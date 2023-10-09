Жизнь юношей острова Мангаиа: курс молодого любовника

Цивилизованные страны, разумеется, не только не поддерживают связь с несовершеннолетними, но и серьёзно наказывают, если таковая произошла. Всё дело в том, что ребёнок не в состоянии принимать решения и нести ответственность за них. Ну и плюс физическая незрелость. Однако, народ, живущий на острове Мангаиа, считает совершенно иначе.
Этот остров входит в состав островов Кука, который стал первым европейцем, шагнувшим там в 18 веке. Мореплаватель упоминал, что его шокировала культура местных жителей тем, что она абсолютно не совпадала с культурой Европы. Она отличалась во всём, включая интимные отношения в целом и брак в частности.
Островитяне, невзирая на то, что умудрились побывать и колонией Британии, и частью независимой федерации Кука, и войти в состав Новой Зеландии, смогли сохранить свои вековые традиции и не поддаться влиянию извне. Сегодня на Мангаиа живёт не больше тысячи человек и у них до сих пор сохранён обряд инициации мальчиков, который нам покажется чем-то совершенно диким.
Начать стоит с того, что аборигены активно поддерживают любовные связи до брака, причём как девушек, так и юношей. Правда девушкам всё-таки настоятельно рекомендовали не начинать половую жизнь раньше 14 лет. А вот мальчикам, как будущим воинам, столь же настоятельно советовали начинать как можно раньше. Уже в 14 лет он считается там взрослым и может воевать вместе с остальными мужчинами. Но до этого стоит начать заниматься сексом и оставить ну хотя бы одного ребёнка.
Сначала подростка лет в 12-13 отправляют на обучение к взрослому мужчине, который детально рассказывает, что такое секс, как лучше удовлетворить женщину, правила поведения с ней. В общем, всю теорию за две недели. А вот потом, по завершении теории, мальчик отправляется на практику.
Женщина, в возрасте от 20 до 40 лет, берёт на своё попечение мальчика и отправляется с ним жить в специальной хижине. Так же на две недели. Именно там мальчик начинал применять на практике свои знания и учился, как именно доставить женщине удовольствие. Как только это получалось, то его официально признали взрослым.
Несмотря на то, что аборигенов осталось совсем немного, эта традиция сохраняется до сих пор.
Источник:
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