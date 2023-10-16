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Ситуации в маршрутках, которые запомнились надолго

Ситуации в маршрутках, которые запомнились надолго

Автор:
16 октября 2023 14:24
Сообщество : Истории
Метки: в маршрутке   интересно   истории из маршрутного такси   история   общественный транспорт   фото   
1772
14

Поездка в общественном транспорте может быть полна сюрпризов. Герои нашей подборки поделились своими историями, которые с ними случились в маршрутке: давка, странные разговоры и много мыслей "стыдно".

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А какие у вас есть истории из общественного транспорта?

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Метки: в маршрутке   интересно   истории из маршрутного такси   история   общественный транспорт   фото   
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7  комментариев
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127k
Аааа 59 минут назад
По поводу 12.
В транспорте есть специальные места для инвалидов. Не понятна претензия к остальным. Это раз.
Второе. Если мест нет, зачем вообще в маршрутку заходить? Следующая через несколько минут подойдет. Так что если кто-то заходит и вынужден ехать стоя, то это его осознанный выбор.

Ну и вдогонку, касательно бабулек с костылями. Если у этой бабульки не нашлось детей-внуков, кто бы довез на машине или дал на такси, то это либо бабулька всю жизнь жила "для себя", либо либо воспитала мудаков, либо надоела всем родственникам. Смысла помогать таким людям не вижу.
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2k
Генрих 17 секунд назад
я ждал окончания что-то типа - "пятнадцать лет вместе, двое детей"
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2k
Alexander Gorn 7 минут назад
У некоторых жалующихся ЧСВ зашкаливает. С чего вы взяли, что незнакомые люди в маршрутке обязаны решать ваши проблемы? У них свои есть. И коленки ваши они не обязаны разглядывать. Если невмоготу - можно попросить уступить место, объяснив ситуацию. А которая здоровая и просто злится, что другие сидят, а она стоит - вообще охреневшая.
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20k
Lesha86 9 минут назад
..."картика "кот с лампой.jpg""...
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56k
dima423 Полчаса назад
Комментарий к фото
Да что это за маршрут такой... 2 часа в набитой маршрутке) Это какой то из кругов ада по моему... Вообще мне сложно в реальности представить такую ситуацию. Если это глухая провинция где нет электричек, автобусов и тд... то можно недорого снять хату ближе к работе, если это подмосковье, то тут все в электричках
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35k
Андрей Иванов 53 минуты назад
Надо было приложить к уху, сказать что-нибудь типа "да, мама, скоро буду", спокойно выключить и убрать в сумку. И все бы думали об оригинальном дизайне телефона, а не о том, что в истории
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