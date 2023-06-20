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Когда уже по свадьбе видно, что пара долго не протянет

Когда уже по свадьбе видно, что пара долго не протянет

Автор:
20 июня 2023 17:31
Сообщество : Истории из жизни
Метки: брак   жених   измена   истории   невеста   развод   свадьба   семья   ссоры   фотограф   
3538
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О бракованных брачных союзах и неудачных свадьбах. Рассказывают в основном операторы и фотографы, работавшие на подобных свадьбах.


Пост составлен на основе комментариев пользователей сайта Reddit.


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- Тема каждого тоста за невесту была примерно такой: "Я так рад, что ты наконец-то нашла того, кто будет мириться с твоими заскоками". Кажется, пара не продержалась и полгода.

- На третьей свадьбе шафер моего дяди начал свою речь со слов: "Я же говорил, что купить мой костюм будет дешевле, чем взять напрокат".

В третий раз мой дядя развёлся через шесть месяцев. Что, честно говоря, было дольше, чем мы ожидали.


- Брат жениха начал свою речь так: “Что ж, приветствую всех. Рад видеть новые и старые лица”. Это тоже была третья свадьба его брата.

- Я работал организатором свадеб в сети отелей. Однажды на свадьбе жених узнал, что у его невесты роман с лучшим другом её брата. Мать невесты узнала об этом гораздо раньше, но всё равно настояла на свадьбе, которая обошлась ей в целое состояние. Жених особо не пил, а в разгар банкета встал и сказал, что всё знает, и что он аннулирует брак. А в свадебное путешествие он отправился с друзьями (его тоже оплатили родители невесты, и он отгулял его в качестве морального ущерба).

- Свадьба была за городом. Примерно в середине приема я услышала, как жених начал безудержно смеяться. Я увидела, как два его друга тащат бьющуюся и кричащую невесту к озеру. Они бросили её в красивом платье, в фате в ледяную холодную воду. Сказать, что вышедшая из озера невеста была похожа на утонувшую крысу, было бы оскорблением для крыс. Причёска, макияж, платье - всё было испорчено. А жених продолжал смеяться. Было стыдно за него и очень жалко невесту. Понятное дело, что брак продержался всего несколько месяцев.

- Я работаю видеографом. Жених позвонил мне через пару дней после свадьбы и попросил убрать кадры, на которых он рассматривает женщин на свадьбе.

- Друг купил своей девушке кольцо на Рождество. Это явно было обручальное кольцо. Но девушка говорила, что это просто рождественский подарок. Друг подтвердил, но мы знали, что он врёт.

Год спустя они обручились. Она захотела свадьбу на тропическом острове. Мой друг хотел, чтобы я был свидетелем, но она настояла, чтобы свидетелем со стороны жениха был муж её подруги. Друг извинился передо мной, и я в итоге на свадьбу не пошёл.

Мальчишник состоялся после их медового месяца. Мы все пили и хорошо проводили время. Там он мне рассказал, что первое рождественское кольцо действительно было обручальным, но невеста сказала, что она достойна большего. Он купил ей кольцо в два раза дороже и с камнем в два раза больше. Тогда невеста приняла предложение.

С тех пор прошло уже три года. Они развелись год назад. Его бывшая жена беременна от мужчины, который ей в отцы годится.

- Я вёл свадьбу и перед торжественной регистрацией пошутил: "Ещё есть время убежать!” Жених посмотрел на меня полными печали глазами и абсолютно серьёзно ответил: “Уже слишком поздно”.

Через неделю жена изменила ему с соседом.

- Работаю оператором на свадьбе. Как-то прикрепил микрофон к жениху для записи звука и продолжил подготовку к церемонии, а когда собирался настроить звук, жених вышел в другую комнату с дамой. Надев наушники, я услышал, как он говорит ей про “свадьбу по расчёту" и объясняет, что в их отношениях ничего не изменится.

- Мама невесты без остановки рассказывала о женихе нескольким нашим фотографам. Говорила, что её дочь слишком красива для парня, которому они обещали её руку, и что она предпочтет, чтобы он умер раньше, чем увидит его с дочерью после свадьбы (это была индийская свадьба).

