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Бесфамильные исландцы

Бесфамильные исландцы

Автор:
16 января 2023 18:28
Сообщество : Путешествия
Метки: законы   интересное   исландия   люди   путешествия   традиции   туризм   
2473
5
Практически во всех странах у человека есть и фамилия, и имя. В разных странах присвоение и употребление отличаются, но фамилии есть всегда.
Но есть страна в Европе, где местные спокойно обходятся без фамилий и это законодательно утверждено.
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Метки: законы   интересное   исландия   люди   путешествия   традиции   туризм   
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9  комментариев
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2k
S__D Час назад
материковое государство Исландия
.
Что-то новенькое в географии.
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4k
Кистень 5 минут назад
А нафига им фамилии? Они и так все там- братья и сёстры.
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5k
oleg-volko2016 9 минут назад
названия у них для нас труднопроизносимые, вспомните вулкан Фаградальсфьядль и конечно самая известная жительница Исландии - Гвюдмюндсдоуттир, она же великолепная Бьорк
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634
Sumrak58100 Полчаса назад
Да нормальный там климат. Хотя, конечно, на любителя. Вот на острове Св. Елены климат считается получше. Но там такая удалённость, что попасть туда весьма-весьма проблематично. А население ещё меньше.
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10k
Сатанеев Полчаса назад
Разок побывал в Исландии туристом. Из запомнившегося:
Сервис в гостиницах и местах общественного питания на "отъе*ить"
Очень холодно, точнее, мёрзко
из-за высокой влажности.
Исландцы в большинстве своём люди самодостаточные, английский им нафиг не нужен
Цены просто конские
Стоит поехать на покатушки на вездеходах на ледники. Дорого, но оно того стоит
На гейзеры тоже стоит сходить, но самому, без навязчивого и очень спешащего гида
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3k
Директор свежего воздуха 39 минут назад
Коренные исландцы внешне очень похожи как на фризов, так и на кировчан и рязанцев.
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25k
seka64 46 минут назад
Да они там в лицо друг друга знают...
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299
gloomy old fart 51 минуту назад
Стало быть, герр и фру Свантесоны со чадами были не местными. Знающие - поняли )
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