Жизнь юношей острова Мангаиа: курс молодого любовника

Начать стоит с того, что аборигены активно поддерживают любовные связи до брака, причём как девушек, так и юношей. Правда девушкам всё-таки настоятельно рекомендовали не начинать половую жизнь раньше 14 лет. А вот мальчикам, как будущим воинам, столь же настоятельно советовали начинать как можно раньше. Уже в 14 лет он считается там взрослым и может воевать вместе с остальными мужчинами. Но до этого стоит начать заниматься сексом и оставить ну хотя бы одного ребёнка.