Когда мы собирались фотографировать портреты молодожёнов, жених подошёл к нам и сказал, что очень устал, поэтому будет лучше, если мы воспользуемся фотографиями с предыдущих свадеб, на которых мы работали, и подставим к ним его лицо. Через три месяца пара развелась.

Источник:

Еще крутые истории!
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Метки: брак   жених   измена   истории   невеста   развод   свадьба   семья   ссоры   фотограф   
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19  комментариев
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15k
a_komolow Час назад
А ещё они берут кредиты на свадьбу!
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3k
vagon1 4 минуты назад
У меня одноклассник женился, две дочери, развелся.
Гулял лет пять.
Женился второй раз.
Снова развелся.
В итоге женился третий раз, но на первой бывшей жене со словами: ты лучшая, я проверил!
Пока "снова" живут уже 15 лет!)))
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4k
avix 5 минут назад
Некоторое время работал свадебным фотографом. И вот скажу я вам, кто этим зарабатывал, тот в цирке не смеётся. Была одна свадьба, которая просто запечатлелась в голове. Молодая пара, оба симпатичные. Гости начали нажираться еще в ЗАГС, пара загрузилась в лимузин, а свидетель был уже довольно датый и на радостях пил винище из горла. Места в лимузине друг напротив друга, в результате его укачало и он натурально заблевал белоснежное платье невесты от ног до головы. Она разрыдалась, в результате её вид стал как из фильмов про зомби.

Всё это посередине дороги от ЗАГС в ресторан. Кортеж остановился. Все вышли на обочину дороги. Опозоренный жених дал в глаз свидетелю. Началась драка. Жениху разбили нос. Платье кое-как отчистили, макияж восстановили.

Приехали в ресторан. Там гостей человек 70. Уже почти все ужратые в слюни, так как мы опоздали часа на два из-за вот этого. И тут я понял, что надо валить, так как надвигается что-то очень плохое. Отснял быстро гостей и ходу, а видеографы остались. Короче, через полтора часа на улице началось жёсткое месилово. Приехала куча полиции. Что там было дальше не знаю и сколько они прожили тоже. Но это был яростный ад.
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1k
rudenkov 12 минут назад
Эмили Блант.
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9k
Гомерчик 17 минут назад
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3k
Autumn2015 Полчаса назад
Недавно узнала, что мой сосед со своей свадьбы уехал с любовницей, чтоб потрахаться, ибо сильно захотелось... Потом вернулся, а все уже просекли( деревня).
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1k
Max Полчаса назад
Не зря у нас укоренилась поговорка "про сдачу п.... в эксплуатацию" и "подписание приемочного акта".
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36k
russger Полчаса назад
- У нас в подъезде крысы развелись.
- А я никогда и не верил в их отношения.

(с) КВН, вроде "Кефир Нягань"
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49k
Сергей 37 минут назад
Долгое время занимался съемкой свадеб, действительно куча историй за это время была. Самая короткая из них - одной девушке в течении двух лет снял три свадьбы. Женихи были разными. Была еще одна невеста за полтора года тоже три свадьбы ей снял - но тут интересней. С первым пожила немного и он от нее ушел. Она назло ему вышла за другого, а потом опять начала с первым встречаться и развелась со вторым и вышла опять за первого))) В этом случае второго жалко было, да и родители его большой кредит на свадьбу взяли(((...Так что в жизни бывает все. Согласен с автором в большинстве случаев со стороны видно что жить не будут.. Но бывает и так что вроде смотришь и думаешь - ну уж эти то точно продержаться, любовь там и все такое...а потом бах - встречаешь , говорят, а мы уже разбежались. Почему то таких пар очень много среди тех кто очень долго жил в гражданском браке, а потом надумали расписаться...расписались...и все сразу наперекосяк пошло((( Научного обьяснения этому у меня нет)))
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1k
StoneWolf 49 минут назад
Я могу скорее историей развода поделиться))))))))) Но второй брак у меня сложился лучше
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7k
Дмитрий Час назад
Было как то. Позвали гостем на свадьбу. А знал, что парень был, скажем там, рас3,14....й и невеста тоже была не не отличалась целомудрием. Сказал, что не пойду, что долго не проживут в месте. Месяцев через 6-7 узнаю, что разбежались. И какой смысл был в свадьбе?
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2k
Vadim Balabanov Час назад
У многих фишкян есть более красочные и интересные истории со свадеб...
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