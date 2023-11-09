Статуя, на которую мочатся китайцы, но нельзя туристам

Кинул в темницу и тайно казнил, потому что громкое объявление приговора вызвал бы мятежи и волнения в войсках, ведь Юэ Фэя все любили. Слишком много силы и любви народа он набрал, вот подлый Цунь от него и избавился.

И страна лишилась народного героя. Потому когда памятник ставили, то сразу знали, что ставят памятник однозначному подлецу и предателю.

Вот вы знаете такие памятники у нас? Не когда отношение к личности в истории меняется, а когда его роль однозначна? Типа памятник Гитлеру? Тем более именем Цунь Гуя и сейчас могут иногда оскорбить человека, тем самым назвав его лживым предателем. А именем Юэ Фэя называют наоборот всяких героев, преданных и во всем прекрасных людей.