!
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27k
Сталкер Полчаса назад
ТС, к чему тут вот это: "Нижегородский ЗАГС впереди планеты всей."?
Насрать ради насрать?
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20k
Дмитрий Полчаса назад
Врач осматривает бодрого восьмидесятилетнего дедушку:
--Любезнейший, а вы в отличной форме для своих лет и у вас есть все шансы стать долгожителем! Сколько прожил ваш батюшка?
--Что это он "прожил", он и сейчас жив! Ему 102 года и он прекрасно себя чувствует!
--Так это же великолепно! А дедушка ваш сколько прожил?
--Прожил? Ему 120 недавно стукнуло и он жениться собирается!
--С ума сойти! Вы ещё скажите, что по любви...
--Ну что вы, доктор, какая любовь в таком возрасте? Он чисто по залёту.
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8
Алексей Ш Дмитрий 7 минут назад
--С ума сойти! И в таком возрасте он ещё жениться захотел!
-- Он не захотел, его родители заставляют.
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2k
lyubov Полчаса назад
А почему не показали счастливых уже бывших наследников 100-летнего жениха?
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8k
Колорад 37 минут назад
Ну, и нравы! Она ему в дочери годится!
:D
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2k
evzhur 44 минуты назад
Ипотеку дают до 75 лет.
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