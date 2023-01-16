Бесфамильные исландцы

Раньше второе имя по матери отдавали только детям, что были рождены вне брака. Остальные - по отцу. Сегодня уже можно выбирать.

При образовании матчеств и отчеств используется окончание, которое соответствует полу - у мальчиков это son (сын), у девочки -dottir, (дочь). Поэтому в Исландии нет редких или распространённых фамилий - вместо них просто указание на имя одного из родителей.

Вот поэтому порой бывает непросто читать книги исландских авторов, смотреть исландские (кстати, очень интересные) детективы, потому что непонятно, кто кому кем приходится.

К примеру, сын или дочь, допустим Хейдара Хульгусона будут традиционно не Хельгусонами, а Хейдарсоном и Хейдарсдоттир. Эриксоны, что живут рядом - совсем не обязательно родственники.