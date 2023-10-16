Ситуации в маршрутках, которые запомнились надолго

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Поездка в общественном транспорте может быть полна сюрпризов. Герои нашей подборки поделились своими историями, которые с ними случились в маршрутке: давка, странные разговоры и много мыслей "стыдно".
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А какие у вас есть истории из общественного транспорта?
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В транспорте есть специальные места для инвалидов. Не понятна претензия к остальным. Это раз.
Второе. Если мест нет, зачем вообще в маршрутку заходить? Следующая через несколько минут подойдет. Так что если кто-то заходит и вынужден ехать стоя, то это его осознанный выбор.
Ну и вдогонку, касательно бабулек с костылями. Если у этой бабульки не нашлось детей-внуков, кто бы довез на машине или дал на такси, то это либо бабулька всю жизнь жила "для себя", либо либо воспитала мудаков, либо надоела всем родственникам. Смысла помогать таким людям не вижу.
Жизнь сложнее паровоза.
У меня все гораздо проще - Господь (да, я в меру религиозный) посылает мне возможность помочь кому-то и в я в меру сил стараюсь помочь. И делаю это ДЛЯ СЕБЯ. Что бы в этом безумие почувствовать себя человеком.
Не навязываю точку зрения, банальный жизненный опыт.