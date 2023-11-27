Бойся добра, китайцы испортили 1400 летние статуи из благодарности

Но тут комплекс из буддийских скульптур не портили, а наоборот – незадачливые селяне решили сделать их лучше. Руководствуясь своим чувством прекрасного, чем ярче – тем лучше.

Местные жители считают, что если помолиться этим статуям, то они помогут исполниться желаниям.