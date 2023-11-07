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"Не понимаю, зачем говорить по-польски, если есть русский язык": украинский солист "Пошлой Молли" потроллил поляков

"Не понимаю, зачем говорить по-польски, если есть русский язык": украинский солист "Пошлой Молли" потроллил поляков

Автор:
07 ноября 2023 10:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Кирилл Бледный   Пошлая Молли   польский язык   русский язык   троллинг   шоу бизнес   
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Правда, через время заявил, что пошутил.

Кирилл Бледный посоветовал полякам учить русский язык. Солист группы "Пошлая Молли" заявил, что польский его бесит, и совершенно непонятно, почему жители страны попросту не выучат великий и могучий, чтобы общаться на нём как нормальные люди.

«Есть же Российская империя, просто вступите в нее», - предложил украинский артист. Лица поляков представили?


А уже через время сообщил, что сказанное было шуткой. "Когда я выкладывал это видео, то мне казалось, что этот прикол считывается. Очевидно, что это толстенный рофл", — заявил музыкант на странице в Instagram* (владелец компания Meta* признана в России экстремистской и запрещена).


Также Бледный понадеялся, что ему не придётся спешно покупать билеты, чтобы улететь из Польши, спасаясь от разгневанных местных жителей, которые могли не понять его "остренький" юмор.


Впрочем, похоже, соотечественники тоже музыканта не поняли. Во всяком случае, в комментариях солиста "Пошлой Молли" - непонимание и хейт.



Эх, не понимают украинцы юмора! Да и поляки - не очень. Наверное, мысль о покупке билетов была не так и плоха?


*Запрещена в РФ

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Видео   Кирилл Бледный   Пошлая Молли   польский язык   русский язык   троллинг   шоу бизнес   
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13  комментариев
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4k
Денис Час назад
А я не понимаю зачем люди носят обувь отличную от 43-го размера. Ну это же неудобно.
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434
Vilks Денис Час назад
Сравнивать языки с обувью - так себе аналогии... У нас в Прибалтике и в Польше только один язык межнационального общения - русский. Почему бы его действительно не закрепить основным и даже единственным? Это же логично и крайне удобно. Например, мы, латыши, с теми же литовцами общаемся именно на русском и всех это устраивает. Так что, уважаемый, поменьше нелепых сравнений.
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2k
grigorenko vladislav 22 минуты назад
Можно как угодно относиться к Польше, полякам и их языку, но находится в гостях в их стране, навернув лыжи из своей в надежде в чужой бабла срубить, и называть при этом поляков долбо@бами - это яркий показатель мировоззрения украинских граждан.
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
Дурак и в "Дурлянлдии" ....Дурак!
Язык, чей бы он ни был, создан для общения между людьми. А для дураков и неучей, конечно же существует их "единственный, на котором по их нению должны говорить ВСЕ(!!!). В этом и отличие всяких "хохлов, латшишей и пистонцев"(sorry, please за сленг) от людей развитых и образованных
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3k
Χάρων 47 минут назад
Мальчик дебил?
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3k
xbrat 54 минуты назад
Вот курва! ))))
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34k
Fat Lynx Час назад
Вот дурень!
Очередной раз насрал себе на голову.
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1k
Стас Старицкий 2 часа назад
В принципе.., он прав.
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