Три подноса выкупа, золотишко и невеста в короне: как в Ярославле играли цыганскую свадьбу

Недавно в Ярославле состоялась свадьба, да какая! На протяжении трёх дней торжество отмечали в ресторане. Алкоголь лился рекой, а от количества золота у присутствующих болели глаза
(и чесались руки).
Цыгане любят и умеют веселиться, а на свадьбу начинают копить чуть ли не с рождения ребенка. Торжество должно быть таким, чтобы перед гостями было не стыдно! Впрочем, такую свадьбу, как недавно сыграли в Ярославле, повторить под силу будет лишь очень богатым семьям.
Трехдневное торжество играли ее в банкетном зале ресторана «Корона».Невесту Вильку осыпали золотом, а гостей потчевали изысканными блюдами.
Фото с мероприятия, конечно, поделились в соцсетях, а уж оттуда снимки разошлись по многочисленным пабликам и СМИ. Шутка ли - посмотреть на свадьбу тех, кто обычно трётся по вокзалам и скупает металл за три копейки.
Один выкуп за невесту чего стоит! Говорят, что за Вильку заплатили около 10 миллионов рублей, но это не точно.
На каждый день свадьбы у невесты было заготовлено новое платье. Все наряды были пышными и очень объемными.
Невесте пришлось без устали танцевать, а присутствовавшие на свадьбе осыпали Вильку купюрами (и не только российскими).
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Угощение для гостей было не менее щедрым, а кого-то даже кормили с ложечки. На заднем плане можно разглядеть огромный многоярусный торт.
Хорошо живут цыгане в Ярославле! Зажиточно. Видимо, трудолюбивые и экономные, раз такую свадьбу детишкам смогли отгрохать (сарказм).
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Всем табором они 24/7 год разгружали вагоны, чтобы заработать на эту скромную свадьбу...