Почему в китайском царстве Вэй убивали женщину, родившую наследника престола?

Царство Вэй — одно из сильнейших государств Древнего Китая. Мрачный обычай оказался запечатлен в древнекитайских хрониках и стал уникальным примером ритуального матрицида, повлиявшего на развитие державы.
Несмотря на радикальность традиции, она избавила Вэй от множества внутренних проблем и на долгие годы обеспечила его процветание.
Зачем в Китае убивали матерей принцев?
Минутка китайской истории
С V по III века до н.э. Китай переживал период феодальной раздробленности — в азиатской историографии его назвали периодом Сражающихся царств, когда каждое королевство билось само за себя и против всех.
Царство Вэй находилось в самом центре Поднебесной, а потому было вынуждено вести беспрестанные войны по всем своим границам. Впрочем, географическое положение обуславливало густонаселенность и богатство региона, получаемые от торговли и сельского хозяйства.
Многие вэйцы, изнывая от перенаселения и отсутствия перспектив, мигрировали в соседние государства. Одним из таких мигрантов стал известный китайский мыслитель Шан Ян.
В 361 году до н.э. он предложил правителю Вэй Хуэну-вану ряд радикальных реформ, направленных на централизацию власти, усиление армии и уравнение всех слоев населения перед законом. Разумеется, за счет изъятия привилегий у аристократии.
Царь Вэй испугался восстаний дворян и отказался. Тогда Шан Ян предложил то же самое царю Цинь и тот с радостью их принял. В итоге армия Цинь беспрецедентно усилилась, начала активную экспансию и спустя 100 лет объединила весь Китай.
Вэйцы пали самыми последними. В 225 году до н.э. циньский генерал Ван Бэнь привел к столице Вэй 600 тысяч человек, заставил их повернуть русло реки Хуанхэ и буквально смыл город противника.
Однако прославились вэйцы не поэтому. Согласно местным законам, женщина, родившая наследника престола, подлежала немедленному умерщвлению.
Кровавый обычай
Выполнялось это из соображений защиты престола. Вэйцы убивали жену царя, чтобы она больше не могла родить других сыновей – потенциальных претендентов на трон.
Таким образом, обычай избавлял государство от возможных дворцовых переворотов и гражданских войн. Кажется, традиция просто чудовищная, но для сравнения, в Османской империи каждый новый султан убивал десятки братьев, рожденных от всякой наложницы своего отца. В Китае вместо этого смерти подлежал лишь один человек.
Часто царицы сами принимали яд и умирали тихо, без помпы и привлечения внимания. Иногда приближенным приходилось «помогать» женщине выполнить свой долг.
Так царицу Лю, мать императора Тай-цзуна, убили насильно. Царица Ли, мать Сяна-цзу, перед смертью написала письмо к себе на родину, чтобы семья за неё не мстила, а бумаги передала лично в руки своему брату. Женщина спокойно попрощалась с братом, а когда он уехал, вонзила в себя нож.
Примеров исполнения традиции сохранилось много. Как правило, со смертью царицу никто не торопил. У неё был целый месяц на принятие факта и подготовку к событию.
Стоит заметить, что дворцовых переворотов в стране действительно, не было. Считается, что если бы Хуэн-ван принял тогда предложения Шан Яна, то гегемоном в Азии стала бы не Цинь, а царство Вэй.
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Один наследник - это как бы рискованно.