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Статуя, на которую мочатся китайцы, но нельзя туристам

Статуя, на которую мочатся китайцы, но нельзя туристам

Автор:
09 ноября 2023 11:23
Сообщество : Исторические факты
Метки: Китай   интересно   история   помочился   предатель   статуя   фото   
2140
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В Китае есть такая статуя (даже группа памятников), которую принято изо всех сил унижать, бранить, плевать и мочиться. Как вы можете догадаться – это статуя национального предателя.

Китайцы свою историю любят, а еще злопамятные, так что они прекрасно помнят, что делал Цунь Гуй (или Хуэй) в 12 веке. А именно – предал великого национального героя Китя Юэ Фэя, который очищал земли Китая от кочевников. И вообще, очень много сделал ради единения и создания целостного государства.

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Историческая справка, какой Фэй хороший, а Цунь – фу-фу-фу

Героя страны погубили из-за политических интриг. Военачальник Юэ Фэй не сразу, а с шестого приказа императора отвел войска и прекратил преследование кочевников, этот самый Цунь Хуэй (на самом деле один из сыновей императора, взявший себе другое тайное имя) осудил его за это.

Кинул в темницу и тайно казнил, потому что громкое объявление приговора вызвал бы мятежи и волнения в войсках, ведь Юэ Фэя все любили. Слишком много силы и любви народа он набрал, вот подлый Цунь от него и избавился.

И страна лишилась народного героя. Потому когда памятник ставили, то сразу знали, что ставят памятник однозначному подлецу и предателю.

Вот вы знаете такие памятники у нас? Не когда отношение к личности в истории меняется, а когда его роль однозначна? Типа памятник Гитлеру? Тем более именем Цунь Гуя и сейчас могут иногда оскорбить человека, тем самым назвав его лживым предателем. А именем Юэ Фэя называют наоборот всяких героев, преданных и во всем прекрасных людей.

А китайцы поставили памятник ненависти. Это сидящий в позе покаяния на коленях Цунь Хуэй и его родственники. Они якобы просят прощения у всего китайского народа.

Раньше на статуи принято было мочиться прямо на лицо, когда приходишь их посмотреть. Чтобы не дай бог не показать, что ты почтить память пришел.

Потом китайское правительство подумало, что это совсем уж варварство. И запретило мочиться, можно только плевать и оскорблять. «Туристам – ничего нельзя. Это наш национальный предатель, сами себе своего поставьте», - как бы заявляются власти.

Но до сих пор нет-нет, да кто-то и помочится на старую статую.

В честь Цунь Хуэйя с его женой даже назвали одно блюдо – такой вытянутый пончик, который жарят в кипящем масле. Потому что ИМ ВДВОЕМ ВО ВЕКИ ВЕКОВ ВАРИТЬСЯ В КИПЯЩЕМ МАСЛЕ.

А так-то китайцы не злопамятные. Они просто злые, и у них память хорошая.

Источник:

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Метки: Китай   интересно   история   помочился   предатель   статуя   фото   
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18  комментариев
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10k
Billi_Bons Час назад
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Slawa49 9 минут назад
а это то самый "плачущий ветеран" лев гицевич который фрик и в армии не служил вовсе!
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25k
Slawa49 17 минут назад
памятник в Москве! очень символичен! когда в Москве взрывали дома, в это время кадыров папа вместе с сыном был на стороне боевиков и обьявил джихад против России и призывал убивать как можно больше русских!!!
Ссылка www.youtube.com
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Артём 19 минут назад
Хм, то что всё наверняка было не столь однозначно, для китайцев слишком сложно?
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20k
Дмитрий К. 19 минут назад
Добавлю к комментариям ниже.
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45k
Игорь Полчаса назад
Такие пончики в 70-е были почему-то популярны в Туркмении, где я их впервые поел. А может в городской пекарне работал китаец...
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xbrat Час назад
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18k
Роберт Шекли Час назад
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Борис Карабанов 2 часа назад
А где-то и за один век по несколько раз переобувают героев в предателей и обратно. То целуют, то мочатся, то опять целуют.
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5k
Lexx 2 часа назад
Ссать запретили, потому что в жаркую погоду, там саньём воняет на километр.
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578
ruslan d 2 часа назад
Занятно
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