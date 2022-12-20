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Три подноса выкупа, золотишко и невеста в короне: как в Ярославле играли цыганскую свадьбу

Три подноса выкупа, золотишко и невеста в короне: как в Ярославле играли цыганскую свадьбу

Автор:
20 декабря 2022 12:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Цыганская свадьба   видео   выкуп невесты   жених   золото   невеста   свадьба   ярославль   
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Недавно в Ярославле состоялась свадьба, да какая! На протяжении трёх дней торжество отмечали в ресторане. Алкоголь лился рекой, а от количества золота у присутствующих болели глаза (и чесались руки).

Цыгане любят и умеют веселиться, а на свадьбу начинают копить чуть ли не с рождения ребенка. Торжество должно быть таким, чтобы перед гостями было не стыдно! Впрочем, такую свадьбу, как недавно сыграли в Ярославле, повторить под силу будет лишь очень богатым семьям.


Трехдневное торжество играли ее в банкетном зале ресторана «Корона».Невесту Вильку осыпали золотом, а гостей потчевали изысканными блюдами.


Фото с мероприятия, конечно, поделились в соцсетях, а уж оттуда снимки разошлись по многочисленным пабликам и СМИ. Шутка ли - посмотреть на свадьбу тех, кто обычно трётся по вокзалам и скупает металл за три копейки.


Один выкуп за невесту чего стоит! Говорят, что за Вильку заплатили около 10 миллионов рублей, но это не точно.



На каждый день свадьбы у невесты было заготовлено новое платье. Все наряды были пышными и очень объемными.


Невесте пришлось без устали танцевать, а присутствовавшие на свадьбе осыпали Вильку купюрами (и не только российскими).

Угощение для гостей было не менее щедрым, а кого-то даже кормили с ложечки. На заднем плане можно разглядеть огромный многоярусный торт.

Хорошо живут цыгане в Ярославле! Зажиточно. Видимо, трудолюбивые и экономные, раз такую свадьбу детишкам смогли отгрохать (сарказм).

Источник:

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Метки: Цыганская свадьба   видео   выкуп невесты   жених   золото   невеста   свадьба   ярославль   
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40  комментариев
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6k
Том Сойер Час назад

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RaiJu 2 минуты назад
Ворье и наркобарыги
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SR 2 минуты назад
Повторюсь...

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тов.Suhov 3 минуты назад
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Феликс Дзержинский 3 минуты назад
на 228 и 159 статье раскрутились.
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Сергей 6 минут назад
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тов.Suhov 7 минут назад
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3
Василий Алибабаевич 8 минут назад
ваще пох кто как может так и гуляет в светском государстве живем все таки.
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13k
sonic24a 15 минут назад
Одна цыганка, вторая нет. У одной всё хорошо, у другой ещё лучше. Кто она?
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576
Алексей 22 минуты назад
Какой-то цыганщиной веет...
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12k
? ? ? Полчаса назад
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9k
Maddy8 Полчаса назад
Они нигде не работают, но имеют такие бабки. Прокуратура и налоговая ничего проверить не хочет?
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0
Павел Морозов Полчаса назад
Ну, да, ну, да... Только на оператора денег не хватило!
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298
Андрей Рылов Павел Морозов 23 минуты назад
Оператор там даже в кадр попал на одном из снимков.
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10k
wilddewill 36 минут назад
Почему то мне кажется, что эти цигане не самые последние люди в Ярославле. Или купюры были с надписью "банк приколов", а золотишко просто папье-маше жёлтого цвета?
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590
partners74 42 минуты назад
в окопы. всех. вместе с вилькой. ну, вы поняли
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41k
Aleksandr 43 минуты назад
Не завидуйте!
Всем табором они 24/7 год разгружали вагоны, чтобы заработать на эту скромную свадьбу...
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1k
Vladislav Grigorenko 43 минуты назад
Цыгане - они цыгане и есть. Хоть чужих, хоть своих - всё равно на@бут: им десять лимонов за вильку заплатили, а они всё равно с ложечки накормили.
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6k
Dictator 45 минут назад
Ну, поосыпали ее деньгами, поосыпали. А после свадьбы - на рынок, на вокзал: "подай на хлебушек детям", в лучшем случае "дай погадаю".
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4k
alex 45 минут назад
ой всё
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13k
Alex 48 минут назад
Так, стопэ, ромалэ! Кильку купили за 10 лямов, а налог с продажи уплачен? Налоговые органы, алё, почему не возбуждаетесь?
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8k
GROMOZEKA 50 минут назад
«Говорят, что за Вильку заплатили около 10 миллионов рублей, но это не точно»

Ссылка youtu.be
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