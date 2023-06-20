Когда уже по свадьбе видно, что пара долго не протянет

О бракованных брачных союзах и неудачных свадьбах. Рассказывают в основном операторы и фотографы, работавшие на подобных свадьбах.
- Тема каждого тоста за невесту была примерно такой: "Я так рад, что ты наконец-то нашла того, кто будет мириться с твоими заскоками". Кажется, пара не продержалась и полгода.
- На третьей свадьбе шафер моего дяди начал свою речь со слов: "Я же говорил, что купить мой костюм будет дешевле, чем взять напрокат".
В третий раз мой дядя развёлся через шесть месяцев. Что, честно говоря, было дольше, чем мы ожидали.
- Брат жениха начал свою речь так: “Что ж, приветствую всех. Рад видеть новые и старые лица”. Это тоже была третья свадьба его брата.
- Я работал организатором свадеб в сети отелей. Однажды на свадьбе жених узнал, что у его невесты роман с лучшим другом её брата. Мать невесты узнала об этом гораздо раньше, но всё равно настояла на свадьбе, которая обошлась ей в целое состояние. Жених особо не пил, а в разгар банкета встал и сказал, что всё знает, и что он аннулирует брак. А в свадебное путешествие он отправился с друзьями (его тоже оплатили родители невесты, и он отгулял его в качестве морального ущерба).
- Свадьба была за городом. Примерно в середине приема я услышала, как жених начал безудержно смеяться. Я увидела, как два его друга тащат бьющуюся и кричащую невесту к озеру. Они бросили её в красивом платье, в фате в ледяную холодную воду. Сказать, что вышедшая из озера невеста была похожа на утонувшую крысу, было бы оскорблением для крыс. Причёска, макияж, платье - всё было испорчено. А жених продолжал смеяться. Было стыдно за него и очень жалко невесту. Понятное дело, что брак продержался всего несколько месяцев.
- Я работаю видеографом. Жених позвонил мне через пару дней после свадьбы и попросил убрать кадры, на которых он рассматривает женщин на свадьбе.
- Друг купил своей девушке кольцо на Рождество. Это явно было обручальное кольцо. Но девушка говорила, что это просто рождественский подарок. Друг подтвердил, но мы знали, что он врёт.
Год спустя они обручились. Она захотела свадьбу на тропическом острове. Мой друг хотел, чтобы я был свидетелем, но она настояла, чтобы свидетелем со стороны жениха был муж её подруги. Друг извинился передо мной, и я в итоге на свадьбу не пошёл.
Мальчишник состоялся после их медового месяца. Мы все пили и хорошо проводили время. Там он мне рассказал, что первое рождественское кольцо действительно было обручальным, но невеста сказала, что она достойна большего. Он купил ей кольцо в два раза дороже и с камнем в два раза больше. Тогда невеста приняла предложение.
С тех пор прошло уже три года. Они развелись год назад. Его бывшая жена беременна от мужчины, который ей в отцы годится.
- Я вёл свадьбу и перед торжественной регистрацией пошутил: "Ещё есть время убежать!” Жених посмотрел на меня полными печали глазами и абсолютно серьёзно ответил: “Уже слишком поздно”.
Через неделю жена изменила ему с соседом.
- Работаю оператором на свадьбе. Как-то прикрепил микрофон к жениху для записи звука и продолжил подготовку к церемонии, а когда собирался настроить звук, жених вышел в другую комнату с дамой. Надев наушники, я услышал, как он говорит ей про “свадьбу по расчёту" и объясняет, что в их отношениях ничего не изменится.
- Мама невесты без остановки рассказывала о женихе нескольким нашим фотографам. Говорила, что её дочь слишком красива для парня, которому они обещали её руку, и что она предпочтет, чтобы он умер раньше, чем увидит его с дочерью после свадьбы (это была индийская свадьба).
Когда мы собирались фотографировать портреты молодожёнов, жених подошёл к нам и сказал, что очень устал, поэтому будет лучше, если мы воспользуемся фотографиями с предыдущих свадеб, на которых мы работали, и подставим к ним его лицо. Через три месяца пара развелась.
Источник:
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Гулял лет пять.
Женился второй раз.
Снова развелся.
В итоге женился третий раз, но на первой бывшей жене со словами: ты лучшая, я проверил!
Пока "снова" живут уже 15 лет!)))
Всё это посередине дороги от ЗАГС в ресторан. Кортеж остановился. Все вышли на обочину дороги. Опозоренный жених дал в глаз свидетелю. Началась драка. Жениху разбили нос. Платье кое-как отчистили, макияж восстановили.
Приехали в ресторан. Там гостей человек 70. Уже почти все ужратые в слюни, так как мы опоздали часа на два из-за вот этого. И тут я понял, что надо валить, так как надвигается что-то очень плохое. Отснял быстро гостей и ходу, а видеографы остались. Короче, через полтора часа на улице началось жёсткое месилово. Приехала куча полиции. Что там было дальше не знаю и сколько они прожили тоже. Но это был яростный ад.
Имущество до брака при разводе разделу не подлежит.
- А я никогда и не верил в их отношения.
(с) КВН, вроде "Кефир Нягань"
Проще ко всему в жизни относиться надо.