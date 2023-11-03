Во времена правления последней китайской династии Цин (правившей с 1616 года — 12 февраля 1912 года) многие принцы или юные императоры, не кормились и не воспитывались своими матерями.
Эта задача была возложена на специально отобранных женщин, которых в Китае называли "императорскими кормилицами".
Возможно, многие подумают, что задача этих кормилиц была довольно простой, просто покормить своей гpyдью юного принца или императора до той поры, пока он не подрастёт.
Однако, вы будете удивлены, когда узнаете, до какого возраста кормилица была обязана "кормить" императора.
Но подробнее об этом мы сейчас расскажем в нашей новой статье:
Согласно здравому смыслу, каждая мать хочет кормить своих детей, и держать их рядом с собой, но тогда почему юных принцев должны были вcкapмливать другие женщины?
В династии Цин всегда существовала эта традиция.
Целью этой традиции было с самого раннего возраста сократить слишком сильную привязанность принца к своей матери, снизить её влияние на него с самого детства, чтобы после того, как принц взойдёт на престол и провозгласит себя императором, он мог принимать собственные решения, без оглядки на свою мать, её близких родственников и т.Д.
Поскольку нередки случаи, когда некоторые наложницы имели корыстные мотивы и использовали свою материнскую связь с ребёнком (наследником престола) для вмешательства во внутренние дела или даже попыток государственного переворота.
Кроме того, многие наложницы императора могли рожать детей впервые. Они не имели опыта кopмления детей и не знали, как заботиться о них. Не будет преувеличением сказать, что этим наложницам нередко сами нужны были слуги, которые заботились о них в будние дни. Как же тогда они могли бы заботиться о своих детях, если не могут позаботиться о себе?
Для того чтобы стать "императорской кормилицей", женщина должна была происходить из уважаемой семьи чиновников. Ведь в её обязанности входило вcкaрмливание принца с юных лет, поэтому отбор на эту работу был довольно строгий. Женщина должна была быть здоровой, а также обладать опытом рождения детей и обладать достаточным количеством выработки молока.
Обычно женщина получала эту работу, которая рoжала совсем недавно или если теряла своего ребёнка после родов.
Первой и самой основной работой кормилиц в королевской семье династии Цин было вскapмливание и воспитание принцев, за которых они несли ответственность.
Они изо всех сил старались заботиться о принцах и должны были нянчиться с ними, когда они были маленькими.
До скольких лет обычно принца нужно было кормить?
На самом деле, это довольно сложный вопрос. Если мать или отец юного принца могли сами назначать сроки подобного кормления, то с юным императором (который занял титул в раннем детстве, когда его отец или братья умерли), было всё сложнее, ему никто не мог запретить делать то, что он хочет.
Например, последнего императора династии Цин, Айсиньгьоро Пу И, императорская кормилица Ван Цзяо, которая также воспитывала его с детства, продолжала кормить гpyдью вплоть до 10-летнего возраста. И обычно это было личное пожелание императора.
И хотя кормилица Ван Цзяо продолжала выполнять обязанности, но делать это на протяжении 10 лет было не так-то и просто. Ван Цзяо должна съедать несколько свиных ножек каждый день, чтобы поддерживать выработку молока.
Важно то, что в эти свиные ножки нельзя было добавлять ни соль, ни какие-либо приправы. На вкус они были ужасными и жирными, и обычным людям питаться подобным было довольно сложно.
Но конечно бывали и случаи, когда сами кормилицы используя своё положение добивались благосклонности императора, когда он взрослел.
Например, Чжу Юцзяо стал императором в 15-летнем возрасте, и на протяжении всего детства его кормилица Хакка изо всех сил старалась заботиться о нём и сопровождать его, что очень тронуло Чжу Юцзяо. Она была так амбициозна и хитра, что даже coблaзнила юношу в очень раннем возрасте и привязала его к себе.
Взойдя на престол, Чжу Юцзяо первым же указом сделал кормилицу Хакку своей нaлoжницей, несмотря на возражения министров. Он в ней души не чаял и разрешал управлять многими делами во дворце. Однако избранная Хакка была слишком стара, чтобы родить своих детей, поэтому она вступила в сговор с евнухом Вэй Чжунсянем, чтобы убить наследников императора от других наложниц, но всё это в конечном итоге привело лишь к безвременной смерти Чжу Юцзяо и отсутствию у него наследников.
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