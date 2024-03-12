Самые страшные музеи мира

В этих музеях не встретить прекрасных картин, изящных скульптур и векового культурного наследия разных стран. Там что-то от чего у некоторых побегут мурашки по телу.
На самом деле, многие любят посмотреть на что-то, что запрещено или осуждается обществом. Экспонаты из этих музеев не для слабонервных, но может кому-то захочется пощекотать нервишки.
Это один из самых известных музеев мира, в него каждый год приезжают тысячи туристов. Тут можно посмотреть на картины, написанные серийными убийцами, крайне редкие артефакты для погребений и специальный инструментарий для работников сферы ритуальных услуг.
В музее можно найти предметы "семьи" Чарльза Мэнсона, фото с мест преступлений. Один из самых редких и знаменитых экспонатов - обувь клоуна-убийцы Пого.
Музей находится в колледже, где проходят обучение будущие врачи. Он пользуется большой популярностью из-за уникальной коллекции черепов, самых удивительных размеров и форм. Кроме черепов там можно встретить и другие экспонаты из человеческого тела. Самым впечатляющим экспонатом, пожалуй, можно назвать кишечник длиной 12,5 см.
Тут можно увидеть, насколько изобретательны и жестоки были люди в Средние века. В коллекции международной выставки "Наказания и приговоры во времена средневековья" больше 40 орудий наказания из разных европейских стран. Тут и гильотина, и стулья инквизиции... Всё сопровождено комментариями на разных языках.
В этом музее можно увидеть больше 400 человеческих черепов. Основатель музея, Ломброзо, считал, что различное девиантное поведение зависит от размера и формы черепа. Там есть черепа солдат, черепа сумасшедших, черепа преступников. И даже череп самого Ломброзо.
Помимо голов можно посмотреть на скелеты и изображения вскрытий.
На первый взгляд это сооружение похоже на фантазию начинающего студента, но это действительно международный музей и исследовательский центр изучения НЛО.
Очень много внимания уделено изучению инцидента в городе Розуэлл в 1947 году. Будто бы в то время над городом кружило НЛО. Правительство США утверждает, что это были просто миражи, обусловленные погодой, но вот основатели музея всё ещё уверены, что это не так.
В Гуанахуато можно посетить музей, где находится 111 мумий. Все эти тела были захоронены в весьма жизнерадостное время, когда в 1833 году в городе была холера. Тела со временем стали извлекать, так как не все родственники умерших могли выплатить налог за место на кладбище. Вот так и появился особенный музей.
На месте музея в 1874 стоял Государственный психиатрический дом. А вот в 1968 году на его месте решили основать музей. Стоит ли говорить, что 19 веке методы лечения душевнобольных были больше пытками, нежели помощью. К примеру: чтобы пациент устал, его ставили в огромное беличье колесо и вынуждали бегать по 48 часов подряд.
Какие-то больные подвергались кровопусканию, так как врачи думали, что они сумасшедшие из-за поступления в мозг избыточного количества крови. Ряд больных просто помещали в воду со льдом, чтобы привести их в шоковое состояние.
В музее можно увидеть страшные методы, что применялись в медицине, оборудование, а на дисплеях демонстрируется тот кошмар, что происходил в стенах музея раньше.
Источник:
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