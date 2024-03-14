На этих островах спокойно не отдохнуть

Кстати, атолл не был пустым до момента начала испытаний: с острова насильно вывезли население, за исключением нескольких десятков человек. Годами островитяне умирали от последствий лучевой болезни.

Через десять лет после испытаний власти сказали, что могут вернуть тех, кого вывезли обратно, но уровень радиации в воде и почве всё равно остаётся слишком высоким. Дети и внуки тех жителей острова, что отважились вернуться, мучаются от генетических болезней и мутаций, не говоря уж об онкологии, смертность от которой в разы превышает показатели других Маршалловых островов.