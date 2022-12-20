Три подноса выкупа, золотишко и невеста в короне: как в Ярославле играли цыганскую свадьбу

Цыгане любят и умеют веселиться, а на свадьбу начинают копить чуть ли не с рождения ребенка. Торжество должно быть таким, чтобы перед гостями было не стыдно! Впрочем, такую свадьбу, как недавно сыграли в Ярославле, повторить под силу будет лишь очень богатым семьям.

Трехдневное торжество играли ее в банкетном зале ресторана «Корона».Невесту Вильку осыпали золотом, а гостей потчевали изысканными блюдами.