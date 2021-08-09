FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 889 постов • 207 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Почему в китайском царстве Вэй убивали женщину, родившую наследника престола?

Почему в китайском царстве Вэй убивали женщину, родившую наследника престола? (2 фото)

Автор:
09 августа 2021 09:53
Сообщество : Исторические факты
Метки: Китай   интересно   история   наследник   убийство   факты   фото   
393
2

Царство Вэй — одно из сильнейших государств Древнего Китая. Мрачный обычай оказался запечатлен в древнекитайских хрониках и стал уникальным примером ритуального матрицида, повлиявшего на развитие державы.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Китай   интересно   история   наследник   убийство   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
satra 39 минут назад
А если бы наследник лет в 15 с лошадки упал?
Один наследник - это как бы рискованно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Ноут, который тянет всё: выбираем компьютер для дел и развлечений Ноут, который тянет всё: выбираем компьютер для дел и развлечений Сказка про Леви Страусса и его джинсы Сказка про Леви Страусса и его джинсы Удивительная история Милунки Савич Удивительная история Милунки Савич "Эй, моряк, ты слишком долго плавал!" Хулиганская песня из "сомнительного" фильма "Эй, моряк, ты слишком долго плавал!" Хулиганская песня из "сомнительного" фильма Зачем советские моряки отправили на дно немецкую субмарину Зачем советские моряки отправили на дно немецкую субмарину Подводная лодка в Центральном парке: такого вы еще не видели! Подводная лодка в Центральном парке: такого вы еще не видели!
ZeroCharisma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

709539



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Давай решим, сколько ты нам должна!": мужчины не смогли получить денег за ДТП и ретировались
2
115
"Давай решим, сколько ты нам должна!": мужчины не смогли получить денег за ДТП и...
15 эксклюзивных вещей из Японии, которые уже давно пора перенять
1
113
15 эксклюзивных вещей из Японии, которые уже давно пора перенять
﻿
Ноут, который тянет всё: выбираем компьютер для дел и развлечений
Ноут, который тянет всё: выбираем компьютер для дел и развлечений
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ещё одно доказательство что куртка не новая
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#Юмор#история#картинки#спорт#gif#приколы#война#актеры#настроение
#факты#СССР#фотографии#люди#олимпиада#позитив#сарказм#прикол#животные#сша
#фото#кино#Россия#подборка#страна#ynews#прикольные#фильм#комментарии#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться