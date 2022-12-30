Забавные новогодние традиции разных стран

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Наступление нового года - это один из самых главных праздников в году и в разных странах его отмечают по-разному. Есть правила, универсальные для всех стран, а есть забавные особенности каждой конкретной.
Уже совсем скоро большинство жителей России будет резать салатики под любимые фильмы, кто-то может даже достанет знаменитые столы-книжки, которые надо нести нескольким людям сразу. Потом непременное шампанское, селёдка под шубой, а кто-то может быть сожжёт бумажку с написанным желанием, чтобы её съесть, запив шипучим напитком.
Но может быть кто-то захочет привнести в привычное празднование традиции из других стран.
Но может быть кто-то захочет привнести в привычное празднование традиции из других стран.
Немецкий Новый год
В Германии этот праздник отмечают весело, шумно, с полным столом угощений и ёлкой - то есть почти как в России. У немцев есть смешная традиция - с первым ударов курантов они забираются на столы и стулья, а с последним ударом радостно впрыгивают на Новый год, то есть на пол.
Традиция смешная, но если вы начали отмечать заранее, то лучше её не делать - чревато травмами.
Традиция смешная, но если вы начали отмечать заранее, то лучше её не делать - чревато травмами.
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Сжечь всё плохое
Наши традиционные тосты о том, чтобы всё плохое осталось в прошлом году. Радикальные шотландцы всё плохое сжигают.
Они достают в новогоднюю ночь старые бочки, в которых когда-то хранили вино и виски, обмазывают их дёгтем и поджигают. Горящие бочки катят по главным улицам каждого города в Шотландии - это действие символизирует сжигание старого года со всеми его трудностями и проблемами.
Они достают в новогоднюю ночь старые бочки, в которых когда-то хранили вино и виски, обмазывают их дёгтем и поджигают. Горящие бочки катят по главным улицам каждого города в Шотландии - это действие символизирует сжигание старого года со всеми его трудностями и проблемами.
Целоваться по-болгарски
Если не с кем поцеловаться в новогоднюю ночь, то добро пожаловать в Болгарию! В этой стране есть интересная традиция - сразу после боя курантов в помещении выключают свет, чтобы люди могли целоваться в темноте.
Эта традиция называется "минута новогодних поцелуев". Считается, что можно целовать любого понравившегося человека и этот поцелуй остаётся в тайне.
Эта традиция называется "минута новогодних поцелуев". Считается, что можно целовать любого понравившегося человека и этот поцелуй остаётся в тайне.
В Новый год - с новым именем
У жителей "маленьких островов" Микронезии есть забавная традиция, чтобы на следующий год жить счастливо, безбедно и без каких-либо проблем - они меняют имя.
После смены имени нечистая сила не сможет их найти - они надёжно спрятаны. Микронезийцы 1 января тихонько шепчут на ухо родным своё новое имя, чтобы злые духи не подслушали.
После смены имени нечистая сила не сможет их найти - они надёжно спрятаны. Микронезийцы 1 января тихонько шепчут на ухо родным своё новое имя, чтобы злые духи не подслушали.
Привнести красный цвет
Очень симпатичная итальянская традиция - надевать в новогоднюю ночь одежду красного цвета. Местные жители уверены, что красный цвет сулит удачу. Перед новогодними праздниками все витрины магазинов становятся ярко-красными, когда продавцы выставляют на самое видное место все аксессуары этого цвета. И продажи растут в разы - ведь каждый хочет в новом году побольше удачи.
Шведы сжигают козла
Любят европейцы сжигать всё на новый год. И шведы тоже. Ритуальному сожжению подвергают огромного 13-метрового соломенного "Евльского козла".
Его ставят на главной площади города Евле и в новогоднюю ночь торжественно сжигают. Это символизирует прощание с плохим. Местные жители считают это очень красивым и весёлым.
Его ставят на главной площади города Евле и в новогоднюю ночь торжественно сжигают. Это символизирует прощание с плохим. Местные жители считают это очень красивым и весёлым.
Подраться по-перуански
Встреча Нового года в Перу - это для любителей экстрима. Здесь очень интересно "оставляют всё плохое в старом году": местные жители устраивают массовые новогодние драки, в которых участвуют и мужчины, и дети, и женщины. Все с удовольствием мутузят друг друга, считая, что если самим избить друг друга за плохие поступки в уходящем году, то в новом судьба будет к ним милостива.
Кстати, а те, кто хотят в будущем году путешествовать должны взять в руки чемодан и обойти с ним свой квартал. Причём сделать это нужно за пять минут до нового года, а ровно к 00:00 нужно быть дома.
Кстати, а те, кто хотят в будущем году путешествовать должны взять в руки чемодан и обойти с ним свой квартал. Причём сделать это нужно за пять минут до нового года, а ровно к 00:00 нужно быть дома.
Аргентинцы кидаются документами
Эти ребята тоже своеобразно прощаются со старым годом: в последний день года они выбрасывают из окон ненужные документы, старые календари, бланки. Уже к середине дня 31 декабря весь деловой квартал Буэнос-Айреса покрыт бумагой. Никто не знает откуда взялась эта традиция и что она должна символизировать. Зато смешно.
Японские грабли
Если хочется побольше удачи, то стоит на японский манер запастись граблями. Они самостоятельно изготовляют их из бамбука, украшают росписью, всякими талисманами и вешают на стену. Таким образом японцы "загребают удачу".
Новогодние желания в Стране Восходящего Солнца загадывают под звон колоколов, а не курантов. И их 108, а не 12. Удары колокола убивают 6 человеческих пороков и 18 оттенков каждого из них - жадность, глупость, зависть, легкомыслие, нерешительность, злость.
Новогодние желания в Стране Восходящего Солнца загадывают под звон колоколов, а не курантов. И их 108, а не 12. Удары колокола убивают 6 человеческих пороков и 18 оттенков каждого из них - жадность, глупость, зависть, легкомыслие, нерешительность, злость.
Панама сжигает чучело
Здесь на Новый год сжигают чучела. И не просто чучела, а изображающие известных личностей - актёров, политиков, спортсменов. Само чучело символизирует проблемы уходящего года.
Панамцы с удовольствием сжигают чучела своего президента или олимпийского чемпиона. При этом, они не желают им ничего плохого - таким образом они выражают своё уважение и почёт.
Панамцы с удовольствием сжигают чучела своего президента или олимпийского чемпиона. При этом, они не желают им ничего плохого - таким образом они выражают своё уважение и почёт.
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