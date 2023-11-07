"Не понимаю, зачем говорить по-польски, если есть русский язык": украинский солист "Пошлой Молли" потроллил поляков

Правда, через время заявил, что пошутил.
Кирилл Бледный посоветовал полякам учить русский язык. Солист группы "Пошлая Молли" заявил, что польский его бесит, и совершенно непонятно, почему жители страны попросту не выучат великий и могучий, чтобы общаться на нём как нормальные люди.
«Есть же Российская империя, просто вступите в нее», - предложил украинский артист. Лица поляков представили?
Источник:
А уже через время сообщил, что сказанное было шуткой. "Когда я выкладывал это видео, то мне казалось, что этот прикол считывается. Очевидно, что это толстенный рофл", — заявил музыкант на странице в Instagram* (владелец компания Meta* признана в России экстремистской и запрещена).
Также Бледный понадеялся, что ему не придётся спешно покупать билеты, чтобы улететь из Польши, спасаясь от разгневанных местных жителей, которые могли не понять его "остренький" юмор.
Впрочем, похоже, соотечественники тоже музыканта не поняли. Во всяком случае, в комментариях солиста "Пошлой Молли" - непонимание и хейт.
Эх, не понимают украинцы юмора! Да и поляки - не очень. Наверное, мысль о покупке билетов была не так и плоха?
*Запрещена в РФ
Источник:
- Дочь Миллы Йовович написала сказку на русском языке и прочитала ее подписчикам матери
- "Я даже не знала, как буду петь по-русски!": очередное признание Вайкуле насмешило соцсети
- Ким Кардашьян планировала появиться на Met Gala с кошкой Лагерфельда, но у пушистика были другие планы
- "Учеба в МГУ — твоя самая большая ошибка в жизни": певица Чеботина высмеяла участника шоу талантов
- Как американский пранкер феминисток троллил
Язык, чей бы он ни был, создан для общения между людьми. А для дураков и неучей, конечно же существует их "единственный, на котором по их нению должны говорить ВСЕ(!!!). В этом и отличие всяких "хохлов, латшишей и пистонцев"(sorry, please за сленг) от людей развитых и образованных
Так "Мальчик дебил!" будет правильнее.
Очередной раз насрал себе на голову.