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Считается, что сама идея принадлежит древним египтянам, поклонявшимся Луне и Солнцу. Они искали покровительство, нося на руке, их магические символы. В католической Европе традиция обручальных колец появилась примерно в VI веке. Причем обязанность ношения предписывалась исключительно женщинам. Почему? Сегодня никто уже не помнит.

Правила ношения обручальных колец

Каких-либо академических «правил» ношения обручальных колец не существует. За прошедшие столетия они в буквальном смысле побывали на всех без исключения пальцах обеих рук, а в некоторых африканских племенах – в носах и ушах. Сегодня принято придерживаться традиций, характерных для данной местности, социума или вероисповедания. Хотя, этот принцип не является обязательным.

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