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Забавные новогодние традиции разных стран

Забавные новогодние традиции разных стран

Автор:
30 декабря 2022 13:32
Сообщество : Путешествия
Метки: интересное   новый год   правила   путешествия   традиции   туризм   
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Наступление нового года - это один из самых главных праздников в году и в разных странах его отмечают по-разному. Есть правила, универсальные для всех стран, а есть забавные особенности каждой конкретной.
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Метки: интересное   новый год   правила   путешествия   традиции   туризм   
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