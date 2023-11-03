Почему в Китае у принца была специальная "гpyдная кормилица", которая кормила его до неприлично взрослого возраста?

Согласно здравому смыслу, каждая мать хочет кормить своих детей, и держать их рядом с собой, но тогда почему юных принцев должны были вcкapмливать другие женщины?

В династии Цин всегда существовала эта традиция.

Целью этой традиции было с самого раннего возраста сократить слишком сильную привязанность принца к своей матери, снизить её влияние на него с самого детства, чтобы после того, как принц взойдёт на престол и провозгласит себя императором, он мог принимать собственные решения, без оглядки на свою мать, её близких родственников и т.Д.

Поскольку нередки случаи, когда некоторые наложницы имели корыстные мотивы и использовали свою материнскую связь с ребёнком (наследником престола) для вмешательства во внутренние дела или даже попыток государственного переворота.

Кроме того, многие наложницы императора могли рожать детей впервые. Они не имели опыта кopмления детей и не знали, как заботиться о них. Не будет преувеличением сказать, что этим наложницам нередко сами нужны были слуги, которые заботились о них в будние дни. Как же тогда они могли бы заботиться о своих детях, если не могут позаботиться о себе?