Свадебные фото, на которых были пойманы забавные моменты

Свадьба — тот самый день, который ждут многие молодожёны. А в их представлениях давно уже сложилась та самая картинка из пинтереста, где красивое платье, принц на белом коне, счастливые гости, огромный свадебный торт. И всё бы хорошо, но реальность не терпит такой идеальности.
И здесь на помощь приходят фотографы со своей ловкостью и третьим глазом, который видит всё. Ведь они готовы запечатлеть каждый момент этого торжества, если он даже будет не совсем удачным. Но зато очень смешным!
Доооорогу, расселись тут
Я не грустная, у меня просто лицо такое
Иди сюда…
Все гости в поисках одного сокровища — обручального кольца
Полёт нормальный
Плавной походкой я убегаю из вашего кадра
Эта девушка явно что-то задумала…
Забыла, чему я там клясться должна?
Свадьба свадьбой, а дела по расписанию
А как это так? А что случилось?
Запастись ещё одним свадебным тортом может быть хорошей идеей.
Так выглядит лафа
Серьёзный настрой этой женщины пугает
А всё так красиво начиналось…
Детские шалости
Стрелка пошла…
Никто почему-то не удивлялся моему виду целых 10 минут на свадьбе у сестры. Позовите меня на ваше свадебное торжество, и я вас развеселю как надо.
Невзаимная любовь
Мне казалось, что это будет отличная идея сделать фото с каким-то милым щеночком.
Усталь
Источник:
АНТИФИШКИ
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