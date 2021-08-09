Почему в китайском царстве Вэй убивали женщину, родившую наследника престола?

Несмотря на радикальность традиции, она избавила Вэй от множества внутренних проблем и на долгие годы обеспечила его процветание.

Зачем в Китае убивали матерей принцев?





Минутка китайской истории

С V по III века до н.э. Китай переживал период феодальной раздробленности — в азиатской историографии его назвали периодом Сражающихся царств, когда каждое королевство билось само за себя и против всех.





Царство Вэй находилось в самом центре Поднебесной, а потому было вынуждено вести беспрестанные войны по всем своим границам. Впрочем, географическое положение обуславливало густонаселенность и богатство региона, получаемые от торговли и сельского хозяйства.

Многие вэйцы, изнывая от перенаселения и отсутствия перспектив, мигрировали в соседние государства. Одним из таких мигрантов стал известный китайский мыслитель Шан Ян.





В 361 году до н.э. он предложил правителю Вэй Хуэну-вану ряд радикальных реформ, направленных на централизацию власти, усиление армии и уравнение всех слоев населения перед законом. Разумеется, за счет изъятия привилегий у аристократии.





Царь Вэй испугался восстаний дворян и отказался. Тогда Шан Ян предложил то же самое царю Цинь и тот с радостью их принял. В итоге армия Цинь беспрецедентно усилилась, начала активную экспансию и спустя 100 лет объединила весь Китай.





Вэйцы пали самыми последними. В 225 году до н.э. циньский генерал Ван Бэнь привел к столице Вэй 600 тысяч человек, заставил их повернуть русло реки Хуанхэ и буквально смыл город противника.