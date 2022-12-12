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"Я даже не знала, как буду петь по-русски!": очередное признание Вайкуле насмешило соцсети

"Я даже не знала, как буду петь по-русски!": очередное признание Вайкуле насмешило соцсети

Автор:
12 декабря 2022 08:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Шахназаров   вайкуле   видео   песни   политика   пошутила   русский язык   шоу бизнес   
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"Кормилица всея СССР" заявила, что продолжать выступать на русском языке её упросили украинцы.

Лайма Вайкуле снова "жжет глаголом". На этот раз певица посетовала, что "даже не знала, как будет петь по-русски", но пришлось переступить через себя. "Мои друзья-украинцы сказали, что я должна дальше выступать, дальше работать. Благодаря им я, в принципе, здесь с вами сейчас говорю, потому что „Ачу-ачу“ еще не научилась петь, но я постараюсь. Буду учить!", - пошутила Вайкуле на концерте в Латвии.


 

Ну а на каком еще языке выступать певице, чьи песни написаны на русском? Украинского она не знает, латвийский публика из Нэзалежной не поймет...

Впрочем, журналист Шахназаров порекомендовал все-таки попробовать исполнять "Вернисаж" и другие хиты давно ушедшей эпохи на латышском или "корявом английском", и при этом не забыть про украинский флаг, вышиванку или венок на макушке.


Ранее Лайма Вайкуле заявила, что Алла Пугачёва "кормила Россию", а она - весь СССР. В общем, жертвовала собой тогда, продолжает жертвовать и сейчас. На что только не пойдёшь ради публики!

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Метки: Шахназаров   вайкуле   видео   песни   политика   пошутила   русский язык   шоу бизнес   
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16  комментариев
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2k
MPEG-8 3 часа назад
И долго будут старую шлюху таскать по сайтам.
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5k
perekrestok 37 минут назад
Ищет чем к себе внимание привлечь старая прошмандовка. Кому она теперь нужна? Да и раньше ее выставляли чтобы показать дружбу народа. А так без голоса ее микрофон спасал. А теперь старая безголосая никому не нужная. Вот и пытается о себе напомнить.
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6k
Том Сойер Час назад
Мразь конченная!!!
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23
ruslan d 2 часа назад
Кому-то еще нужны ее концерты ???
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8k
Trenzel2003 2 часа назад
У бабушки деменция. Ей бы давно на лаврах почивать, а она чего то еще трепыхается и хочет выглядеть умной патриоткой. Калоша старая!
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9k
Sapsan 2 часа назад
Вот она поймала хайп. Теперь она не остановится, пока не забудут про нее. Зря начали бурлит ее, как раз хайпа она ждала чтоб повысить свои ипучие рейтинги. Чтоб убить пересмешника - надо передать его забвению.
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332
Алексей Губин Sapsan 58 минут назад
золотые слова!Жму руку ,,,Крыло
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15k
куджо 2 часа назад
глупая ты ба-ба (с)
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 2 часа назад
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16k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Всё не уймётся!
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 3 часа назад
приститука латышская....ей только тут выступать....правда дряблая уже бабуля кормящая...
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26k
albedo 3 часа назад
Вот эта девочка из кордабалета рижского кабака будет что то еще на Россию вякать?!
Кстати - чего то не слышно на видео с поля боя украинской речи.
При опасности все украинцы на чисто русском говорят: господи, спаси и сохрани.
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