Когда уже по свадьбе видно, что пара долго не протянет

- Друг купил своей девушке кольцо на Рождество. Это явно было обручальное кольцо. Но девушка говорила, что это просто рождественский подарок. Друг подтвердил, но мы знали, что он врёт.

Год спустя они обручились. Она захотела свадьбу на тропическом острове. Мой друг хотел, чтобы я был свидетелем, но она настояла, чтобы свидетелем со стороны жениха был муж её подруги. Друг извинился передо мной, и я в итоге на свадьбу не пошёл.

Мальчишник состоялся после их медового месяца. Мы все пили и хорошо проводили время. Там он мне рассказал, что первое рождественское кольцо действительно было обручальным, но невеста сказала, что она достойна большего. Он купил ей кольцо в два раза дороже и с камнем в два раза больше. Тогда невеста приняла предложение.

С тех пор прошло уже три года. Они развелись год назад. Его бывшая жена беременна от мужчины, который ей в отцы годится.