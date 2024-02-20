Обручальные кольца являются олицетворением любви и романтики, а также символом семейного единства и прочных отношений между двумя людьми. Традиции и правила ношения в разных странах и религиях различаются, но их основное значение всегда остается одинаковым – это бесконечность любви, связавшей воедино две одиноких души.
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Считается, что сама идея принадлежит древним египтянам, поклонявшимся Луне и Солнцу. Они искали покровительство, нося на руке, их магические символы. В католической Европе традиция обручальных колец появилась примерно в VI веке. Причем обязанность ношения предписывалась исключительно женщинам. Почему? Сегодня никто уже не помнит.
Правила ношения обручальных колец
Каких-либо академических «правил» ношения обручальных колец не существует. За прошедшие столетия они в буквальном смысле побывали на всех без исключения пальцах обеих рук, а в некоторых африканских племенах – в носах и ушах. Сегодня принято придерживаться традиций, характерных для данной местности, социума или вероисповедания. Хотя, этот принцип не является обязательным.
Православные
Люди православные используют для ношения обручальных колец безымянные пальцы правых рук. Согласно канонам веры, именно правой рукой мы творим все «богоугодные» дела. В частности, осеняем себя и других крестным знамением, обмениваемся рукопожатиями.
Немногие знают, что «левый» на латыни пишется, как «sinister». Это слово дословно переводится с английского, как «зловещий, дурной», то есть, негативный. Соответственно, «правый» - это «dexterity». «Ловкий, умелый», а значит – позитивный.
Католики
Раскол христианства на католицизм и православие, как известно, произошел в 1054-м году. Отсюда и всевозможные различия, введенные в разные века Константинополем и Ватиканом. Если люд православный носит обручальные кольца на правых руках, то истинные католики – на левых. Причем пальцы в обоих случаях одинаковые – безымянные.
Свою точку зрения они обосновывают наличием в этом месте артерии, непосредственно идущей от сердца. Частицы благородного металла, проникающие в кровь, якобы, продляют наши жизни и сохраняют любовь.
Мусульмане
В исламе обручальные кольца не входят в состав свадебных ритуалов. В некоторых странах пары носят кольца на указательных пальцах правой руки в знак семейного статуса. Однако, это не является обязательным правилом. Тем более, что ношение золотых украшений для мужчин считается моветоном. Как правило, они позволяют себе только серебряные изделия.
Евреи
Ортодоксальные (истинно верующие) евреи носят обручальные кольца на среднем пальце правой руки. Именно так поступил Иосиф, беря в жены Марию, впоследствии ставшей матерью Иисуса.
Остальные представители «избранных богом» поступают по мере своего понимания традиционного и комфортного. Никакой закономерности в этом смысле не существует, поскольку каждый старается придерживаться обычаев той страны, из которой он сам либо предки прибыли на землю обетованную.
Как выбрать обручальное кольцо
При выборе кольца важно учесть личные предпочтения и стиль владельца. Обручальное кольцо должно быть уникальным и отражать индивидуальность каждого из супругов. В настоящее время популярными материалами для обручальных колец являются золото, платина и серебро. Часто колечко украшено вставками из драгоценных камней или имеет специальное рельефное оформление, символизирующее важные для пары моменты и события.
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Не многие знают, что латынь и английский - два разных языка...
Латынь:
Sinistrum - левый
Dextrum - правый
Если про руки, то:
Sinistra - левая
Dextra - правая
Ну и для повышения квалификации...
Русский:
Левая рука - шуйца
Правая рука - десница
Слева - ошую
Справа - одесную