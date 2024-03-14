На этих островах спокойно не отдохнуть

Когда мы слышим остров (особенно с прилагательным "тропический"), то в голове тут же возникают ассоциации про красивую дикую природу, чистый океан и необычных птиц, парящих над пальмами.
Но реальность такова, что не все из них сошли с постера фильма "Голубая лагуна". Есть в мире несколько островов, которые очень пугают. Шагнуть-то на них может быть страшно, не говоря уж о том, чтобы понежиться на солнышке.
Великолепие. Остров будто сошёл с сайта фотостоковых картинок под описанием "тропический рай" - погода отличная, 320 дней в году солнце, а пляжи не идут ни в какое сравнение с теми же Фиджи или Гавайями.
Все замечательно, за исключением маленькой детали: желающим отдохнуть на острове нужно будет смириться со змеями. Укус кишащих там змей вызовет у человека стремительный паралич дыхания и смерть будет, хоть и быстрой, но очень болезненной.
На первый взгляд остров выглядит симпатично, но именно его выбрали для своего обитания гребнистые крокодилы. На Рамри живёт очень много этих страшных и весьма прожорливых тварей.
В истории есть пример кровожадности крокодилов: в 1945 году британские солдаты смогли оттеснить полк японцев в болотистую часть острова.
Японцы, поняв, где они оказались, попытались бежать, но это удалось лишь сотне солдат. Всех остальных сожрали крокодилы. Вот такой вот грустный рекорд по нападению племени крокодилов, оказавшийся в Книге рекордов Гинесса.
Назвать его так было довольно иронично. Сегодня он разделён между Узбекистаном и Казахстаном. Аральское море высыхало и остров соединился с материком. То есть, технически это уже не остров.
В 1948 году СССР именно тут устроили лабораторию по испытанию биологического оружия. Туляремия, оспа, сибирская язва и прочее...
Бактерии бубонной чумы и споры сибирской язвы до сих пор захоронены на острове и в 1992 году больше там никого не осталось. В 2000 году, при помощи США, были уничтожены десять захоронений сибирской язвы, но к острову всё равно запрещено приближаться, ведь ряд контейнеров дали течь.
Те жители, что живут недалеко от острова Возрождения, страдают от болезней и генетических мутаций.
Если высадиться на остров с подветренной стороны, то это самый настоящий рай. А вот наветренная, западная сторона, похожа на декорации фильма ужасов: сухие кустарники, выветренные скалы, которые почти уже обратились в пыль, холодный ветер, от которого не скрыться. Именно ветер стал виновником уничтожения этой части острова Саба.
Есть легенда о том, что пираты использовали эту часть острова для жестокой казни предателей: они выбрасывали их на берег, без воды и без еды. Бедолаги умирали от жажды, голода, палящего солнца и постоянного ветра. Страшная смерть, что тут скажешь.
Атолл находится в западной части Тихого океана и его смело можно включить в список самых опасных островов планеты Земля. Но почему?
Именно вокруг этого острова собирается какое-то ужасающее количество акул. Многие из них настолько большие, что действительно могут быть опасны для человека, несмотря на то, что большинство акул вполне для него безобидны (потому что человек слишком крупная дичь).
Ну а второй момент - это высокий уровень радиации. С 1946 по конец 50-х годов именно на этом острове проводились испытания ядерной бомбы, что уничтожило практически все растения и животных острова.
Кстати, атолл не был пустым до момента начала испытаний: с острова насильно вывезли население, за исключением нескольких десятков человек. Годами островитяне умирали от последствий лучевой болезни.
Через десять лет после испытаний власти сказали, что могут вернуть тех, кого вывезли обратно, но уровень радиации в воде и почве всё равно остаётся слишком высоким. Дети и внуки тех жителей острова, что отважились вернуться, мучаются от генетических болезней и мутаций, не говоря уж об онкологии, смертность от которой в разы превышает показатели других Маршалловых островов.
