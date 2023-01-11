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Почему в Нидерландах на окнах нет занавесок

Почему в Нидерландах на окнах нет занавесок

Автор:
11 января 2023 19:40
Сообщество : RealFishki
Метки: Нидерланды   интересное   люди   обычаи   путешествия   традиции   туризм   
3176
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В домах Голландии гостиные обычно на первом этаже и неважно - день или ночь. Там местные жители обычно читают, смотрят телевизор или ужинают. И всё это с открытыми окнами. Но почему?

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Метки: Нидерланды   интересное   люди   обычаи   путешествия   традиции   туризм   
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26  комментариев
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29k
Андрей Иванов Час назад
Они просто ленивые. Не хотят стирать эти шторы
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Alek 10 минут назад
Слышал про немцев, что бы партизаны и другие организации совещаний не проводили. Но вполне возможно что голландцы немного извращенцы, а на немцев погнали.
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12k
Alex Djeff 13 минут назад
"И не исключено, что открытые шторы были желанием показать всем желающим приобретённое богатство. Многие стали повторять и постепенно это стало частью культуры."
Когда сделала новые сиськи...
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17k
тов.Suhov 16 минут назад
Ну, а зачем занавески..?
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72k
Viktor 16 минут назад
Полнейший пи..., звиздёшь! У меня дочка живёт в Нидерландах и я там был и гулял с собакой по вечерам - бред!
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15k
Hairy 17 минут назад
Аминь!
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5k
Ал Ри 19 минут назад
В Швеции такая же тема со шторами. А если будешь глядеть в одни и те же окна- вызовут ментов
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1k
an-bask 24 минуты назад
У меня алкаш в доме живет, у него тоже не закрываются шторы и тюль, так как их нет
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13k
Александр Полчаса назад
Не то, что у нас - занавески даже на телевизорах и радио бывают)))
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4k
Трям 56 минут назад
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92k
parallax Час назад
Бытует и версия, что окна голландцам в XVI-м столетии запретили занавешивать владевшие тогда страной испанцы. Мол, чтоб видно было, какие там заговоры против испанской короны голландцы мутят, где и по сколько человек собираются, не запасают ли тайком оружие.
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63k
Татьяна Юсова Час назад
"В домах Голландии гостиные обычно на первом этаже..."

То есть в Голландии все живут только в двух-и более этажных домах?
И у всех на 1-м этаже гостиные?
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7k
Copycat Час назад
мне отец рассказывал что раньше по улицам ходили люди которые в окна смотрели, у кого квартира богаче, что бы потом обворовать, и ночью когда горит свет и открыты шторы то квартира как витрина выглядит
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26k
Юрий Час назад
Дело вкуса. У кого есть, у кого то нет.
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1k
Росомаха Час назад
А трахаться как?
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9k
GROMOZEKA Час назад
Потому что они их скурили
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