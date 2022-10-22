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Свадебные фото, на которых были пойманы забавные моменты

Свадебные фото, на которых были пойманы забавные моменты

Автор:
22 октября 2022 09:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   жених   забавно   кадр   невеста   свадьба   фото   
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Свадьба — тот самый день, который ждут многие молодожёны. А в их представлениях давно уже сложилась та самая картинка из пинтереста, где красивое платье, принц на белом коне, счастливые гости, огромный свадебный торт. И всё бы хорошо, но реальность не терпит такой идеальности.

И здесь на помощь приходят фотографы со своей ловкостью и третьим глазом, который видит всё. Ведь они готовы запечатлеть каждый момент этого торжества, если он даже будет не совсем удачным. Но зато очень смешным!


Доооорогу, расселись тут

×
×

Я не грустная, у меня просто лицо такое

Иди сюда…

Все гости в поисках одного сокровища — обручального кольца

Полёт нормальный

Плавной походкой я убегаю из вашего кадра

Эта девушка явно что-то задумала…

Забыла, чему я там клясться должна?

Свадьба свадьбой, а дела по расписанию

А как это так? А что случилось?

Запастись ещё одним свадебным тортом может быть хорошей идеей.


Так выглядит лафа

Серьёзный настрой этой женщины пугает

А всё так красиво начиналось…

Детские шалости

Стрелка пошла…

Никто почему-то не удивлялся моему виду целых 10 минут на свадьбе у сестры. Позовите меня на ваше свадебное торжество, и я вас развеселю как надо.


Невзаимная любовь

Мне казалось, что это будет отличная идея сделать фото с каким-то милым щеночком.


Усталь

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   жених   забавно   кадр   невеста   свадьба   фото   
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