Почему в Нидерландах на окнах нет занавесок

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В домах Голландии гостиные обычно на первом этаже и неважно - день или ночь. Там местные жители обычно читают, смотрят телевизор или ужинают. И всё это с открытыми окнами. Но почему?
Любят жители Нидерландов смотреть не в стену, пока едят, а на улицу. Ведь там намного интереснее. Но как и почему так повелось - точно никто не знает и есть несколько версий.
Немцы
Немцы запретили открывать шторы во многих странах, в том числе и в Голландии. Это было сделано с практической пользой - чтобы улицы были тёмными и авиация не могла видеть, где города. И когда Голландию освободили, то многие люди захотели делать то, что им было запрещено на протяжении пяти лет - открыть шторы.
Но скорее всего эта версия самая слабая. Шторы немцы и вправду запретили открывать, но голландцы любили смотреть из окна на улицу уже в 19 веке.
Но скорее всего эта версия самая слабая. Шторы немцы и вправду запретили открывать, но голландцы любили смотреть из окна на улицу уже в 19 веке.
Нет секретов
В Нидерландах много протестантов и в кальвинистской протестантской церкви учат и учили, что честным людям скрывать нечего и не нужно. В 17 и 18 веке шторы, конечно, висели, но их не закрывали, чтобы показать, смотрите, какой я хороший кальвинист и ничего не скрываю. Даже вечером.
Демонстрация
Шторы в Голландии появились во многих городах в 17 веке. Это был "золотой век" страны - тогда голландцы стали жить лучше, могли позволить себе не только одежду и пропитание, но и различные предметы декора. И не исключено, что открытые шторы были желанием показать всем желающим приобретённое богатство. Многие стали повторять и постепенно это стало частью культуры.
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То есть в Голландии все живут только в двух-и более этажных домах?
И у всех на 1-м этаже гостиные?
И у всех на 1-м этаже гостиные?---- а где ещё быть гостиной?
Гостиные, кухни, столовые-первый этаж.
Спальни, детские-второй.
Или б вы построили наоборот? Что б гости сразу в спальню к вам заходили?