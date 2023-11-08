Что обычно дарят на Новый год в разных странах

Совсем немного осталось до того времени, когда мы все начнём бродить по магазинам (или по сайтам доставки), в поисках подходящих подарков. Новый год - семейный праздник, но зачастую презентами обмениваются и с близкими друзьями тоже.
Для многих процесс выбора подарка превращается в самую настоящую головную боль. Ведь хочется удивить дорогих людей, а не покупать товары "по списку". Причём в разных странах есть свои интересные обычаи и даже правила, что нужно вручать на Новый год.
Так как в Новый год положено встречать в новой одежде, то именно её обычно и дарят. Очень ценится красивая упаковка, в которую заворачивают красивый свитер или уютные носочки. Ведь не зря именно здесь придумали концепцию хюгге - неторопливый уют, где есть треск камина, теплое какао и красивые теплые варежки, носочки или шарфы.
Французы любят преподносить брендовую одежду, какие-то сертификаты или же сувениры. Парфюм можно выбирать только своему мужу/жене, так как он считается очень интимным подарком и его нельзя вручить другу или коллеге.
Вполне приемлемо принять в дар даже дорогую вещь, вроде ювелирного изделия.
У логичных англичан нет обычая кичиться богатством. Они ценят приятные, а лучше полезные мелочи - в этом есть искренность, выражение тепла и заботы о человеке. Это могут быть свечи с приятными ароматами для дома, какие-то наборы столовых приборов или же декоративные изысканные куклы.
Тут всё просто: самый распространённый подарок - это деньги. Главное, чтобы конверт с ними был красного цвета. Поскольку в Китае число два очень символично, то на Новый год нередки двойные подарки, к примеру две игрушки или же две кружки. Подарок должен быть со смыслом, поэтому часы в Китае, как напоминание о том, как быстро протекает жизнь, дарить нельзя.
Немцы очень любят читать. Соответственно, в этой стране очень приветствуется книга в качестве подарка, особенно какое-нибудь редкое издание. Также частенько дарят сюрпризом путешествие по другим городам или даже странам (в зависимости от финансовой возможности дарителя).
Индусы любят вручать самодельные презенты, потому что, по их убеждениям, магазинные товары не отражают человеческое тепло и заботу. Очень ценятся связанные варежки, покрывала или же другие приятные изделия, сделанные своими руками.
Страна, где мода играет большую роль, без качественных и дорогих аксессуаров никак не обойтись. На Новый год жители страны дарят друзьям и родственникам брендовые сумки, галстуки, парфюм или кошельки.
А в ряде регионов есть интересная традиция: пока 1 января не взошло солнце нужно набрать чистой воды из родника и принести её в дом. Вместе с этой чистой водой вручают веточку оливы, символизирующей счастье.
В Америке праздник Рождества очень важный. Это один из самых отмечаемых в году праздников и страна стала лидером в покупке дорогих подарков на Рождество и Новый год.
От свитеров до дорогого парфюма или сумочки. Причём, интересно, что в России, к примеру, принято отклеивать цену и убирать чек, тогда как в Америке его специально прикладывают к подарку, чтобы человек мог вернуть подаренное в магазин, если не понравилось или обменять его на другой.
Самым лучшим подарком в Стране Восходящего Солнца считаются бамбуковые грабли. Именно они, согласно традиции, загребают счастье. Грабли конечно же украшены разными надписями или рисунками. А вот букеты не дарят - это самое настоящее оскорбление для японца, так как букеты на Новый год дарят только члены императорской семьи.
Также, как и индусы, португальцы ценят рукодельные подарки. Тут перед Новым годом практически в каждом доме вяжут какие-нибудь шали, салфетки, вырезают посуду из дерева, подсвечники и даже вышивают большие гобелены.
Источник:
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