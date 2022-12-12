"Я даже не знала, как буду петь по-русски!": очередное признание Вайкуле насмешило соцсети

"Кормилица всея СССР" заявила, что продолжать выступать на русском языке её упросили украинцы.
Лайма Вайкуле снова "жжет глаголом". На этот раз певица посетовала, что "даже не знала, как будет петь по-русски", но пришлось переступить через себя. "Мои друзья-украинцы сказали, что я должна дальше выступать, дальше работать. Благодаря им я, в принципе, здесь с вами сейчас говорю, потому что „Ачу-ачу“ еще не научилась петь, но я постараюсь. Буду учить!", - пошутила Вайкуле на концерте в Латвии.
Ну а на каком еще языке выступать певице, чьи песни написаны на русском? Украинского она не знает, латвийский публика из Нэзалежной не поймет...
Впрочем, журналист Шахназаров порекомендовал все-таки попробовать исполнять "Вернисаж" и другие хиты давно ушедшей эпохи на латышском или "корявом английском", и при этом не забыть про украинский флаг, вышиванку или венок на макушке.
Ранее Лайма Вайкуле заявила, что Алла Пугачёва "кормила Россию", а она - весь СССР. В общем, жертвовала собой тогда, продолжает жертвовать и сейчас. На что только не пойдёшь ради публики!
Источник:
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Кстати - чего то не слышно на видео с поля боя украинской речи.
При опасности все украинцы на чисто русском говорят: господи, спаси и сохрани.