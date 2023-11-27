Бойся добра, китайцы испортили 1400 летние статуи из благодарности

Комплексу из буддийских статуй более 14 веков. Но вот беда, они стоят не у всех на глазах, а удаленно на горе в Наньцзян. Кому может потребоваться им вредить? Кто же знал, что самыми опасными окажутся добрые люди.
В провинции Сычуань на юго-западе Китая есть 3000-летний транспортный маршрут, который зовется Древняя дорога Миканг.
В Китае очень чтят традиции, и берегут памятники истории. Так что трудно представить, что древние артефакты может кто-то повредить.
Но они хотели сделать, как лучше
Но тут комплекс из буддийских скульптур не портили, а наоборот – незадачливые селяне решили сделать их лучше. Руководствуясь своим чувством прекрасного, чем ярче – тем лучше.
Местные жители считают, что если помолиться этим статуям, то они помогут исполниться желаниям.
И оказалось, что у некоторых людей желания сбылись. Причем сразу у нескольких и они однозначно решили – все дело в помощи чудодейственных скульптур.
Потому надо их отблагодарить как следует.
Бойтесь благодарности
Обычно божествам подносят цветы, еду, подношения. Но креативный живет в селах народ, деревенские скооперировались, чтобы ВЫКРАСИТЬ тысячелетние скульптуры в новые цвета.
При этом за статуями наблюдают по камерам, вот только расположены те очень далеко в горах. Чиновники выехали на место сразу, как заметили «красильщиков» около комплекса.
Но когда они добрались туда через много часов, дело было уже сделано – все статуи выкрашены.
Получилось… довольно вырвиглазно. И из-за удаленности по свежему краску уже не смыть. Сейчас реставраторы обсуждают, как максимально безболезненно снять краску и не испортить статуи.
- Эти жителям по 70, 80 лет. Они сказали, что разрисовали фигуры из благодарности за то, что они ответили на их молитвы. И мы ничего не можем поделать, кроме как отчитать их, и объяснить, почему так поступать не стоило, - поделились чиновники.
Из чего становится ясно, что группу художников из села никак не накажут. Тем более статуи были обнаружены недавно, их не успели внести в список охраняемых государством культурных явлений.
А помните, как женщина в Испании из благих целей выкрала икону и сама отреставрировала ее? Все из желания помочь, а еще из рукожопости, ведь так появился эпичнейший Пушистый Иисус.
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