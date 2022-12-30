Забавные новогодние традиции разных стран

Встреча Нового года в Перу - это для любителей экстрима. Здесь очень интересно "оставляют всё плохое в старом году": местные жители устраивают массовые новогодние драки, в которых участвуют и мужчины, и дети, и женщины. Все с удовольствием мутузят друг друга, считая, что если самим избить друг друга за плохие поступки в уходящем году, то в новом судьба будет к ним милостива.

Кстати, а те, кто хотят в будущем году путешествовать должны взять в руки чемодан и обойти с ним свой квартал. Причём сделать это нужно за пять минут до нового года, а ровно к 00:00 нужно быть дома.