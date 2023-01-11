Почему в Нидерландах на окнах нет занавесок

Немцы запретили открывать шторы во многих странах, в том числе и в Голландии. Это было сделано с практической пользой - чтобы улицы были тёмными и авиация не могла видеть, где города. И когда Голландию освободили, то многие люди захотели делать то, что им было запрещено на протяжении пяти лет - открыть шторы.

Но скорее всего эта версия самая слабая. Шторы немцы и вправду запретили открывать, но голландцы любили смотреть из окна на улицу уже в 19 веке.