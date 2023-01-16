Бесфамильные исландцы

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Практически во всех странах у человека есть и фамилия, и имя. В разных странах присвоение и употребление отличаются, но фамилии есть всегда.
Но есть страна в Европе, где местные спокойно обходятся без фамилий и это законодательно утверждено.
Но есть страна в Европе, где местные спокойно обходятся без фамилий и это законодательно утверждено.
Небольшое островное государство Исландия отличается не только холодом. Там ко всему прочему абсолютно непредсказуемые перемены погоды, высокая влажность и очень сильные ветра из-за холодного моря.
Страна маленькая и население в ней составляет всего 350 тысяч человек. И суровый климат, кстати, совершенно не влияет на стабильность - рождаемость заметно превышает смертность.
Страна маленькая и население в ней составляет всего 350 тысяч человек. И суровый климат, кстати, совершенно не влияет на стабильность - рождаемость заметно превышает смертность.
Местные подростки часто уезжают учиться в другие страны, но большинство по окончании учёбы возвращается в родные холода.
Численность населения постоянное и даже постоянно прибывающее, так как к новорожденным в последние несколько лет прибавился поток приезжающих из других стран, которых не отталкивают ни холода, ни ветры, ни монотонное существование. На сегодняшний день каждый десятый из числа приехавших когда-то прибыл из заграницы и остался на постоянное место жительства.
И только у них остались фамилии.
Численность населения постоянное и даже постоянно прибывающее, так как к новорожденным в последние несколько лет прибавился поток приезжающих из других стран, которых не отталкивают ни холода, ни ветры, ни монотонное существование. На сегодняшний день каждый десятый из числа приехавших когда-то прибыл из заграницы и остался на постоянное место жительства.
И только у них остались фамилии.
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Всё решилось в 1925 году, когда законодательно было закреплено право, что у исландцев не будет фамилий. Всё берёт своё начало от традиций, ведь фамилии в Исландии всегда были редким случаем. Но до 1925 года исландец мог её себе выбрать, причём или вообще выдумать, или присвоить себе любую из уже существующих. Но теперь у каждого местного вместо фамилий аналоги отчества, или матчества.
Раньше второе имя по матери отдавали только детям, что были рождены вне брака. Остальные - по отцу. Сегодня уже можно выбирать.
При образовании матчеств и отчеств используется окончание, которое соответствует полу - у мальчиков это son (сын), у девочки -dottir, (дочь). Поэтому в Исландии нет редких или распространённых фамилий - вместо них просто указание на имя одного из родителей.
Вот поэтому порой бывает непросто читать книги исландских авторов, смотреть исландские (кстати, очень интересные) детективы, потому что непонятно, кто кому кем приходится.
К примеру, сын или дочь, допустим Хейдара Хульгусона будут традиционно не Хельгусонами, а Хейдарсоном и Хейдарсдоттир. Эриксоны, что живут рядом - совсем не обязательно родственники.
При образовании матчеств и отчеств используется окончание, которое соответствует полу - у мальчиков это son (сын), у девочки -dottir, (дочь). Поэтому в Исландии нет редких или распространённых фамилий - вместо них просто указание на имя одного из родителей.
Вот поэтому порой бывает непросто читать книги исландских авторов, смотреть исландские (кстати, очень интересные) детективы, потому что непонятно, кто кому кем приходится.
К примеру, сын или дочь, допустим Хейдара Хульгусона будут традиционно не Хельгусонами, а Хейдарсоном и Хейдарсдоттир. Эриксоны, что живут рядом - совсем не обязательно родственники.
В закон в 2019 году внесли изменения. Теперь появился третий вариант - bur, то есть ребёнок.
Вот так может записать себя человек, который не совсем определился со своей половой принадлежностью.
Дети иностранцев могут себе оставить фамилию, это не критично, однако делают это всё реже. "Понаехавшие" стараются не лезть со своим уставом и ассимилироваться в стране, в которой живут.
Вот так может записать себя человек, который не совсем определился со своей половой принадлежностью.
Дети иностранцев могут себе оставить фамилию, это не критично, однако делают это всё реже. "Понаехавшие" стараются не лезть со своим уставом и ассимилироваться в стране, в которой живут.
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Что-то новенькое в географии.
Сервис в гостиницах и местах общественного питания на "отъе*ить"
Очень холодно, точнее, мёрзко из-за высокой влажности.
Исландцы в большинстве своём люди самодостаточные, английский им нафиг не нужен
Цены просто конские
Стоит поехать на покатушки на вездеходах на ледники. Дорого, но оно того стоит
На гейзеры тоже стоит сходить, но самому, без навязчивого и очень спешащего гида