Берегов островка, расположенного в венецианской лагуне, начали избегать ещё во времена Римской империи. Моряки и рыболовы старались обходить его стороной, потому что Повелья был зоной карантина - туда отвозили чумных больных. Там же и хоронили. Было поверье, что любой гость, шагнувший на эти земли, потревожит мёртвых и эпидемия вернётся.
В 1920-х годах прошлого века на острове была открыта психиатрическая больница. Оказаться в лечебнице могли не только настоящие больные, но и те, кто были неугодны режиму Бенито Муссолини. Над людьми в больнице издевались как могли: экспериментальные операции, унижения, жестокие пытки и даже лоботомия, превращавшая человека в овощ.
На малюсеньком островочке, прямо в центре, находится большой вулкан Ояма. Последний раз он "выходил из себя" в 2000 году и жители острова серьёзно пострадали от выброса из земельной толщи ядовитого газа.
Население экстренно вывезли и не давали вернуться домой около пяти лет. Потом все желающие уже могли приехать на Миякедзиму, но выбросы газа периодически происходят до сих пор. Жители адаптировались и у них с собой всегда есть противогаз, на случай, если Ояма снова решит "проснуться".
Находится недалеко от побережья Бенгалии. На многих островах группы Андаманских живут аборигены, в том числе и на этом. Племя там относительно небольшое - около 500 человек, но все жители острова ненавидят любого, кто хотя бы попытается высадиться на их землю.
Представители племени нередко убивают рыбаков, учёных и обычных туристов, ступивших на берег острова. Кстати, одной из таких жертв как-то раз стал Джон Аллен Чау - американский миссионер и проповедник. Непонятно, что ему не сиделось спокойно, но он решил принести слово Божие аборигенам острова, с целью обратить их в христианство. Жители острова с интересом выслушали пару слова Джона, а потом приготовили его на ужин ("с бобами и хорошим кьянти").
Источник:
- Жители этих стран живут дольше всех
- Почему бы не поехать на Сахалин?
- Необычные пляжные запреты разных стран
- Жизнь юношей острова Мангаиа: курс молодого любовника
- Жизнь в тоннеле
1. остров Возрождения
Те жители, что живут недалеко от острова Возрождения, страдают от болезней и генетических мутаций.
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Автор, а как болезни, причем пусть и смертельные, но хорошо изученные вызывают генетические мутации?
2. атолл Бикини
Кстати, атолл не был пустым до момента начала испытаний: с острова насильно вывезли население, за исключением нескольких десятков человек. Годами островитяне умирали от последствий лучевой болезни.
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Справедливости ради, американцы отселили ВСЕХ жителей атолла, на соседние острова, но их накрыло радиоактивным следом, как впрочем по этот след попала и случайно оказавшуяся в 170 км японская рыболовная шхуна «Фукурю-мару».
3. остров Повелья
Берегов островка, расположенного в венецианской лагуне, начали избегать ещё во времена Римской империи. Моряки и рыболовы старались обходить его стороной, потому что Повелья был зоной карантина - туда отвозили чумных больных. Там же и хоронили. Было поверье, что любой гость, шагнувший на эти земли, потревожит мёртвых и эпидемия вернётся.
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Лютейший бред. Остров впервые упоминается в хрониках в 421 году. В это время на него бежали жители Падуи и Эсте, спасаясь от нашествия варваров. После этого население острова постепенно увеличивалось. В 1645 году венецианским правительством в южной части Повельи был сооружён небольшой искусственный восьмиугольный остров (октагон), ставший артиллерийским фортом в укреплённой линии венецианской обороны. И только в 1776 году остров был передан венецианскому управлению здравоохранения. В 1793 году на острове был создан пропускной пункт и карантинный изолятор для моряков, приплывающих в Венецию, просуществовавший до 1814 года.В начале XX века остров вновь некоторое время использовался как карантин. В 1922 году на острове была открыта психиатрическая больница, существовавшая до 1968 года. Где тут чума???