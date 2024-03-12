Самые страшные музеи мира

На месте музея в 1874 стоял Государственный психиатрический дом. А вот в 1968 году на его месте решили основать музей. Стоит ли говорить, что 19 веке методы лечения душевнобольных были больше пытками, нежели помощью. К примеру: чтобы пациент устал, его ставили в огромное беличье колесо и вынуждали бегать по 48 часов подряд.

Какие-то больные подвергались кровопусканию, так как врачи думали, что они сумасшедшие из-за поступления в мозг избыточного количества крови. Ряд больных просто помещали в воду со льдом, чтобы привести их в шоковое состояние.

В музее можно увидеть страшные методы, что применялись в медицине, оборудование, а на дисплеях демонстрируется тот кошмар, что происходил в стенах музея раньше.