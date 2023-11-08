Что обычно дарят на Новый год в разных странах

В Америке праздник Рождества очень важный. Это один из самых отмечаемых в году праздников и страна стала лидером в покупке дорогих подарков на Рождество и Новый год.

От свитеров до дорогого парфюма или сумочки. Причём, интересно, что в России, к примеру, принято отклеивать цену и убирать чек, тогда как в Америке его специально прикладывают к подарку, чтобы человек мог вернуть подаренное в магазин, если не понравилось или обменять его на другой.