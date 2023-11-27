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Бойся добра, китайцы испортили 1400 летние статуи из благодарности

Бойся добра, китайцы испортили 1400 летние статуи из благодарности

Автор:
27 ноября 2023 08:52
Сообщество : Путешествия
Метки: Китай   благодарность   бобры   в мире   забавно   статуя   фото   
1292
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Комплексу из буддийских статуй более 14 веков. Но вот беда, они стоят не у всех на глазах, а удаленно на горе в Наньцзян. Кому может потребоваться им вредить? Кто же знал, что самыми опасными окажутся добрые люди.

В провинции Сычуань на юго-западе Китая есть 3000-летний транспортный маршрут, который зовется Древняя дорога Миканг.


В Китае очень чтят традиции, и берегут памятники истории. Так что трудно представить, что древние артефакты может кто-то повредить.

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Но тут комплекс из буддийских скульптур не портили, а наоборот – незадачливые селяне решили сделать их лучше. Руководствуясь своим чувством прекрасного, чем ярче – тем лучше.

Местные жители считают, что если помолиться этим статуям, то они помогут исполниться желаниям.

И оказалось, что у некоторых людей желания сбылись. Причем сразу у нескольких и они однозначно решили – все дело в помощи чудодейственных скульптур.

Потому надо их отблагодарить как следует.


Бойтесь благодарности

Обычно божествам подносят цветы, еду, подношения. Но креативный живет в селах народ, деревенские скооперировались, чтобы ВЫКРАСИТЬ тысячелетние скульптуры в новые цвета.

При этом за статуями наблюдают по камерам, вот только расположены те очень далеко в горах. Чиновники выехали на место сразу, как заметили «красильщиков» около комплекса.

Но когда они добрались туда через много часов, дело было уже сделано – все статуи выкрашены.

Получилось… довольно вырвиглазно. И из-за удаленности по свежему краску уже не смыть. Сейчас реставраторы обсуждают, как максимально безболезненно снять краску и не испортить статуи.

- Эти жителям по 70, 80 лет. Они сказали, что разрисовали фигуры из благодарности за то, что они ответили на их молитвы. И мы ничего не можем поделать, кроме как отчитать их, и объяснить, почему так поступать не стоило, - поделились чиновники.

Из чего становится ясно, что группу художников из села никак не накажут. Тем более статуи были обнаружены недавно, их не успели внести в список охраняемых государством культурных явлений.

А помните, как женщина в Испании из благих целей выкрала икону и сама отреставрировала ее? Все из желания помочь, а еще из рукожопости, ведь так появился эпичнейший Пушистый Иисус.

Источник:

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Метки: Китай   благодарность   бобры   в мире   забавно   статуя   фото   
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7  комментариев
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224
Alex Час назад
Мне кажеться что недурно получилось, я бы так и оставил...
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34k
Snork Snorkoff Минуту назад
Это для чинух эти штуки памятник старины, а для аборигенов религиозный инвентарь, который должен работать. Сильно хуже камню под краской уже не станет, так что оставить как есть.
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1k
ДимаМоs 3 минуты назад
Услужливый дурак хуже вредителя....
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20k
anpetrof 17 минут назад
Почему-то мне кажется, что раньше эти статуи были покрашенные, просто за столько лет краска облезла, ну местные и решили реставрацию учинить...
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51
Артем Петухов 39 минут назад
По мне так деды от души это сделали, я бы так и оставил
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5k
Subic 51 минуту назад
Эта традиция "обновления" религиозных святынь повсеместна и традиционна. То же самое происходило и на Руси. В каждой крестьянской избе висела, минимум, одна икона. Перед ней вечно-горящая (и чадящая от плохого, дешевого, масла) лампадка. В избе готовили, не у всех и баня была, мылись. Печки коптили. В морозы брали домой скотину, телят, вообще, растили до нескольких месяцев (если зимой приплод) в избе. Всю сырую одежду, в том числе от многочисленных детишек сушили там же на печке. Курили мужики тоже в избе. Присутствовало и ведро понятного использования. Стирка все там же. Понятно какой там был воздух, в этой крестьянской избе. Проветривать никто и не думал, берегли тепло ("избу не выстужай"). Понятно, что икона становилось черной, треснутой доской только с контуром оклада, с абсолютно не просматриваемым "ликом". Срок жизни иконы в крестьянской избе был максимум лет 15. Не далеко уходили, по условиям внутри, церкви и помещичьи дома (ну чуть лучше, дольше держались там иконы). Что же происходило дальше. Выкинуть икону нельзя (святотатство) в любом состоянии. Но через село шли бродячие торговцы, в том числе от монастырей - иконами ("офени"). Вот они принимали в счет новых икон старые доски и возвращали их (уже оптом, как и брали новые) в монастырские мастерские. Там изображение смывали, соскребали, доску чинили, стягивали шипами (если возможно) и рисовали (под старый оклад) новенький свежий лик. И всех это устраивало, намоленная икона, но свеженькая, сияющая новыми красками отправлялась на продажу (на ярмарку или с офенями по городам и весям). Такая практика существовала много веков и была абсолютной нормой. Это одна их причин, почему, по настоящему древние иконы (до 1800 года, к примеру) очень и очень редки.
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2k
Михаил Час назад
Думаю Будда сам поржал над этим от души)
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