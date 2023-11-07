"Не понимаю, зачем говорить по-польски, если есть русский язык": украинский солист "Пошлой Молли" потроллил поляков

Кирилл Бледный посоветовал полякам учить русский язык. Солист группы "Пошлая Молли" заявил, что польский его бесит, и совершенно непонятно, почему жители страны попросту не выучат великий и могучий, чтобы общаться на нём как нормальные люди.

«Есть же Российская империя, просто вступите в нее», - предложил украинский артист. Лица поляков представили?



